تتطور صناعة تصميم الويب ، ومع اقترابنا من عام 2022 ، هناك العديد من الاتجاهات التي يجب البحث عنها. تتضمن بعض الاتجاهات المتوقعة طباعة أكثر إبداعًا وتأثيرات ثلاثية الأبعاد واستخدام أكبر لمحتوى الفيديو.

لذلك ، إذا كنت ترغب في تحديث تصميماتك باستمرار والبقاء في الطليعة في تصميم الويب ، فتأكد من متابعة أحدث الاتجاهات. من خلال تنفيذ بعضها ، ستكون على يقين من إنشاء مواقع ويب متميزة عن غيرها.

ظهر عدد من الاتجاهات في تصميم الويب في السنوات الأخيرة.

المزيد من الطباعة الإبداعية

لطالما كانت الطباعة جزءًا أساسيًا من تصميم الويب ، وأصبحت أكثر إبداعًا في السنوات القادمة. هنا يمكننا تسليط الضوء على بعض الاتجاهات المتعلقة بالطباعة على وجه الخصوص:

الخطوط الإبداعية. يمكن للخطوط الإبداعية أن تضيف التفرد بسهولة إلى موقع الويب.

يمكن للخطوط الإبداعية أن تضيف التفرد بسهولة إلى موقع الويب. زيادة استخدام المساحات البيضاء. تستخدم المساحة البيضاء لخلق شعور بالبساطة. يمكن أن يبرز العناصر المهمة أو يطور إحساسًا بالتسلسل الهرمي.

تستخدم المساحة البيضاء لخلق شعور بالبساطة. يمكن أن يبرز العناصر المهمة أو يطور إحساسًا بالتسلسل الهرمي. خطوط جريئة ومائلة. هذه الخطوط رائعة للتأكيد على محتوى موقع الويب الخاص بك أو لفت الانتباه إلى عناصر محددة.

هذه الخطوط رائعة للتأكيد على محتوى موقع الويب الخاص بك أو لفت الانتباه إلى عناصر محددة. نص كبير. غالبًا ما يتم استخدام النص الكبير لجذب الانتباه والإدلاء ببيان. يمكن استخدام النص الكبير للعناوين أو المحتوى المميز أو العبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء في تصميم الويب.

غالبًا ما يتم استخدام النص الكبير لجذب الانتباه والإدلاء ببيان. يمكن استخدام النص الكبير للعناوين أو المحتوى المميز أو العبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء في تصميم الويب. خطوط عادية. إنها طريقة رائعة لتخصيص موقع الويب وإنشاء مظهر فريد.

تأثيرات ثلاثية الأبعاد

أصبحت التأثيرات ثلاثية الأبعاد (3D) شائعة بشكل متزايد في تصميم الويب. يمكن أن تضيف هذه التأثيرات العمق والأبعاد إلى موقع الويب الخاص بك ، مما يجعله أكثر جاذبية وجاذبية للزوار.

محتوى الفيديو

يعد الفيديو وسيطًا قويًا ، وسيصبح أكثر أهمية في تصميم الويب. يمكنك سرد القصص وشرح المفاهيم واستعراض المنتجات أو الخدمات بشكل أكثر جاذبية من النص الثابت من خلال مقاطع الفيديو.

الرسوم المتحركة

يمكن أن تضيف الرسوم المتحركة اهتمامًا بصريًا وإثارة إلى موقع الويب. سنرى المزيد من استخدام الرسوم المتحركة في عام 2022 ، سواء كانت رسومات متحركة بسيطة أو رسوم فيديو متحركة كاملة.

التمرير المنظر

Parallax Scrolling هي تقنية تسمح لعناصر مختلفة على الصفحة بالتمرير بسرعات مختلفة ، مما يخلق وهمًا بالعمق. هذا الاتجاه مثالي لمواقع سرد القصص ويمكن أن يضيف الكثير من العوامل المبهرة لتصميمك.

تصميم بسيط

التصميمات المبسطة نظيفة وأنيقة وأنيقة. يركزون على البساطة والوظائف ، باستخدام الحد الأدنى من العناصر لخلق أقصى تأثير. هذا الاتجاه مثالي للشركات التي ترغب في نقل صورة حديثة واحترافية. إذا كنت تريد استخدام مفهوم التصميم البسيط ، فاتبع هذه النصائح.

استخدم الأشكال والألوان البسيطة لإنشاء مظهر أنيق وعصري.

استخدم أسلوب الطباعة باعتدال لتجنب إرباك جمهورك.

تجنب استخدام الكثير من الصور حتى لا تجعل موقع الويب الخاص بك يبدو مزدحمًا ومشغولًا.

حافظ على اتساق التصميم: استخدم نفس الأشكال والألوان والخطوط في جميع أنحاء موقع الويب الخاص بك لإنشاء مظهر متماسك.

الرسم المتجاوب

نظرًا لأن الأشخاص يستخدمون الأجهزة المحمولة للوصول إلى الويب في كثير من الأحيان ، تزداد أهمية التصميم سريع الاستجابة. يضمن هذا التصميم أن يبدو موقع الويب الخاص بك رائعًا ويعمل بشكل صحيح على جميع الأجهزة ، بغض النظر عن حجم الشاشة.

التخطيطات المستندة إلى البطاقة

يعد التصميم المستند إلى البطاقة اتجاهًا شائعًا يقوم بترتيب المحتوى في كتل مرتبة ومنظمة. هذا الأسلوب مثالي لمواقع الويب التي تحتاج إلى تقديم الكثير من المعلومات بتنسيق موجز وسهل الفهم.

تصميم المواد

التصميم متعدد الأبعاد هو أسلوب أنشأته Google ويستخدم الظلال والطبقات لإعطاء العمق والأبعاد للعناصر المسطحة. أصبح هذا الاتجاه أكثر شيوعًا حيث يبحث المصممون عن طرق لإضافة الاهتمام والشخصية إلى الحد الأدنى من التصاميم.

أزرار الأشباح

أزرار الأشباح هي أزرار شبه شفافة بمظهر "مؤلم". يمكن أن تنشئ هذه الأزرار عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء أنيقة وبسيطة.

تخطيطات الشبكة المقطوعة

تخطيطات الشبكة المكسورة عبارة عن تخطيط ينفصل عن الشبكة المستطيلة التقليدية. يمكن أن يضيف هذا النهج اهتمامًا بصريًا وإثارة للتصميم وهو مثالي للأعمال الإبداعية أو مواقع الويب.

التفاعلات الدقيقة

التفاعلات الدقيقة هي عناصر تفاعلية صغيرة تعمل على تحسين تجربة المستخدم. يمكن أن تتراوح هذه العناصر من الرسوم المتحركة البسيطة إلى الوظائف المعقدة ، وهي تزداد شعبية في تصميم الويب.

الرسوم التوضيحية هي اتجاه شائع آخر في تصميم الويب. هناك العديد من الأنواع المختلفة من الرسوم التوضيحية ، ويمكنك اختيار أفضل ما يعكس شخصية علامتك التجارية. فيما يلي أكثر أنواع الرسوم التوضيحية شيوعًا:

الرسوم التوضيحية المرسومة باليد . لديهم مظهر شخصي مصنوع يدويًا ومثالي للأعمال التجارية بلمسة إنسانية.

. لديهم مظهر شخصي مصنوع يدويًا ومثالي للأعمال التجارية بلمسة إنسانية. الرسوم التوضيحية ناقلات . يمكن تحجيم الرسوم التوضيحية التي تم إنشاؤها باستخدام خوارزميات رياضية إلى أي حجم دون فقدان الجودة. هذا يجعلها مثالية لتصميم الويب سريع الاستجابة.

. يمكن تحجيم الرسوم التوضيحية التي تم إنشاؤها باستخدام خوارزميات رياضية إلى أي حجم دون فقدان الجودة. هذا يجعلها مثالية لتصميم الويب سريع الاستجابة. الرسوم التوضيحية الواقعية . الرسوم التوضيحية الواقعية هي لوحات رقمية تحاكي مظهر التصوير الفوتوغرافي التقليدي. إنها مثالية لإنشاء مشاهد أو صور واقعية على موقع الويب الخاص بك.

. الرسوم التوضيحية الواقعية هي لوحات رقمية تحاكي مظهر التصوير الفوتوغرافي التقليدي. إنها مثالية لإنشاء مشاهد أو صور واقعية على موقع الويب الخاص بك. الرسوم البيانية . يستخدم هذا النوع عناصر التصميم الجرافيكي لنقل المعلومات بطريقة جذابة بصريًا ، مما يجعله مثاليًا لشرح المفاهيم أو البيانات المعقدة بتنسيق سهل الفهم.

. يستخدم هذا النوع عناصر التصميم الجرافيكي لنقل المعلومات بطريقة جذابة بصريًا ، مما يجعله مثاليًا لشرح المفاهيم أو البيانات المعقدة بتنسيق سهل الفهم. الرسوم التوضيحية الرسوم المتحركة . الرسوم التوضيحية الكارتونية هي طريقة ممتعة ومرحة لإضافة شخصية إلى موقع الويب الخاص بك.

الواقع المعزز

يتيح لك الواقع المعزز تركيب الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر في العالم الحقيقي. أصبحت هذه التكنولوجيا أكثر شيوعًا في تصميم الويب ويمكن استخدامها لإنشاء تجارب تفاعلية وغامرة للزوار.

الواقع الافتراضي

الواقع الافتراضي (VR) هو بيئة يتم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر تتيح لك تجربة مكان أو موقف كما لو كنت هناك. غالبًا ما تُستخدم هذه التقنية في الألعاب ، ولكنها أيضًا أصبحت شائعة في تصميم الويب لأنها تساعد في إنشاء تجارب جذابة للزوار.

غالبًا ما نرى اتجاهات تأتي وتذهب في تصميم الويب ، ولكن يبدو أن هناك اتجاهًا واحدًا لتبقى: النمط القديم. مظهره الكلاسيكي الخالد يميز الطراز العتيق ، وقد كان شائعًا في تصميم الويب لسنوات. فيما يلي بعض الأسباب التي تجعل الأسلوب القديم شائعًا جدًا في تصميم الويب:

إنها صالحة لكل زمان. أفضل شيء في خمر هو أنه لا ينفد أبدًا. سواء أكنت تصمم موقعًا إلكترونيًا لعلامة تجارية قديمة أو شركة حديثة ، فسيظل الطراز القديم دائمًا رائجًا. إنه متعدد الاستخدامات. يمكن استخدام النمط القديم في مشاريع التصميم المختلفة ، من مواقع الويب البسيطة إلى منصات التجارة الإلكترونية المعقدة. بغض النظر عن ما يستلزمه مشروعك ، يمكن تكييف الطراز العتيق ليناسب احتياجاتك. إنه سهل التنفيذ. يتوفر الكثير من القوالب والموارد المعدة مسبقًا والتي تسهل البدء. إنه حنين. كلنا نحب "الأيام الخوالي" ، والأسلوب العتيق يستغل هذا الحنين إلى الماضي. عند استخدامه بمهارة ، يمكن للأسلوب العتيق أن يثير مشاعر قوية ويخلق اتصالًا قويًا مع جمهورك.

لمواكبة هذه التغييرات ، من الضروري أن تظل على اطلاع بأحدث اتجاهات الصناعة. فيما يلي بعض النصائح لمواكبة أحدث الاتجاهات في تصميم الويب.

اتبع مدونات الصناعة. من أفضل الطرق للبقاء على اطلاع بأحدث الاتجاهات هي متابعة المدونات الصناعية. هناك العديد من مدونات تصميم الويب الرائعة ، وهي مصدر ممتاز للبقاء على اطلاع بأحدث الاتجاهات.

حضور المؤتمرات والفعاليات . هناك طريقة أخرى رائعة للبقاء على اطلاع بأحدث الاتجاهات وهي حضور الاجتماعات والأحداث حتى تتمكن من التواصل مع مصممين آخرين والتعرف على أحدث الاتجاهات.

جرب التقنيات الجديدة. جرب شيئًا جديدًا في كل وقت. وإذا كنت لا تعرف كيفية استخدام تقنية معينة ، يمكن أن تساعدك العديد من الموارد على التعلم.

باتباع هذه النصائح ، يمكنك البقاء على اطلاع بأحدث الاتجاهات في تصميم الويب والتأكد من أن مشاريعك دائمًا في الاتجاه الصحيح.