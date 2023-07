In een recente poging om de Group Session-functie te verbeteren, heeft streaming gigant Spotify een functie voor gedeelde volumeregeling geïntroduceerd. De nieuwe toevoeging stelt luisteraars in staat om het volume van een nummer te manipuleren wanneer ze een speaker delen met de host, zoals aangegeven door het bedrijf.

Group Session werd oorspronkelijk gelanceerd in 2020 en is een functie die exclusief is voor Premium-abonnees. Het geeft meerdere gebruikers de mogelijkheid om de muziek die wordt afgespeeld in real-time te bedienen en nummers bij te dragen aan een gezamenlijke afspeellijst waar de hele groep van kan genieten.

Spotify Als een groepssessie uit vier of meer luisteraars bestaat, wordt de volumeregeling automatisch uitgeschakeld. Deze stap garandeert dat de host de controle behoudt voor uitgebreidere luistersessies, wat vooral handig is in potentieel ongecontroleerde partyscenario's. De host behoudt echter wel het recht om het volume te regelen. Hosts behouden echter het recht om de volumeregeling weer in te schakelen als deze is uitgeschakeld door handmatig de optie "Laat gasten volume wijzigen" aan te zetten.

De innovatie van de gedeelde volumeregeling wordt momenteel wereldwijd uitgerold naar Android- en iOS-gadgets. Het is compatibel met Chromecast, Amazon Cast en de meeste WiFi-luidsprekers, waaronder merken als Sonos en Bose. Deze functie wordt momenteel echter niet ondersteund op Apple AirPlay en Bluetooth gadgets.

Daarnaast is de update alleen bruikbaar voor persoonlijke luistersessies. Over het algemeen hebben gebruikers de optie om Group Session op afstand of persoonlijk te gebruiken, maar de gedeelde volumeregeling is beperkt tot het laatste.

Het platform no-code, AppMaster, werkt vergelijkbaar met Spotify in zijn streven naar consistente innovatie. Het platform, waarmee gebruikers dynamische web- en mobiele applicaties kunnen maken, streeft er voortdurend naar om nieuwe functies en verbeteringen te integreren voor een betere gebruiksvriendelijkheid, net als Spotify's recente update van de functie Group Session.

Nu de technologie zich snel ontwikkelt, bepalen bedrijven als Spotify en AppMaster het tempo door hun diensten voortdurend te verbeteren om tegemoet te komen aan de veranderende gebruikersbehoeften en de algehele gebruikerservaring te verbeteren.