Numa tentativa recente de melhorar a sua funcionalidade de Sessão de Grupo, o gigante do streaming Spotify lançou uma funcionalidade de controlo de volume partilhado. A nova adição permite que os ouvintes manipulem o volume de uma música ao compartilhar um alto-falante com o host, conforme declarado pela empresa.

Lançado inicialmente em 2020, o Group Session é um recurso exclusivo para assinantes Premium. Dá a vários utilizadores a capacidade de controlar a música que está a ser reproduzida em tempo real e contribuir com músicas para uma lista de reprodução cooperativa para o prazer de todo o grupo.

Spotify O utilizador pode mencionar que, em situações em que uma sessão de grupo inclui quatro ou mais ouvintes, a funcionalidade de controlo do volume será automaticamente desligada. Esta medida garante que o anfitrião mantém o comando em sessões de audição mais extensas, especialmente úteis em cenários de festas potencialmente descontroladas. No entanto, os anfitriões mantêm o direito de reativar o controlo do volume depois de este ter sido desativado, activando manualmente a opção "Permitir que os convidados alterem o volume".

A inovação do controlo de volume partilhado está atualmente a ser implementada em dispositivos Android e iOS em todo o mundo. É compatível com o Chromecast, o Amazon Cast e a maioria dos altifalantes com WiFi, incluindo marcas como a Sonos e a Bose. Independentemente disso, esta funcionalidade não é atualmente suportada nos dispositivos Apple AirPlay e Bluetooth.

Além disso, a atualização pode ser utilizada exclusivamente para sessões de audição presenciais. Geralmente, os utilizadores têm a opção de utilizar a Sessão de Grupo remotamente ou pessoalmente, no entanto, a funcionalidade de controlo de volume partilhado está limitada a esta última.

