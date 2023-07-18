最近，流媒体巨头Spotify ，推出了共享音量控制功能，以改善其群组会话功能。该公司表示，新功能允许听众在与主持人共享扬声器时调节歌曲音量。

Group Session最初于2020年推出，是高级用户独享的功能。它使多个用户能够实时控制正在播放的音乐，并将歌曲添加到合作播放列表中，供整个团体欣赏。

Spotify 请注意，如果群组会话包括四名或更多听众，音量控制功能将自动关闭。此举保证了主人在更广泛的听歌会话中保留指挥权，尤其是在可能失控的聚会场景中非常有用。不过，一旦音量控制功能被关闭，主人仍有权通过手动切换 "让客人改变音量 "选项来重新激活音量控制功能。

共享音量控制创新技术目前正在全球范围内向安卓和iOS设备推广。它兼容Chromecast、Amazon Cast和大多数支持WiFi的扬声器，包括Sonos和Bose等品牌。不过，该功能目前还不支持苹果AirPlay和蓝牙设备。

除此以外，该更新仅适用于现场聆听。一般来说，用户可以选择远程或当面使用群组会话，但共享音量控制功能仅限于后者。

no-code 平台，AppMaster ，其运作方式与Spotify类似，都在努力实现持续创新。该平台允许用户创建动态网络和移动应用，并不断努力整合新功能和改进功能，以提高可用性，就像Spotify最近更新的群组会话功能一样。

随着技术的飞速发展，Spotify 和AppMaster 等公司正通过不断增强服务来满足用户不断变化的需求并改善整体用户体验，从而引领技术发展的步伐。