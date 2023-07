Dans le cadre d'une récente tentative d'amélioration de sa fonction "Session de groupe", le géant du streaming Spotify a mis en place une fonction de contrôle du volume partagé. Le nouvel ajout permet aux auditeurs de manipuler le volume d'une chanson lorsqu'ils partagent un haut-parleur avec l'hôte, comme l'a déclaré l'entreprise.

Lancée initialement en 2020, la fonction "Session de groupe" est réservée aux abonnés Premium. Elle permet à plusieurs utilisateurs de contrôler la musique diffusée en temps réel et de contribuer à une liste de lecture coopérative pour le plaisir de tout le groupe.

Spotify Il est précisé que lorsqu'une session de groupe comprend quatre auditeurs ou plus, la fonction de contrôle du volume est automatiquement désactivée. Cette mesure garantit que l'hôte conserve le contrôle pour les sessions d'écoute plus longues, ce qui est particulièrement utile dans les scénarios de fêtes potentiellement incontrôlées. Toutefois, les hôtes conservent le droit de réactiver le contrôle du volume une fois qu'il a été désactivé en activant manuellement l'option "Laisser les invités modifier le volume".

L'innovation du contrôle du volume partagé est actuellement en cours de déploiement sur les gadgets Android et iOS dans le monde entier. Elle est compatible avec Chromecast, Amazon Cast et la plupart des haut-parleurs compatibles Wi-Fi, y compris des marques comme Sonos et Bose. Néanmoins, cette fonctionnalité n'est pas encore prise en charge par Apple AirPlay et les appareils Bluetooth.

En outre, la mise à jour n'est utilisable que pour les sessions d'écoute en personne. En général, les utilisateurs ont la possibilité d'utiliser la session de groupe à distance ou en personne, mais la fonction de contrôle du volume partagé est limitée à cette dernière.

