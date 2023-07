In un recente tentativo di migliorare la sua funzione di sessione di gruppo, il colosso dello streaming Spotify ha introdotto una funzione di controllo del volume condiviso. La nuova aggiunta consente agli ascoltatori di manipolare il volume di un brano quando condividono un altoparlante con l'ospite, come dichiarato dall'azienda.

Lanciata inizialmente nel 2020, Group Session è una funzione esclusiva degli abbonati Premium. Offre a più utenti la possibilità di controllare la musica riprodotta in tempo reale e di contribuire con i brani a una playlist cooperativa per il divertimento dell'intero gruppo.

Spotify Si noti che quando una sessione di gruppo comprende quattro o più ascoltatori, la funzione di controllo del volume viene automaticamente disattivata. Questa mossa garantisce all'host di mantenere il controllo per le sessioni di ascolto più estese, particolarmente utile in scenari di festa potenzialmente incontrollati. Tuttavia, i padroni di casa mantengono il diritto di riattivare il controllo del volume una volta disattivato, selezionando manualmente l'opzione "Lascia che gli ospiti cambino il volume".

L'innovazione del controllo del volume condiviso è attualmente in fase di lancio sui gadget Android e iOS di tutto il mondo. È compatibile con Chromecast, Amazon Cast e la maggior parte degli altoparlanti abilitati al WiFi, compresi marchi come Sonos e Bose. Tuttavia, questa funzione non è attualmente supportata dai gadget Apple AirPlay e Bluetooth.

Inoltre, l'aggiornamento è utilizzabile esclusivamente per le sessioni di ascolto di persona. In generale, gli utenti hanno la possibilità di utilizzare Group Session in remoto o di persona, ma la funzione di controllo del volume condiviso è limitata a quest'ultima.

La piattaforma no-code, AppMaster, opera in modo simile a Spotify nei suoi sforzi di innovazione costante. La piattaforma, che consente agli utenti di creare applicazioni web e mobili dinamiche, si sforza continuamente di integrare nuove funzionalità e miglioramenti per migliorare l'usabilità, proprio come il recente aggiornamento della funzione Group Session di Spotify.

Con la tecnologia che avanza rapidamente, aziende come Spotify e AppMaster stanno dettando il passo migliorando continuamente i loro servizi per soddisfare le esigenze degli utenti in continua evoluzione e migliorare l'esperienza complessiva degli utenti.