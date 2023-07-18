في محاولة حديثة لتحسين ميزة جلسة المجموعة الخاصة بها ، قامت Spotify المتدفقة العملاقة بطرح ميزة مشتركة للتحكم في مستوى الصوت. تسمح الإضافة الجديدة للمستمعين بالتلاعب بحجم أغنية عند مشاركة مكبر صوت مع المضيف ، كما أعلنت الشركة.

تم إطلاق Group Session في البداية في عام 2020 ، وهي ميزة حصرية لمشتركي Premium. إنه يمنح العديد من المستخدمين القدرة على التحكم في الموسيقى التي يتم تشغيلها في الوقت الفعلي والمساهمة في الأغاني في قائمة تشغيل تعاونية لمتعة المجموعة بأكملها.

يذكر Spotify أنه في المواقف التي تضم فيها الجلسة الجماعية أربعة مستمعين أو أكثر ، سيتم إيقاف تشغيل ميزة التحكم في مستوى الصوت تلقائيًا. تضمن هذه الخطوة احتفاظ المضيف بالأمر لجلسات استماع أكثر شمولاً ، ومفيدة بشكل خاص في سيناريوهات الطرف التي يحتمل أن تكون غير خاضعة للرقابة. ومع ذلك ، يحتفظ المضيفون بالحق في إعادة تنشيط التحكم في مستوى الصوت بمجرد إلغاء تنشيطه عن طريق التبديل يدويًا إلى الخيار المسمى "السماح للضيوف بتغيير مستوى الصوت".

يتم حاليًا طرح ابتكار التحكم في مستوى الصوت المشترك لأجهزة Android و iOS في جميع أنحاء العالم. وهو متوافق مع Chromecast و Amazon Cast ومعظم مكبرات الصوت التي تدعم WiFi ، بما في ذلك العلامات التجارية مثل Sonos و Bose. بغض النظر ، هذه الميزة غير مدعومة حاليًا على أجهزة Apple AirPlay و Bluetooth.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن استخدام التحديث حصريًا لجلسات الاستماع الشخصية. بشكل عام ، يتمتع المستخدمون بخيار استخدام جلسة المجموعة عن بُعد أو شخصيًا ، ومع ذلك ، فإن ميزة التحكم في مستوى الصوت المشتركة تقتصر على الأخير.

تعمل المنصة no-code ، AppMaster ، بشكل مشابه لـ Spotify في جهودها نحو الابتكار المتسق. النظام الأساسي ، الذي يسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات ديناميكية على الويب والجوال ، يسعى باستمرار لدمج الميزات والتحسينات الجديدة لتحسين قابلية الاستخدام ، مثل تحديث Spotify الأخير لميزة جلسة المجموعة الخاصة به.

مع التقدم السريع في التكنولوجيا ، تعمل شركات مثل Spotify و AppMaster على تحديد السرعة من خلال تحسين خدماتها باستمرار لتلبية احتياجات المستخدمين المتطورة وتحسين تجارب المستخدم الإجمالية.