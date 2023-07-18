В рамках усовершенствования функции групповых сессий компания Spotify, специализирующаяся на потоковом вещании, ввела в действие функцию управления общей громкостью. Новое дополнение позволяет слушателям управлять громкостью песни, когда они находятся в одной колонке с ведущим, как заявила компания.

Изначально функция Group Session была запущена в 2020 году и доступна только для подписчиков Premium. Она дает возможность нескольким пользователям управлять воспроизводимой музыкой в режиме реального времени и вносить композиции в общий плейлист для прослушивания всей группой.

Spotify Следует отметить, что в ситуациях, когда в групповой сессии участвуют четыре и более слушателя, функция управления громкостью будет автоматически отключаться. Этот шаг гарантирует, что хозяин сохранит за собой право управления при более длительных сеансах прослушивания, что особенно полезно в потенциально неконтролируемых сценариях вечеринок. Однако хозяин сохраняет за собой право вновь включить регулятор громкости после его отключения, вручную переключив опцию "Разрешить гостям изменять громкость".

В настоящее время нововведение с общим управлением громкостью распространяется на гаджеты под управлением Android и iOS по всему миру. Она совместима с Chromecast, Amazon Cast и большинством колонок с поддержкой WiFi-технологий, включая такие бренды, как Sonos и Bose. При этом данная функция не поддерживается на устройствах Apple AirPlay и Bluetooth.

Кроме того, обновление предназначено исключительно для личного прослушивания. Вообще, пользователи могут использовать Group Session как удаленно, так и лично, однако функция совместного управления громкостью ограничена последним вариантом.

Платформа no-code, AppMaster, работает аналогично Spotify, стремясь к постоянным инновациям. Платформа, позволяющая пользователям создавать динамические веб- и мобильные приложения, постоянно стремится интегрировать новые функции и улучшения для повышения удобства использования, подобно недавнему обновлению функции Group Session в Spotify.

В условиях стремительного развития технологий такие компании, как Spotify и AppMaster, задают темп, постоянно совершенствуя свои сервисы для удовлетворения меняющихся потребностей пользователей и улучшения общего впечатления от работы с ними.