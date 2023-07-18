Akış devi Spotify, Grup Oturumu özelliğini iyileştirmeye yönelik yakın tarihli bir teklifte, paylaşılan bir ses kontrolü özelliğini kullanıma sundu. Yeni ekleme, şirket tarafından açıklandığı gibi, sunucuyla bir konuşmacı paylaşırken dinleyicilerin bir şarkının sesini değiştirmesine olanak tanıyor.

İlk olarak 2020'de kullanıma sunulan Grup Oturumu, Premium abonelere özel bir özelliktir. Birden fazla kullanıcıya, gerçek zamanlı olarak çalınan müziği kontrol etme ve tüm grubun eğlenmesi için ortak bir çalma listesine şarkılar ekleme yeteneği verir.

Spotify bir grup oturumunun dört veya daha fazla dinleyici içerdiği durumlarda ses kontrol özelliğinin otomatik olarak kapatılacağından bahseder. Bu hareket, toplantı sahibinin özellikle potansiyel olarak kontrolsüz taraf senaryolarında yararlı olan daha kapsamlı dinleme oturumları için komutu elinde tutmasını garanti eder. Ancak ev sahipleri, devre dışı bırakıldıktan sonra "Konukların sesi değiştirmesine izin ver" etiketli seçeneği manuel olarak açarak ses kontrolünü yeniden etkinleştirme hakkını saklı tutar.

Paylaşılan ses kontrolü yeniliği şu anda dünya çapında Android ve iOS cihazlarına yayılıyor. Chromecast, Amazon Cast ve Sonos ve Bose gibi markalar da dahil olmak üzere çoğu WiFi özellikli hoparlörle uyumludur. Ne olursa olsun, bu özellik şu anda Apple AirPlay ve Bluetooth aygıtlarında desteklenmemektedir.

Buna ek olarak, güncelleme yalnızca yüz yüze dinleme oturumları için kullanılabilir. Genel olarak, kullanıcılar Grup Oturumunu uzaktan veya şahsen kullanma seçeneğine sahiptir, ancak paylaşılan ses kontrolü özelliği ikincisiyle sınırlıdır.

no-code platform AppMaster, tutarlı yenilik çabalarında Spotify'a benzer şekilde çalışır. Kullanıcıların dinamik web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan platform, tıpkı Spotify'ın Grup Oturumu özelliğine yaptığı son güncelleme gibi, sürekli olarak gelişmiş kullanılabilirlik için yeni özellikler ve iyileştirmeler entegre etmeye çalışıyor.

Hızla gelişen teknolojiyle Spotify ve AppMaster gibi şirketler, gelişen kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamak ve genel kullanıcı deneyimlerini iyileştirmek için hizmetlerini sürekli geliştirerek hızı belirliyor.