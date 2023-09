Het debuut van GitHub Enterprise Server 3.10: nieuwe mijlpalen in veilige ontwikkelingspraktijken

De technologie-industrie heeft de komst van de GitHub Enterprise Server 3.10 omarmd. Met deze nieuwe versie kunnen organisaties feilloze controle ervaren over hun ontwikkelingsrepository's. De nieuwste release belooft meer dan alleen systematische verbeteringen. Het legt een sterke nadruk op de integrale praktijken van veilige ontwikkeling.

Het uitgebreide aanbod van de bijgewerkte 3.10 enterprise-server varieert van veiligheid bij de implementatie tot verbeteringen in de identificatie van kwetsbaarheden.

De nieuwe versie introduceert de nieuwe Projects-functie van GitHub, die nu op grote schaal beschikbaar is op de Enterprise Server. Het helpt organisaties bij het beheren en volgen van taken binnen GitHub zelf. De functie Projecten, een prozaïsche maar krachtige tool, maakt een dynamische werkruimte mogelijk waarin problemen en gerelateerde pull-aanvragen worden gecategoriseerd, gefilterd en gesorteerd.

Deze tool is gevormd als een gebruikersinterface in spreadsheetstijl en geeft gebruikers een duidelijk inzicht in lopende activiteiten. Het stelt de ontwikkelingsteams ook in staat hun werkstroom efficiënter te onderhouden en stimuleert de samenwerking binnen de administratieve eenheden.

Bovendien kunnen teams met GitHub Enterprise Server 3.10, aangepaste veiligheidsregels voor implementaties creëren. Hoewel deze regels zich nog in de bètafase bevinden, bevestigt hun rol als robuust afschrikmiddel dat alleen implementaties die voldoen aan alle vereisten op het gebied van beveiliging, kwaliteit en handmatige toestemming de productiefase bereiken.

Bovendien vergemakkelijkt de 3.10-release een beter toezicht voor beheerders op hardlopers in GitHub Actions. Door zelfgehoste hardlopers centraal te beheren, kunnen organisaties potentiële compromissen door niet-vertrouwde workflows voorkomen.

Naast al deze verbeterde controles kunnen Enterprise-beheerders repository-specifieke, zelf-gehoste runners over verschillende organisaties en gebruikersnaamruimten decimeren. Deze stap zorgt ervoor dat elke taak wordt uitgevoerd op machines die voldoen aan gecentraliseerd bestuur.

Al met al is de nieuwste versie van GitHub een definitieve stap in de richting van het versterken van veilige ontwikkelingspraktijken. In de loop van de tijd zal het de praktische mogelijkheden van organisaties laten zien om tegemoet te komen aan dynamische zakelijke omgevingen.