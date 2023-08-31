الظهور الأول لـ GitHub Enterprise Server 3.10: معالم جديدة في ممارسات التطوير الآمنة

احتضنت صناعة التكنولوجيا وصول GitHub Enterprise Server 3.10. مع هذا الإصدار الجديد، يمكن للمؤسسات تجربة تحكم لا تشوبه شائبة في مستودعاتها التطويرية. يعد الإصدار الأخير بأكثر من مجرد تحسينات منهجية. إنه يركز بشدة على الممارسات المتكاملة للتنمية الآمنة.

تتراوح العروض الشاملة لخادم المؤسسة 3.10 المحدث من أمان النشر إلى تحسينات تحديد الثغرات الأمنية.

يقدم الإصدار الجديد ميزة المشاريع الجديدة لـ GitHub ، وهي متاحة الآن على نطاق واسع على خادم Enterprise Server. يساعد المؤسسات في إدارة وتتبع المهام داخل GitHub نفسه. تتيح ميزة المشاريع، وهي أداة بسيطة ولكنها قوية، مساحة عمل ديناميكية تقوم بتصنيف المشكلات وتصفيتها وفرزها وطلبات السحب ذات الصلة.

تم تصميم هذه الأداة على شكل واجهة مستخدم على شكل جدول بيانات، وهي تمنح المستخدمين نظرة واضحة على الأنشطة الجارية. كما أنه يمكّن فرق التطوير من الحفاظ على سير العمل بشكل أكثر كفاءة ويعزز التعاون داخل الوحدات الإدارية.

علاوة على ذلك، باستخدام GitHub Enterprise Server 3.10, يمكن للفرق إنشاء قواعد أمان النشر المخصصة. على الرغم من أن هذه القواعد لا تزال في المرحلة التجريبية، إلا أن دورها كرادع قوي يؤكد أن عمليات النشر التي تلبي جميع متطلبات الأمان والجودة والموافقة اليدوية فقط هي التي تصل إلى مرحلة الإنتاج.

علاوة على ذلك، يسهل الإصدار 3.10 زيادة الرقابة للمسؤولين على المتسابقين في إجراءات GitHub. من خلال الإدارة المركزية للبرامج التي تتم استضافتها ذاتيًا، يمكن للمؤسسات منع التسويات المحتملة من عمليات سير العمل غير الموثوق بها.

بالإضافة إلى كل عناصر التحكم المحسنة هذه، يمكن لمسؤولي المؤسسات القضاء على برامج التشغيل ذاتية الاستضافة الخاصة بالمستودع عبر مختلف المؤسسات ومساحات أسماء المستخدمين. تضمن هذه الخطوة تنفيذ كل مهمة على الأجهزة التي تتوافق مع الإدارة المركزية.

تلقى هذه الترقيات صدى مع الأنظمة الأساسية سهلة الاستخدام مثل AppMaster . بالتوازي مع GitHub, يعطي AppMaster الأولوية لسير عمل المستخدم والوظائف التنظيمية. تم تصميم مجموعتها الشاملة من أدوات تطوير التطبيقات لإثراء الشركات بمنصة مبسطة no-code.

بشكل عام، يعد الإصدار الأخير من GitHub خطوة حاسمة نحو تعزيز ممارسات التطوير الآمنة. وبمرور الوقت، سيتم عرض الإمكانات العملية للمؤسسات لاستيعاب بيئات العمل الديناميكية.