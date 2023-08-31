Дебют GitHub Enterprise Server 3.10: новые вехи в практике безопасной разработки

Технологическая индустрия восприняла появление GitHub Enterprise Server 3.10. Благодаря этому новому выпуску организации могут получить безупречный контроль над своими репозиториями разработок. Последний выпуск обещает больше, чем просто систематические улучшения. В нем уделяется большое внимание комплексным практикам безопасного развития.

Комплексные предложения обновленного корпоративного сервера 3.10 варьируются от безопасности развертывания до улучшений в выявлении уязвимостей.

В новой версии представлена ​​новая функция GitHub Projects, которая теперь широко доступна на Enterprise Server. Он помогает организациям управлять задачами и отслеживать их внутри самого GitHub. Функция «Проекты» — прозаичный, но мощный инструмент, позволяющий создать динамическое рабочее пространство, которое классифицирует, фильтрует и сортирует проблемы и связанные с ними запросы на включение.

Этот инструмент, выполненный в виде пользовательского интерфейса в виде электронных таблиц, дает пользователям четкое представление о текущих действиях. Это также позволяет командам разработчиков более эффективно поддерживать рабочий процесс и расширяет сотрудничество внутри административных подразделений.

Более того, с помощью GitHub Enterprise Server 3.10, команды могут создавать собственные правила безопасности развертывания. Хотя эти правила все еще находятся на стадии бета-тестирования, их роль в качестве надежных сдерживающих факторов подтверждает, что только те развертывания, которые соответствуют всем требованиям безопасности, качества и ручного согласия, достигают стадии производства.

Более того, версия 3.10 упрощает контроль администраторов над участниками в GitHub Actions. Централизованно управляя самостоятельными серверами, организации могут предотвратить потенциальные угрозы, связанные с ненадежными рабочими процессами.

В дополнение ко всем этим расширенным средствам управления администраторы предприятия могут уничтожать автономные средства запуска для конкретных репозиториев в различных организациях и пространствах имен пользователей. Этот шаг гарантирует, что каждая задача будет выполняться на машинах, соответствующих централизованному управлению.

Эти обновления перекликаются с удобными для пользователя платформами, такими как AppMaster . Параллельно с GitHub, AppMaster отдает приоритет рабочим процессам пользователей и организационным функциям. Комплексный набор инструментов разработки приложений призван обогатить бизнес с помощью упрощенной платформы no-code.

В целом, последняя версия GitHub — это решительный шаг на пути к укреплению методов безопасной разработки. Со временем он продемонстрирует практический потенциал организаций по адаптации к динамичной бизнес-среде.