A estreia do GitHub Enterprise Server 3.10: novos marcos nas práticas de desenvolvimento seguro

A indústria de tecnologia abraçou a chegada do GitHub Enterprise Server 3.10. Com esta nova versão, as organizações podem experimentar um controle perfeito sobre seus repositórios de desenvolvimento. A versão mais recente promete mais do que apenas melhorias sistemáticas. Coloca uma forte ênfase nas práticas integrais de desenvolvimento seguro.

As ofertas abrangentes do servidor corporativo 3.10 atualizado variam desde segurança de implantação até melhorias na identificação de vulnerabilidades.

A nova versão apresenta o novo recurso Projetos do GitHub, agora disponível em larga escala no Enterprise Server. Ele auxilia as organizações no gerenciamento e rastreamento de tarefas dentro do próprio GitHub. O recurso Projetos, uma ferramenta prosaica, mas poderosa, permite um espaço de trabalho dinâmico que categoriza, filtra e classifica problemas e solicitações pull relacionadas.

Com o formato de uma interface de usuário em estilo de planilha, esta ferramenta oferece aos usuários uma visão clara das atividades em andamento. Também permite que as equipes de desenvolvimento mantenham seu fluxo de trabalho com mais eficiência e estimule a colaboração dentro das unidades administrativas.

Além disso, com o GitHub Enterprise Server 3.10, as equipes podem criar regras de segurança de implantação personalizadas. Embora estas regras ainda estejam na fase beta, o seu papel como dissuasores robustos valida que apenas as implementações que cumprem todos os requisitos de segurança, qualidade e consentimento manual chegam à fase de produção.

Além disso, a versão 3.10 facilita maior supervisão dos administradores sobre os executores no GitHub Actions. Ao gerenciar centralmente executores auto-hospedados, as organizações podem evitar possíveis comprometimentos de fluxos de trabalho não confiáveis.

Além de todos esses controles aprimorados, os administradores corporativos podem dizimar executores auto-hospedados específicos do repositório em várias organizações e namespaces de usuários. Essa mudança garante que cada tarefa seja executada em máquinas que cumpram a governança centralizada.

Resumindo, a versão mais recente do GitHub é um avanço definitivo no sentido de fortalecer práticas de desenvolvimento seguras. Com o tempo, mostrará o potencial prático para as organizações acomodarem ambientes de negócios dinâmicos.