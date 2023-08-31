GitHub Enterprise Server 3.10 首次亮相：安全开发实践的新里程碑

科技行业已经迎来了GitHub Enterprise Server 3.10的到来。通过这个新版本，组织可以体验对其开发存储库的完美控制。最新版本承诺的不仅仅是系统增强。它高度重视安全发展的整体实践。

更新后的 3.10 企业服务器的全面功能涵盖从部署安全到漏洞识别改进。

新版本引入了GitHub的全新项目功能，现已在企业服务器上广泛使用。它帮助组织管理和跟踪GitHub本身内的任务。项目功能是一个平淡但功能强大的工具，允许动态工作空间对问题和相关拉取请求进行分类、过滤和排序。

该工具采用电子表格样式的用户界面，使用户可以清楚地了解正在进行的活动。它还使开发团队能够更有效地维护他们的工作流程并促进管理单位内的协作。

此外，借助GitHub Enterprise Server 3.10,团队可以创建自定义部署安全规则。尽管这些规则仍处于测试阶段，但其强大威慑作用证明，只有满足所有安全、质量和手动同意要求的部署才能进入生产阶段。

此外，3.10 版本有助于加强管理员对 GitHub Actions 中运行者的监督。通过集中管理自托管运行器，组织可以防止不受信任的工作流程带来的潜在危害。

除了所有这些增强的控制之外，企业管理员还可以跨各种组织和用户命名空间减少特定于存储库的自托管运行程序。此举确保每个任务都在符合集中治理的机器上执行。

这些升级与AppMaster等用户友好的平台产生了共鸣。与GitHub, AppMaster优先考虑用户工作流程和组织功能。其全面的应用程序开发工具套件旨在通过简化的no-code平台丰富企业。

总而言之，GitHub 的最新版本是朝着加强安全开发实践迈出的决定性一步。随着时间的推移，它将展示组织适应动态业务环境的实际潜力。