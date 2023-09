Il debutto di GitHub Enterprise Server 3.10: nuove pietre miliari nelle pratiche di sviluppo sicuro

Il settore tecnologico ha accolto favorevolmente l'arrivo di GitHub Enterprise Server 3.10. Con questa nuova versione, le organizzazioni possono sperimentare un controllo impeccabile sui propri repository di sviluppo. L'ultima versione promette molto più che semplici miglioramenti sistematici. Pone una forte enfasi sulle pratiche integrali di sviluppo sicuro.

Le offerte complete del server aziendale aggiornato 3.10 spaziano dalla sicurezza dell'implementazione ai miglioramenti nell'identificazione delle vulnerabilità.

La nuova versione introduce la nuova funzionalità Progetti di GitHub, ora disponibile su larga scala su Enterprise Server. Assiste le organizzazioni nella gestione e nel monitoraggio delle attività all'interno di GitHub stesso. La funzionalità Progetti, uno strumento prosaico ma potente, consente uno spazio di lavoro dinamico che classifica, filtra e ordina i problemi e le relative richieste pull.

Con la forma di un'interfaccia utente in stile foglio di calcolo, questo strumento offre agli utenti una visione chiara delle attività in corso. Consente inoltre ai team di sviluppo di mantenere il flusso di lavoro in modo più efficiente e aumenta la collaborazione all'interno delle unità amministrative.

Inoltre, con GitHub Enterprise Server 3.10, i team possono creare regole di sicurezza di distribuzione personalizzate. Sebbene queste regole siano ancora in fase beta, il loro ruolo di solidi deterrenti garantisce che solo le distribuzioni che soddisfano tutti i requisiti di sicurezza, qualità e consenso manuale raggiungono la fase di produzione.

Inoltre, la versione 3.10 facilita una maggiore supervisione da parte degli amministratori sui runner nelle azioni GitHub. Gestendo centralmente i corridori self-hosted, le organizzazioni possono prevenire potenziali compromissioni derivanti da flussi di lavoro non affidabili.

Oltre a tutti questi controlli avanzati, gli amministratori aziendali possono decimare i corridori self-hosted specifici del repository in varie organizzazioni e spazi dei nomi utente. Questa mossa garantisce che ogni attività venga eseguita su macchine conformi alla governance centralizzata.

Questi aggiornamenti sono in sintonia con piattaforme intuitive come AppMaster . Parallelamente a GitHub, AppMaster dà priorità ai flussi di lavoro degli utenti e alle funzionalità organizzative. La sua suite completa di strumenti di sviluppo di applicazioni è progettata per arricchire le aziende con una piattaforma semplificata e no-code.

Tutto sommato, l'ultima versione di GitHub rappresenta un passo avanti definitivo verso il rafforzamento delle pratiche di sviluppo sicure. Nel corso del tempo, mostrerà il potenziale pratico delle organizzazioni per adattarsi ad ambienti aziendali dinamici.