Les débuts de GitHub Enterprise Server 3.10 : nouveaux jalons dans les pratiques de développement sécurisé

L'industrie technologique a accueilli favorablement l'arrivée du GitHub Enterprise Server 3.10. Avec ce nouvel opus, les organisations peuvent bénéficier d'un contrôle parfait sur leurs référentiels de développement. La dernière version promet plus que de simples améliorations systématiques. Il met fortement l’accent sur les pratiques intégrales d’un développement sécurisé.

Les offres complètes du serveur d'entreprise 3.10 mis à jour vont de la sécurité du déploiement aux améliorations de l'identification des vulnérabilités.

La nouvelle version introduit la nouvelle fonctionnalité Projets de GitHub, désormais disponible à grande échelle sur Enterprise Server. Il aide les organisations à gérer et à suivre les tâches au sein GitHub lui-même. La fonctionnalité Projets, un outil prosaïque mais puissant, permet un espace de travail dynamique qui catégorise, filtre et trie les problèmes et les demandes d'extraction associées.

Conçu sous la forme d'une interface utilisateur de type tableur, cet outil donne aux utilisateurs un aperçu clair des activités en cours. Il permet également aux équipes de développement de maintenir leur flux de travail plus efficacement et de dynamiser les collaborations au sein des unités administratives.

De plus, avec GitHub Enterprise Server 3.10, les équipes peuvent créer des règles de sécurité de déploiement personnalisées. Bien que ces règles soient encore en phase bêta, leur rôle de dissuasion robuste confirme que seuls les déploiements qui répondent à toutes les exigences de sécurité, de qualité et de consentement manuel atteignent la phase de production.

De plus, la version 3.10 facilite une surveillance accrue des administrateurs par rapport aux exécuteurs dans GitHub Actions. En gérant de manière centralisée les exécuteurs auto-hébergés, les organisations peuvent empêcher les compromissions potentielles liées à des flux de travail non fiables.

En plus de tous ces contrôles améliorés, les administrateurs d'entreprise peuvent décimer les exécuteurs auto-hébergés spécifiques au référentiel dans diverses organisations et espaces de noms d'utilisateurs. Cette démarche garantit que chaque tâche est exécutée sur des machines conformes à la gouvernance centralisée.

Dans l’ensemble, la dernière version de GitHub constitue une avancée définitive vers le renforcement des pratiques de développement sécurisées. Au fil du temps, il démontrera le potentiel pratique des organisations pour s’adapter à des environnements commerciaux dynamiques.