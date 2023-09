Formulieren zijn een integraal onderdeel van veel bedrijven en organisaties. Of het nu gaat om het vastleggen van klantinformatie, het verzamelen van feedback of het uitvoeren van enquêtes: het verzamelen van gegevens via onlineformulieren is van cruciaal belang. Maar het traditionele proces van het maken van formulieren vereist vaak codeervaardigheden, wat een aanzienlijke barrière kan vormen voor niet-technische personen. Dit is waar Jotform Apps in beeld komt, die een revolutie teweegbrengt in het bouwen van formulieren met zijn intuïtieve en gebruiksvriendelijke no-code platform.

Jotform Apps werd in 2006 opgericht door Aytekin Tank. Tank erkende de behoefte aan een eenvoudig te gebruiken app-bouwer en wilde het proces voor het maken van formulieren vereenvoudigen voor individuen zonder kennis van coderen. Begonnen als een zijproject, werd Jotform Apps snel populair en groeide het uit tot een volwaardig platform dat miljoenen gebruikers wereldwijd bedient.

Hoe werkt het?

Jotform Apps biedt een app-bouwervaring no-code waarmee gebruikers dynamische online formulieren kunnen maken zonder ook maar één regel code te schrijven. Hier is een overzicht van hoe het werkt:

Formulierbouwer met slepen en neerzetten: Jotform Apps biedt een gebruiksvriendelijke interface waarin u apps kunt bouwen door simpelweg formulierelementen te slepen en neer te zetten. Deze elementen omvatten invoervelden, selectievakjes, keuzerondjes en vervolgkeuzemenu's. Gebruikers kunnen het uiterlijk van de formulieren ook aanpassen met vooraf ontworpen sjablonen of hun eigen branding. Voorwaardelijke logica: Met Jotform Apps kunnen gebruikers voorwaardelijke logica aan hun formulieren toevoegen, waardoor ze dynamischer en interactiever worden. Met deze functie kunnen gebruikers regels instellen om bepaalde formuliervelden weer te geven of te verbergen op basis van de antwoorden van de formulierrespondent. Integratie en automatisering: Jotform Apps integreert naadloos met verschillende tools en platforms van derden, waardoor gebruikers hun formulierprocessen kunnen automatiseren. Van het verzenden van formulierreacties naar Google Spreadsheets, het maken van taken in projectmanagementsystemen of zelfs het accepteren van betalingen via PayPal of Stripe: Jotform Apps biedt een breed scala aan integraties om workflows te optimaliseren. Samenwerking: Samenwerken met teamleden, klanten of belanghebbenden wordt eenvoudig gemaakt met Jotform Apps. Gebruikers kunnen formulieren delen voor beoordeling en feedback, taken toewijzen en de voortgang volgen. Realtime samenwerkingsmogelijkheden zorgen voor soepele communicatie en efficiënt formulierenontwerp. Formulierinzending en gegevensbeheer: Zodra een formulier is gemaakt en gepubliceerd, biedt Jotform Apps meerdere opties voor het indienen van formulieren, waaronder het insluiten van formulieren op websites, het delen van links of het rechtstreeks verzenden ervan via e-mail. Het platform biedt ook een intuïtief gegevensbeheersysteem waarmee gebruikers formulierreacties kunnen bekijken, filteren, sorteren en exporteren voor analyse en rapportage.

Belangrijkste kenmerken

Jotform Apps stelt gebruikers in staat hun workflows te automatiseren door aangepaste regels en acties in te stellen. Dit omvat het automatisch verzenden van bevestigingsmails, het toewijzen van taken aan teamleden, het bijwerken van spreadsheets of het genereren van PDF-rapporten op basis van formulierinzendingen. Aangepaste branding: gebruikers kunnen het ontwerp van hun formulieren volledig aanpassen aan hun merkidentiteit. Met aanpasbare thema's, kleuren, lettertypen en logo's kunnen bedrijven professioneel ogende formulieren creëren die aansluiten bij hun merkimago.

Wie kan het gebruiken?

Jotform Apps is een platform dat veel gebruikers in verschillende sectoren en beroepen kunnen gebruiken. Hier zijn een paar voorbeelden van wie voordeel kan halen uit het gebruik van Jotform Apps:

Jotform Apps biedt een waardevol hulpmiddel voor freelancers en consultants die klantinformatie moeten vastleggen, enquêtes moeten uitvoeren of feedback moeten verzamelen. Met het brede scala aan aanpasbare formuliervelden en unieke mogelijkheden voor het bouwen van formulieren kunnen professionals op maat gemaakte formulieren maken die aansluiten bij hun specifieke serviceaanbod. Evenementplanners: Van RSVP's en bezoekersregistraties tot feedbackformulieren en het verzamelen van feedback, evenementenplanners kunnen hun evenementenbeheerprocessen stroomlijnen met Jotform Apps. Het biedt functies zoals betalingsintegratie en voorwaardelijke logica, waardoor evenementenplanners dynamische en interactieve formulieren kunnen creëren die de bezoekerservaring verbeteren.

Jotform-apps versus AppMaster

Wat betreft no-code-platforms zijn Jotform Apps en AppMaster twee krachtige opties die aan verschillende behoeften voldoen. Jotform Apps is gespecialiseerd in het bouwen van formulieren en biedt een gebruiksvriendelijke interface voor het maken en aanpassen van online formulieren zonder enige codeerkennis. Aan de andere kant tilt AppMaster ontwikkeling no-code naar een hoger niveau door gebruikers in staat te stellen visueel backend-, web- en mobiele applicaties te creëren, met volledige controle over datamodellen, bedrijfslogica en UI-ontwerp.

Hoewel Jotform Apps uitblinkt in het bouwen van formulieren, zijn de mogelijkheden beperkt tot het maken en beheren van formulieren. Aan de andere kant biedt AppMaster een uitgebreid platform voor het creëren van volledig functionele backend-, web- en mobiele applicaties. Met AppMaster kunnen gebruikers datamodellen visueel ontwerpen, bedrijfsprocessen definiëren en UI-componenten creëren met behulp van drag-and-drop functies. Met het platform kunnen bedrijven complexe applicaties bouwen met dynamische workflows en interacties zonder ook maar één regel code te schrijven. Bovendien genereert AppMaster uitvoerbare binaire bestanden of zelfs broncode, waardoor gebruikers applicaties op locatie kunnen hosten voor verbeterde beveiliging en controle.

De backend-applicaties van AppMaster worden gegenereerd met behulp van de programmeertaal Go (golang), terwijl webapplicaties het Vue3- framework met JavaScript of TypeScript gebruiken. Mobiele applicaties maken gebruik van het servergestuurde raamwerk van AppMaster, gebaseerd op Kotlin en Jetpack Compose voor Android en SwiftUI voor iOS. Verschillende technologieën zorgen ervoor dat gebruikers krachtige, performante applicaties op verschillende platforms kunnen creëren.

Jotform Apps is geschikt voor individuen of organisaties die eenvoudig online formulieren en apps kunnen maken en beheren. Aan de andere kant biedt AppMaster een uitgebreidere oplossing no-code, waarmee gebruikers backend-, web- en mobiele applicaties kunnen bouwen met volledige controle over datamodellen, bedrijfslogica en UI-ontwerp. De keuze tussen Jotform Apps en AppMaster hangt af van de specifieke behoeften en doelen van de gebruiker of organisatie.