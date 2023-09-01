表单是许多企业和组织不可或缺的一部分。无论是捕获客户信息、收集反馈还是进行调查，通过在线表单收集数据都至关重要。但构建表单的传统过程通常需要编码技能，这对于非技术人员来说可能是一个重大障碍。这就是 Jotform Apps 的用武之地，它以其直观且用户友好的无代码平台彻底改变了表单构建。

Jotform Apps 由 Aytekin Tank 于 2006 年创立。Tank 认识到对易于使用的应用程序构建器的需求，旨在为没有编码专业知识的个人简化表单创建过程。 Jotform Apps 从一个业余项目开始，很快就广受欢迎，并发展成为一个成熟的平台，为全球数百万用户提供服务。

它是如何工作的？

Jotform Apps 提供no-code应用程序构建体验，使用户无需编写一行代码即可创建动态在线表单。以下是其工作原理的详细说明：

拖放表单生成器： Jotform Apps 提供了一个用户友好的界面，您可以通过简单地拖放表单元素来构建应用程序。这些元素包括输入字段、复选框、单选按钮和下拉菜单。用户还可以使用预先设计的模板或自己的品牌来自定义表单的外观。 条件逻辑： Jotform 应用程序允许用户向其表单添加条件逻辑，使表单更具动态性和交互性。通过此功能，用户可以根据表单回复者给出的回复设置规则以显示或隐藏某些表单字段。 集成和自动化： Jotform Apps 与各种第三方工具和平台无缝集成，使用户能够自动化其表单流程。从将表单回复发送到 Google Sheets、在项目管理系统中创建任务，甚至通过 PayPal 或 Stripe 接受付款，Jotform Apps 提供了广泛的集成来优化工作流程。 协作：使用 Jotform 应用程序可以轻松地与团队成员、客户或利益相关者进行协作。用户可以共享表单以供审阅和反馈、分配任务并跟踪进度。实时协作功能确保顺畅的沟通和高效的表单构建。 表单提交和数据管理：创建并发布表单后，Jotform Apps 提供多种表单提交选项，包括在网站上嵌入表单、共享链接或直接通过电子邮件发送表单。该平台还提供直观的数据管理系统，允许用户查看、过滤、排序和导出表单响应以进行分析和报告。

主要特征

内置分析： Jotform Apps 提供内置分析，可为表单提交、转化率和用户行为提供有价值的见解。分析这些数据可以帮助用户更好地了解他们的受众并优化他们的表单以改善结果。

Jotform Apps 提供内置分析，可为表单提交、转化率和用户行为提供有价值的见解。分析这些数据可以帮助用户更好地了解他们的受众并优化他们的表单以改善结果。 移动响应能力： Jotform 应用程序确保在平台上创建的表单完全响应并与所有设备兼容。无论是从台式电脑、平板电脑还是智能手机访问，表单都会自动调整以提供无缝的用户体验。

Jotform 应用程序确保在平台上创建的表单完全响应并与所有设备兼容。无论是从台式电脑、平板电脑还是智能手机访问，表单都会自动调整以提供无缝的用户体验。 条件通知： 用户可以设置条件通知以接收基于特定表单响应的警报或通知。此功能可以实现及时跟进、自动发送电子邮件通知，并确保表单提交者和表单所有者之间的高效沟通。

用户可以设置条件通知以接收基于特定表单响应的警报或通知。此功能可以实现及时跟进、自动发送电子邮件通知，并确保表单提交者和表单所有者之间的高效沟通。 工作流程自动化： Jotform 应用程序允许用户通过设置自定义规则和操作来自动化其工作流程。这包括自动发送确认电子邮件、向团队成员分配任务、更新电子表格或根据表单提交生成 PDF 报告。

Jotform 应用程序允许用户通过设置自定义规则和操作来自动化其工作流程。这包括自动发送确认电子邮件、向团队成员分配任务、更新电子表格或根据表单提交生成 PDF 报告。 定制品牌：用户可以完全定制其表单设计以匹配其品牌标识。通过可定制的主题、颜色、字体和徽标，企业可以创建与其品牌形象相符的专业外观表单。

谁可以使用它？

Jotform Apps 是一个可供不同行业和专业的许多用户使用的平台。以下是一些可以从使用 Jotform 应用程序中受益的示例：

小型企业和初创企业： Jotform Apps 为小型企业和初创企业提供了一种经济高效的方式来创建和管理在线表单和应用程序。从潜在客户开发和客户反馈到活动注册和订单表格，Jotform Apps 提供了无需编码专业知识即可简化基本流程的工具。

Jotform Apps 为小型企业和初创企业提供了一种经济高效的方式来创建和管理在线表单和应用程序。从潜在客户开发和客户反馈到活动注册和订单表格，Jotform Apps 提供了无需编码专业知识即可简化基本流程的工具。 非营利组织： 非营利组织通常依赖于收集捐款、志愿者注册和活动报名。 Jotform 应用程序简化了这些流程，使非营利组织能够创建与现有系统和数据库无缝集成的专业表单。这使得非营利组织能够更多地关注其使命，而不是管理任务。

非营利组织通常依赖于收集捐款、志愿者注册和活动报名。 Jotform 应用程序简化了这些流程，使非营利组织能够创建与现有系统和数据库无缝集成的专业表单。这使得非营利组织能够更多地关注其使命，而不是管理任务。 教育机构： 学校、学院和大学可以利用 Jotform 应用程序创建招生、学生注册、调查和测验表格。该平台的用户友好界面使教育工作者和管理员可以轻松地收集、组织和分析来自学生和家长的数据。

学校、学院和大学可以利用 Jotform 应用程序创建招生、学生注册、调查和测验表格。该平台的用户友好界面使教育工作者和管理员可以轻松地收集、组织和分析来自学生和家长的数据。 自由职业者和顾问： Jotform Apps 为需要获取客户信息、进行调查或收集反馈的自由职业者和顾问提供了一个有价值的工具。凭借其广泛的可定制表单字段和独特的表单构建功能，专业人员可以创建与其特定服务产品相符的定制表单。

Jotform Apps 为需要获取客户信息、进行调查或收集反馈的自由职业者和顾问提供了一个有价值的工具。凭借其广泛的可定制表单字段和独特的表单构建功能，专业人员可以创建与其特定服务产品相符的定制表单。 活动策划者：从回复和与会者注册到反馈表和反馈收集，活动策划者可以使用 Jotform 应用程序简化其活动管理流程。它提供支付集成和条件逻辑等功能，使活动策划者能够创建动态和交互式形式，从而增强与会者的体验。

Jotform 应用程序与AppMaster

对于无代码平台，Jotform Apps 和AppMaster是满足不同需求的两个强大选项。 Jotform Apps 专注于表单构建，提供用户友好的界面，无需任何编码知识即可创建和自定义在线表单。另一方面， AppMaster通过允许用户直观地创建后端、Web 和移动应用程序，并完全控制数据模型、业务逻辑和 UI 设计，将no-code开发提升到一个新的水平。

虽然 Jotform Apps 在表单构建方面表现出色，但其功能仅限于创建和管理表单。另一方面， AppMaster提供了一个用于创建功能齐全的后端、Web 和移动应用程序的综合平台。借助AppMaster ，用户可以直观地设计数据模型、定义业务流程并使用drag-and-drop功能创建UI组件。该平台允许企业构建具有动态工作流程和交互的复杂应用程序，而无需编写一行代码。此外， AppMaster生成可执行二进制文件甚至源代码，使用户能够在本地托管应用程序以增强安全性和控制。

AppMaster的后端应用程序是使用 Go (golang) 编程语言生成的，而 Web 应用程序则使用带有JavaScript 或 TypeScript 的Vue3框架。移动应用程序利用AppMaster的服务器驱动框架，该框架基于Kotlin和Jetpack Compose （适用于 Android）和SwiftUI （适用于 iOS）。各种技术确保用户可以跨不同平台创建强大、高性能的应用程序。

Jotform 应用程序适合个人或组织轻松创建和管理在线表单和应用程序。另一方面， AppMaster提供了更全面的no-code解决方案，使用户能够构建后端、Web和移动应用程序，并完全控制数据模型、业务逻辑和UI设计。 Jotform Apps 和AppMaster之间的选择取决于用户或组织的具体需求和目标。