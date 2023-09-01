تعد النماذج جزءًا لا يتجزأ من العديد من الشركات والمؤسسات. سواء كان الأمر يتعلق بالتقاط معلومات العملاء، أو جمع التعليقات، أو إجراء الاستطلاعات، فإن جمع البيانات عبر النماذج عبر الإنترنت أمر بالغ الأهمية. لكن العملية التقليدية لبناء النماذج غالبًا ما تتطلب مهارات في البرمجة، والتي يمكن أن تشكل عائقًا كبيرًا أمام الأفراد غير التقنيين. هذا هو المكان الذي تأتي فيه Jotform Apps، التي تُحدث ثورة في بناء النماذج من خلال نظامها الأساسي البديهي وسهل الاستخدام الذي لا يحتوي على تعليمات برمجية .

تم تأسيس Jotform Apps على يد Aytekin Tank في عام 2006. وإدراكًا للحاجة إلى أداة إنشاء تطبيقات سهلة الاستخدام، يهدف Tank إلى تبسيط عملية إنشاء النماذج للأفراد الذين ليس لديهم خبرة في البرمجة. بدأت Jotform Apps كمشروع جانبي، وسرعان ما اكتسبت شعبية ونمت لتصبح منصة كاملة تخدم ملايين المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

كيف يعمل؟

تقدم Jotform Apps تجربة بناء تطبيق no-code تمكن المستخدمين من إنشاء نماذج ديناميكية عبر الإنترنت دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. وفيما يلي تفصيل لكيفية عمله:

منشئ نماذج السحب والإفلات: توفر تطبيقات Jotform واجهة سهلة الاستخدام حيث يمكنك إنشاء التطبيقات بمجرد سحب عناصر النموذج وإسقاطها. تتضمن هذه العناصر حقول الإدخال ومربعات الاختيار وأزرار الاختيار والقوائم المنسدلة. يمكن للمستخدمين أيضًا تخصيص مظهر النماذج باستخدام قوالب مصممة مسبقًا أو علامتهم التجارية الخاصة. المنطق الشرطي: تتيح تطبيقات Jotform للمستخدمين إضافة منطق شرطي إلى نماذجهم، مما يجعلها أكثر ديناميكية وتفاعلية. باستخدام هذه الميزة، يمكن للمستخدمين تعيين قواعد لإظهار أو إخفاء حقول نموذج معينة بناءً على الإجابات المقدمة من المجيب على النموذج. التكامل والأتمتة: تتكامل Jotform Apps بسلاسة مع العديد من الأدوات والأنظمة الأساسية التابعة لجهات خارجية، مما يمكّن المستخدمين من أتمتة عمليات النماذج الخاصة بهم. بدءًا من إرسال ردود النماذج إلى جداول بيانات Google، وإنشاء المهام في أنظمة إدارة المشاريع، أو حتى قبول المدفوعات عبر PayPal أو Stripe، تقدم Jotform Apps مجموعة واسعة من عمليات التكامل لتحسين سير العمل. التعاون: أصبح التعاون مع أعضاء الفريق أو العملاء أو أصحاب المصلحة أمرًا سهلاً باستخدام Jotform Apps. يمكن للمستخدمين مشاركة النماذج للمراجعة والملاحظات، وتعيين المهام، وتتبع التقدم. تضمن إمكانات التعاون في الوقت الفعلي التواصل السلس وبناء النماذج بكفاءة. تقديم النموذج وإدارة البيانات: بمجرد إنشاء النموذج ونشره، توفر Jotform Apps خيارات متعددة لإرسال النموذج، بما في ذلك تضمين النماذج على مواقع الويب، أو مشاركة الروابط، أو إرسالها مباشرة عبر البريد الإلكتروني. يوفر النظام أيضًا نظامًا بديهيًا لإدارة البيانات يتيح للمستخدمين عرض استجابات النماذج وتصفيتها وفرزها وتصديرها للتحليل وإعداد التقارير.

دلائل الميزات

التحليلات المضمنة: تقدم Jotform Apps تحليلات مضمنة توفر رؤى قيمة حول عمليات إرسال النماذج ومعدلات التحويل وسلوك المستخدم. يساعد تحليل هذه البيانات المستخدمين على فهم جمهورهم بشكل أفضل وتحسين نماذجهم للحصول على نتائج محسنة.

تقدم Jotform Apps تحليلات مضمنة توفر رؤى قيمة حول عمليات إرسال النماذج ومعدلات التحويل وسلوك المستخدم. يساعد تحليل هذه البيانات المستخدمين على فهم جمهورهم بشكل أفضل وتحسين نماذجهم للحصول على نتائج محسنة. استجابة الهاتف المحمول: تضمن Jotform Apps أن النماذج التي تم إنشاؤها على النظام الأساسي تستجيب بشكل كامل ومتوافقة مع جميع الأجهزة. سواء تم الوصول إليها من كمبيوتر مكتبي أو جهاز لوحي أو هاتف ذكي، فسيتم ضبط النماذج تلقائيًا لتوفير تجربة مستخدم سلسة.

تضمن Jotform Apps أن النماذج التي تم إنشاؤها على النظام الأساسي تستجيب بشكل كامل ومتوافقة مع جميع الأجهزة. سواء تم الوصول إليها من كمبيوتر مكتبي أو جهاز لوحي أو هاتف ذكي، فسيتم ضبط النماذج تلقائيًا لتوفير تجربة مستخدم سلسة. الإشعارات الشرطية: يمكن للمستخدمين إعداد إشعارات مشروطة لتلقي التنبيهات أو الإشعارات بناءً على استجابات نموذجية محددة. تتيح هذه الميزة المتابعة في الوقت المناسب، وأتمتة إشعارات البريد الإلكتروني، وتضمن التواصل الفعال بين مقدمي النماذج ومالكي النماذج.

يمكن للمستخدمين إعداد إشعارات مشروطة لتلقي التنبيهات أو الإشعارات بناءً على استجابات نموذجية محددة. تتيح هذه الميزة المتابعة في الوقت المناسب، وأتمتة إشعارات البريد الإلكتروني، وتضمن التواصل الفعال بين مقدمي النماذج ومالكي النماذج. أتمتة سير العمل: تتيح Jotform Apps للمستخدمين أتمتة سير العمل الخاص بهم عن طريق إعداد قواعد وإجراءات مخصصة. يتضمن ذلك إرسال رسائل تأكيد بالبريد الإلكتروني تلقائيًا، أو تعيين المهام لأعضاء الفريق، أو تحديث جداول البيانات، أو إنشاء تقارير PDF بناءً على عمليات إرسال النماذج.

تتيح Jotform Apps للمستخدمين أتمتة سير العمل الخاص بهم عن طريق إعداد قواعد وإجراءات مخصصة. يتضمن ذلك إرسال رسائل تأكيد بالبريد الإلكتروني تلقائيًا، أو تعيين المهام لأعضاء الفريق، أو تحديث جداول البيانات، أو إنشاء تقارير PDF بناءً على عمليات إرسال النماذج. العلامة التجارية المخصصة: يمكن للمستخدمين تخصيص تصميم النماذج الخاصة بهم بالكامل ليتوافق مع هوية علامتهم التجارية. بفضل السمات والألوان والخطوط والشعارات القابلة للتخصيص، يمكن للشركات إنشاء نماذج ذات مظهر احترافي تتوافق مع صورة علامتها التجارية.

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من يمكنه استخدامه؟

Jotform Apps عبارة عن منصة يمكن للعديد من المستخدمين في مختلف الصناعات والمهن الاستفادة منها. فيما يلي بعض الأمثلة لمن يمكنه الاستفادة من استخدام تطبيقات Jotform:

الشركات الصغيرة والشركات الناشئة: توفر Jotform Apps للشركات الصغيرة والشركات الناشئة طريقة فعالة من حيث التكلفة وفعالة لإنشاء النماذج والتطبيقات عبر الإنترنت وإدارتها. بدءًا من توليد العملاء المحتملين وتعليقات العملاء وحتى تسجيلات الأحداث ونماذج الطلبات، توفر Jotform Apps الأدوات اللازمة لتبسيط العمليات الأساسية دون خبرة في البرمجة.

توفر Jotform Apps للشركات الصغيرة والشركات الناشئة طريقة فعالة من حيث التكلفة وفعالة لإنشاء النماذج والتطبيقات عبر الإنترنت وإدارتها. بدءًا من توليد العملاء المحتملين وتعليقات العملاء وحتى تسجيلات الأحداث ونماذج الطلبات، توفر Jotform Apps الأدوات اللازمة لتبسيط العمليات الأساسية دون خبرة في البرمجة. المنظمات غير الربحية: تعتمد المنظمات غير الربحية غالبًا على جمع التبرعات وتسجيلات المتطوعين والاشتراك في الأحداث. تعمل Jotform Apps على تبسيط هذه العمليات، مما يسمح للمؤسسات غير الربحية بإنشاء نماذج ذات مظهر احترافي تتكامل بسهولة مع أنظمتها وقواعد بياناتها الحالية. وهذا يمكّن المنظمات غير الربحية من التركيز بشكل أكبر على مهمتها وبدرجة أقل على المهام الإدارية.

تعتمد المنظمات غير الربحية غالبًا على جمع التبرعات وتسجيلات المتطوعين والاشتراك في الأحداث. تعمل Jotform Apps على تبسيط هذه العمليات، مما يسمح للمؤسسات غير الربحية بإنشاء نماذج ذات مظهر احترافي تتكامل بسهولة مع أنظمتها وقواعد بياناتها الحالية. وهذا يمكّن المنظمات غير الربحية من التركيز بشكل أكبر على مهمتها وبدرجة أقل على المهام الإدارية. المؤسسات التعليمية: يمكن للمدارس والكليات والجامعات استخدام Jotform Apps لإنشاء نماذج للقبول وتسجيل الطلاب والاستطلاعات والاختبارات. تسهل الواجهة سهلة الاستخدام للنظام على المعلمين والإداريين جمع البيانات من الطلاب وأولياء الأمور وتنظيمها وتحليلها بسهولة.

يمكن للمدارس والكليات والجامعات استخدام Jotform Apps لإنشاء نماذج للقبول وتسجيل الطلاب والاستطلاعات والاختبارات. تسهل الواجهة سهلة الاستخدام للنظام على المعلمين والإداريين جمع البيانات من الطلاب وأولياء الأمور وتنظيمها وتحليلها بسهولة. المستقلون والمستشارون: توفر Jotform Apps أداة قيمة للعاملين المستقلين والاستشاريين الذين يحتاجون إلى الحصول على معلومات العميل أو إجراء الاستطلاعات أو جمع التعليقات. بفضل المجموعة الواسعة من حقول النماذج القابلة للتخصيص وإمكانات بناء النماذج الفريدة، يمكن للمحترفين إنشاء نماذج مخصصة تتوافق مع عروض الخدمات المحددة الخاصة بهم.

توفر Jotform Apps أداة قيمة للعاملين المستقلين والاستشاريين الذين يحتاجون إلى الحصول على معلومات العميل أو إجراء الاستطلاعات أو جمع التعليقات. بفضل المجموعة الواسعة من حقول النماذج القابلة للتخصيص وإمكانات بناء النماذج الفريدة، يمكن للمحترفين إنشاء نماذج مخصصة تتوافق مع عروض الخدمات المحددة الخاصة بهم. مخططو الأحداث: بدءًا من الرد على الدعوات وتسجيلات الحضور ووصولاً إلى نماذج التعليقات وجمع التعليقات، يمكن لمخططي الأحداث تبسيط عمليات إدارة الأحداث الخاصة بهم باستخدام تطبيقات Jotform. فهو يوفر ميزات مثل تكامل الدفع والمنطق الشرطي، مما يسمح لمخططي الأحداث بإنشاء نماذج ديناميكية وتفاعلية تعمل على تحسين تجربة الحضور.

تطبيقات Jotform مقابل AppMaster

فيما يتعلق بالمنصات بدون تعليمات برمجية ، تعد Jotform Apps و AppMaster خيارين قويين يلبيان الاحتياجات المختلفة. تتخصص Jotform Apps في بناء النماذج، حيث تقدم واجهة سهلة الاستخدام لإنشاء النماذج وتخصيصها عبر الإنترنت دون أي معرفة بالبرمجة. من ناحية أخرى، يأخذ AppMaster التطوير no-code إلى المستوى التالي من خلال السماح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات خلفية وويب وتطبيقات الهاتف المحمول بشكل مرئي، مع التحكم الكامل في نماذج البيانات ومنطق الأعمال وتصميم واجهة المستخدم.

بينما تتفوق Jotform Apps في بناء النماذج، فإن قدراتها تقتصر على إنشاء النماذج وإدارتها. من ناحية أخرى، يقدم AppMaster منصة شاملة لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة كاملة الوظائف. باستخدام AppMaster ، يمكن للمستخدمين تصميم نماذج البيانات بشكل مرئي، وتحديد العمليات التجارية، وإنشاء مكونات واجهة المستخدم باستخدام ميزات drag-and-drop. تتيح المنصة للشركات إنشاء تطبيقات معقدة ذات سير عمل وتفاعلات ديناميكية دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. علاوة على ذلك، يقوم AppMaster بإنشاء ملفات ثنائية قابلة للتنفيذ أو حتى كود المصدر، مما يمكّن المستخدمين من استضافة التطبيقات محليًا لتعزيز الأمان والتحكم.

يتم إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية لـ AppMaster باستخدام لغة البرمجة Go (golang)، بينما تستخدم تطبيقات الويب إطار عمل Vue3 مع JavaScript أو TypeScript . تستفيد تطبيقات الهاتف المحمول من إطار عمل AppMaster القائم على الخادم استنادًا إلى Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS. تضمن التقنيات المختلفة أن يتمكن المستخدمون من إنشاء تطبيقات قوية وعالية الأداء عبر منصات مختلفة.

تعد Jotform Apps مناسبة للأفراد أو المؤسسات التي تقوم بإنشاء النماذج والتطبيقات عبر الإنترنت وإدارتها بسهولة. من ناحية أخرى، يقدم AppMaster حلاً أكثر شمولاً no-code ، مما يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة مع التحكم الكامل في نماذج البيانات ومنطق الأعمال وتصميم واجهة المستخدم. يعتمد الاختيار بين Jotform Apps و AppMaster على الاحتياجات والأهداف المحددة للمستخدم أو المؤسسة.