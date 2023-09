Les formulaires font partie intégrante de nombreuses entreprises et organisations. Qu'il s'agisse de capturer des informations sur les clients, de recueillir des commentaires ou de mener des enquêtes, la collecte de données via des formulaires en ligne est cruciale. Mais le processus traditionnel de création de formulaires nécessite souvent des compétences en codage, ce qui peut constituer un obstacle important pour les personnes non techniques. C'est là qu'intervient Jotform Apps, révolutionnant la création de formulaires grâce à sa plateforme sans code intuitive et conviviale.

Jotform Apps a été fondée par Aytekin Tank en 2006. Reconnaissant le besoin d'un générateur d'applications facile à utiliser, Tank visait à simplifier le processus de création de formulaires pour les individus sans expertise en codage. Au départ comme projet parallèle, JotForm Apps a rapidement gagné en popularité et est devenue une plateforme à part entière, au service de millions d'utilisateurs dans le monde.

JotForm Apps offre une expérience de création d'applications no-code qui permet aux utilisateurs de créer des formulaires en ligne dynamiques sans écrire une seule ligne de code. Voici un aperçu de son fonctionnement :

Générateur de formulaires par glisser-déposer : JotForm Apps fournit une interface conviviale dans laquelle vous pouvez créer des applications en faisant simplement glisser et en déposant des éléments de formulaire. Ces éléments incluent des champs de saisie, des cases à cocher, des boutons radio et des menus déroulants. Les utilisateurs peuvent également personnaliser l'apparence des formulaires avec des modèles prédéfinis ou leur propre marque. Logique conditionnelle : JotForm Apps permet aux utilisateurs d'ajouter une logique conditionnelle à leurs formulaires, les rendant plus dynamiques et interactifs. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent définir des règles pour afficher ou masquer certains champs du formulaire en fonction des réponses données par le répondant au formulaire. Intégration et automatisation : JotForm Apps s'intègre de manière transparente à divers outils et plates-formes tiers, permettant aux utilisateurs d'automatiser leurs processus de formulaire. Qu'il s'agisse d'envoyer des réponses à des formulaires vers Google Sheets, de créer des tâches dans des systèmes de gestion de projet ou même d'accepter des paiements via PayPal ou Stripe, Jotform Apps propose une large gamme d'intégrations pour optimiser les flux de travail. Collaboration : la collaboration avec les membres de l'équipe, les clients ou les parties prenantes est facilitée avec les applications JotForm. Les utilisateurs peuvent partager des formulaires pour examen et commentaires, attribuer des tâches et suivre les progrès. Les capacités de collaboration en temps réel garantissent une communication fluide et une création de formulaires efficace. Soumission de formulaires et gestion des données : une fois qu'un formulaire est créé et publié, Jotform Apps propose plusieurs options pour la soumission de formulaires, notamment l'intégration de formulaires sur des sites Web, le partage de liens ou leur envoi direct par e-mail. La plateforme propose également un système de gestion de données intuitif qui permet aux utilisateurs d'afficher, de filtrer, de trier et d'exporter les réponses aux formulaires à des fins d'analyse et de reporting.

Principales caractéristiques

Analyses intégrées : JotForm Apps propose des analyses intégrées qui fournissent des informations précieuses sur les soumissions de formulaires, les taux de conversion et le comportement des utilisateurs. L'analyse de ces données aide les utilisateurs à mieux comprendre leur audience et à optimiser leurs formulaires pour de meilleurs résultats.

JotForm Apps propose des analyses intégrées qui fournissent des informations précieuses sur les soumissions de formulaires, les taux de conversion et le comportement des utilisateurs. L'analyse de ces données aide les utilisateurs à mieux comprendre leur audience et à optimiser leurs formulaires pour de meilleurs résultats. Réactivité mobile : JotForm Apps garantit que les formulaires créés sur la plateforme sont entièrement réactifs et compatibles avec tous les appareils. Qu'ils soient accessibles depuis un ordinateur de bureau, une tablette ou un smartphone, les formulaires s'ajusteront automatiquement pour offrir une expérience utilisateur transparente.

JotForm Apps garantit que les formulaires créés sur la plateforme sont entièrement réactifs et compatibles avec tous les appareils. Qu'ils soient accessibles depuis un ordinateur de bureau, une tablette ou un smartphone, les formulaires s'ajusteront automatiquement pour offrir une expérience utilisateur transparente. Notifications conditionnelles : les utilisateurs peuvent configurer des notifications conditionnelles pour recevoir des alertes ou des notifications basées sur des réponses de formulaire spécifiques. Cette fonctionnalité permet un suivi en temps opportun, automatise les notifications par courrier électronique et garantit une communication efficace entre les auteurs de formulaires et les propriétaires de formulaires.

les utilisateurs peuvent configurer des notifications conditionnelles pour recevoir des alertes ou des notifications basées sur des réponses de formulaire spécifiques. Cette fonctionnalité permet un suivi en temps opportun, automatise les notifications par courrier électronique et garantit une communication efficace entre les auteurs de formulaires et les propriétaires de formulaires. Automatisation des flux de travail : JotForm Apps permet aux utilisateurs d'automatiser leurs flux de travail en configurant des règles et des actions personnalisées. Cela inclut l'envoi automatique d'e-mails de confirmation, l'attribution de tâches aux membres de l'équipe, la mise à jour de feuilles de calcul ou la génération de rapports PDF basés sur les soumissions de formulaires.

JotForm Apps permet aux utilisateurs d'automatiser leurs flux de travail en configurant des règles et des actions personnalisées. Cela inclut l'envoi automatique d'e-mails de confirmation, l'attribution de tâches aux membres de l'équipe, la mise à jour de feuilles de calcul ou la génération de rapports PDF basés sur les soumissions de formulaires. Image de marque personnalisée : les utilisateurs peuvent entièrement personnaliser la conception de leurs formulaires pour qu'elle corresponde à l'identité de leur marque. Avec des thèmes, des couleurs, des polices et des logos personnalisables, les entreprises peuvent créer des formulaires d'aspect professionnel qui correspondent à leur image de marque.

Qui peut l’utiliser ?

JotForm Apps est une plate-forme que de nombreux utilisateurs de différents secteurs et professions peuvent utiliser. Voici quelques exemples de personnes qui peuvent bénéficier de l’utilisation des applications JotForm :

Petites entreprises et startups : JotForm Apps offre aux petites entreprises et aux startups un moyen rentable et efficace de créer et de gérer des formulaires et des applications en ligne. De la génération de leads et des commentaires des clients aux inscriptions à des événements et aux formulaires de commande, Jotform Apps offre les outils nécessaires pour rationaliser les processus essentiels sans expertise en codage.

JotForm Apps offre aux petites entreprises et aux startups un moyen rentable et efficace de créer et de gérer des formulaires et des applications en ligne. De la génération de leads et des commentaires des clients aux inscriptions à des événements et aux formulaires de commande, Jotform Apps offre les outils nécessaires pour rationaliser les processus essentiels sans expertise en codage. Organisations à but non lucratif : les organisations à but non lucratif dépendent souvent de la collecte de dons, des inscriptions de bénévoles et des inscriptions à des événements. Jotform Apps simplifie ces processus, permettant aux organisations à but non lucratif de créer des formulaires d'aspect professionnel s'intégrant parfaitement à leurs systèmes et bases de données existants. Cela permet aux organisations à but non lucratif de se concentrer davantage sur leur mission et moins sur les tâches administratives.

à but non lucratif dépendent souvent de la collecte de dons, des inscriptions de bénévoles et des inscriptions à des événements. Jotform Apps simplifie ces processus, permettant aux organisations à but non lucratif de créer des formulaires d'aspect professionnel s'intégrant parfaitement à leurs systèmes et bases de données existants. Cela permet aux organisations à but non lucratif de se concentrer davantage sur leur mission et moins sur les tâches administratives. Établissements d'enseignement : les écoles, collèges et universités peuvent utiliser les applications Jotform pour créer des formulaires d'admission, d'inscription des étudiants, des enquêtes et des quiz. L'interface conviviale de la plateforme permet aux éducateurs et aux administrateurs de collecter, d'organiser et d'analyser facilement les données des élèves et des parents.

les écoles, collèges et universités peuvent utiliser les applications Jotform pour créer des formulaires d'admission, d'inscription des étudiants, des enquêtes et des quiz. L'interface conviviale de la plateforme permet aux éducateurs et aux administrateurs de collecter, d'organiser et d'analyser facilement les données des élèves et des parents. Indépendants et consultants : JotForm Apps fournit un outil précieux pour les indépendants et les consultants qui ont besoin de capturer des informations sur les clients, de mener des enquêtes ou de recueillir des commentaires. Grâce à sa large gamme de champs de formulaire personnalisables et à ses capacités uniques de création de formulaires, les professionnels peuvent créer des formulaires sur mesure qui correspondent à leurs offres de services spécifiques.

JotForm Apps fournit un outil précieux pour les indépendants et les consultants qui ont besoin de capturer des informations sur les clients, de mener des enquêtes ou de recueillir des commentaires. Grâce à sa large gamme de champs de formulaire personnalisables et à ses capacités uniques de création de formulaires, les professionnels peuvent créer des formulaires sur mesure qui correspondent à leurs offres de services spécifiques. Planificateurs d'événements : des RSVP et inscriptions des participants aux formulaires de commentaires et à la collecte de commentaires, les planificateurs d'événements peuvent rationaliser leurs processus de gestion d'événements avec les applications Jotform. Il offre des fonctionnalités telles que l'intégration des paiements et la logique conditionnelle, permettant aux organisateurs d'événements de créer des formulaires dynamiques et interactifs qui améliorent l'expérience des participants.

Applications JotForm contre AppMaster

Concernant les plateformes sans code , JotForm Apps et AppMaster sont deux options puissantes répondant à des besoins différents. Jotform Apps est spécialisé dans la création de formulaires, offrant une interface conviviale pour créer et personnaliser des formulaires en ligne sans aucune connaissance en codage. D'autre part, AppMaster fait passer le développement no-code à un niveau supérieur en permettant aux utilisateurs de créer visuellement des applications backend, Web et mobiles, avec un contrôle total sur les modèles de données, la logique métier et la conception de l'interface utilisateur.

Bien que JotForm Apps excelle dans la création de formulaires, ses capacités se limitent à la création et à la gestion de formulaires. D'autre part, AppMaster offre une plate-forme complète pour créer des applications backend, Web et mobiles entièrement fonctionnelles. Avec AppMaster, les utilisateurs peuvent concevoir visuellement des modèles de données , définir des processus métier et créer des composants d'interface utilisateur à l'aide de fonctionnalités drag-and-drop. La plateforme permet aux entreprises de créer des applications complexes avec des flux de travail et des interactions dynamiques sans écrire une seule ligne de code. De plus, AppMaster génère des fichiers binaires exécutables ou même du code source, permettant aux utilisateurs d'héberger des applications sur site pour une sécurité et un contrôle améliorés.

Les applications backend d' AppMaster sont générées à l'aide du langage de programmation Go (golang), tandis que les applications Web utilisent le framework Vue3 avec JavaScript ou TypeScript . Les applications mobiles exploitent le framework piloté par serveur d' AppMaster basé sur Kotlin et Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour iOS. Diverses technologies permettent aux utilisateurs de créer des applications puissantes et performantes sur différentes plates-formes.

JotForm Apps convient aux individus ou aux organisations qui créent et gèrent facilement des formulaires et des applications en ligne. D'autre part, AppMaster offre une solution no-code plus complète, permettant aux utilisateurs de créer des applications backend, Web et mobiles avec un contrôle total sur les modèles de données, la logique métier et la conception de l'interface utilisateur. Le choix entre JotForm Apps et AppMaster dépend des besoins et des objectifs spécifiques de l'utilisateur ou de l'organisation.