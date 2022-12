De IP Filter module voegt IP Filter middleware toe aan uw applicatie. Het vereist geen extra instellingen - u hoeft het alleen maar te installeren.

IP Filter middleware

Middleware IP Filter breidt de eindpuntinstellingen in uw toepassing uit. Hiermee kunt u toegang tot eindpunten alleen instellen vanaf specifieke IP-adressen of verbieden voor bepaalde IP's.

Dit verhoogt het beveiligingsniveau van uw toepassing en maakt een betere controle mogelijk over de processen die erin plaatsvinden.

IP-toegang configureren

Ga in AppMaster.io Studio naar het tabblad Endpoints en zoek het endpoint waarvoor u de toegang wilt configureren.

1. Klik op het tandwielpictogram naast zijn naam.

2. Ga naar het tabblad Middleware (1), zoek IP Filter in de lijst en open de instellingen ervan (2).

3. 3. Selecteer in het veld Modus een van de opties:

Alles toestaan, behalve- toegang tot het eindpunt wordt toegestaan vanaf alle IP-adressen behalve de opgegeven adressen.

toegang tot het eindpunt wordt toegestaan vanaf alle IP-adressen behalve de opgegeven adressen. Verboden alles, behalve- toegang tot het eindpunt wordt alleen toegestaan vanaf de gespecificeerde IP-adressen.

4. Voer in het veld IP-lijst een adres of een lijst van adressen in, gescheiden door komma's.

Configureer zo alle eindpunten waartoe u de toegang wilt beperken.

Voorbeelden

Hier volgen enkele voorbeelden van het gebruik van IP Filter.

Voorbeeld 1: Alleen toegang van gespecificeerde IP's

Stel dat uw toepassing een API aanbiedt voor communicatie binnen een specifiek netwerk. Waarschijnlijk hebt u in dit geval geen autorisatie nodig (om de toegang tot de API niet te bemoeilijken), maar tegelijkertijd moet u de lijst van IP-adressen beperken (om strikt gedefinieerde diensten toegang te geven tot uw toepassing). Gebruik de modus "Verboden voor alles, behalve".

Voorbeeld 2: Toegang beperken van gespecificeerde IP's

Stel dat u de toegang tot uw toepassing moet beperken voor aanvallers die spam versturen, wachtwoorden proberen te raden of DDoS-aanvallen uitvoeren. Informatie over hun IP-adressen zal worden weergegeven in de logboeken. Voeg deze IP-adressen toe aan de lijst van verboden eindpunten voor ingeschakelde eindpunten door de modus "Alles toestaan, behalve" in te stellen in de instellingen van het IP-filter. Als er bijvoorbeeld veel mislukte autorisatieverzoeken zijn vanaf een bepaald IP, probeert waarschijnlijk iemand het wachtwoord te raden. Weiger hem autorisatie door toegangsbeperkingen in te stellen voor het POST/auth eindpunt (Auth groep).

Lees meer over wat eindpunten zijn en hoe ze te gebruiken in onze documentatie. Bezoek voor meer how-tos en nuttig materiaal de AppMaster.io blog.

