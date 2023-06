Pipefy, leader mondiale nell'automazione dei processi no-code, ha recentemente annunciato l'imminente rilascio di Pipefy AI. Questa tecnologia pionieristica fonde l'intelligenza artificiale (AI) con l'acclamata piattaforma di gestione e automazione dei processi no-code di Pipefy. L'obiettivo finale è quello di potenziare gli sforzi di gestione dei processi fornendo informazioni critiche sui dati, facilitando la creazione di processi più rapidi e aprendo la strada a un processo decisionale più informato e a una maggiore efficienza operativa nelle aziende.

Sfruttando l'abilità di OpenAI e GPT-4, Pipefy AI cerca di elevare l'analisi dei dati, assistendo i team nella modellazione e nell'ottimizzazione di vari processi. Alessio Alionço, CEO di Pipefy, sottolinea l'importanza di questa fusione affermando: " Combinando l'intelligenza artificiale con la piattaforma di gestione dei processi di Pipefy, stiamo portando no-code a un livello superiore e consentendo agli utenti di accedere a nuove funzionalità di analisi dei dati e di efficienza dei processi. In pochi secondi, l'intelligenza artificiale di Pipefy può aiutare i leader aziendali e i loro team a individuare le tendenze, a scoprire le cause principali e ad automatizzare i processi, in modo più semplice e veloce che mai.

Gli utenti possono sfruttare Pipefy AI per chiedere informazioni su qualsiasi aspetto dei processi o dei set di dati esistenti e ricevere risposte immediate. Oltre alle sue capacità di analisi dei dati, Pipefy AI consente agli utenti di gestire un'ampia gamma di attività che in precedenza richiedevano operazioni manuali. Inoltre, Pipefy AI eccelle nella creazione di processi su misura, adattati ai parametri e ai requisiti unici degli utenti, garantendo ogni volta il processo più efficiente. Gli utenti devono semplicemente informare l'intelligenza artificiale sul processo o sul flusso di lavoro desiderato, sui dati che desiderano raccogliere e su eventuali funzioni aggiuntive, mentre l'intelligenza artificiale si occupa di tutto il resto.

Un aspetto notevole del passaggio di Pipefy all'adozione della tecnologia AI è la capacità della piattaforma di adattarsi all'evoluzione delle esigenze aziendali e dei progressi tecnologici. Alionço aggiunge: " Pipefy AI dimostra l'evoluzione della piattaforma Pipefy per stare al passo con le mutevoli esigenze aziendali e i progressi della tecnologia. Pipefy AI mantiene la promessa di no-code, che è quella di rendere più facile per tutti i dipendenti lavorare in modo più intelligente e veloce e prendere decisioni migliori ogni giorno. Si tratta di fornire funzionalità di ottimizzazione dei processi per tutti, in modo che le aziende possano raggiungere l'efficienza dei processi ovunque.

Gli attuali utenti di Pipefy possono aspettarsi il lancio di Pipefy AI nelle prossime settimane. Chi è interessato a sperimentare questa tecnologia innovativa può iscriversi alla lista d'attesa per essere informato quando le funzionalità saranno disponibili. Mentre il mercato no-code continua a crescere, piattaforme come Pipefy, insieme ad altre offerte leader del settore come AppMaster, mirano a fornire soluzioni efficienti e senza soluzione di continuità, consentendo alle aziende di sfruttare il potenziale della trasformazione digitale senza i vincoli della codifica tradizionale.