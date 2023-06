Pipefy, een wereldwijde koploper op het gebied van no-code procesautomatisering, heeft onlangs de aanstaande release van Pipefy AI aangekondigd. Deze baanbrekende technologie combineert kunstmatige intelligentie (AI) met Pipefy's veelgeprezen no-code procesbeheer- en automatiseringsplatform. Het uiteindelijke doel is om het procesbeheer een boost te geven door kritieke gegevensinzichten te leveren, snellere procescreatie mogelijk te maken en de weg vrij te maken voor beter geïnformeerde besluitvorming en verhoogde operationele efficiëntie in bedrijven.

Door gebruik te maken van de kracht van OpenAI en GPT-4 wil Pipefy AI data-analyse verbeteren en teams helpen bij het modelleren en optimaliseren van verschillende processen. Alessio Alionço, CEO van Pipefy, benadrukt het belang van deze fusie door te zeggen: " Door kunstmatige intelligentie te combineren met Pipefy's procesmanagementplatform, tillen we no-code naar een hoger niveau en geven we gebruikers toegang tot nieuwe functies voor gegevensanalyse en procesefficiëntie. In slechts enkele seconden kan Pipefy AI bedrijfsleiders en hun teams helpen trends te detecteren, hoofdoorzaken bloot te leggen en hun processen te automatiseren, eenvoudiger en sneller dan ooit tevoren.

Gebruikers kunnen Pipefy AI gebruiken om vragen te stellen over elk aspect van hun bestaande processen of datasets en krijgen direct antwoord. Naast de bekwaamheid in gegevensanalyse stelt Pipefy AI gebruikers ook in staat om een breed scala aan taken uit te voeren die voorheen handmatig moesten worden uitgevoerd. Bovendien blinkt Pipefy AI uit in het maken van processen op maat, aangepast aan de unieke parameters en vereisten van gebruikers, zodat telkens het meest efficiënte proces wordt geconstrueerd. Gebruikers hoeven de AI alleen maar te informeren over het gewenste proces of de gewenste workflow, de gegevens die ze willen verzamelen en eventuele extra functies.

Een opvallend aspect van Pipefy's overstap naar AI-technologie is het vermogen van het platform om zich aan te passen aan veranderende bedrijfsbehoeften en technologische vooruitgang. Alionço voegt hieraan toe dat Pipefy AI de evolutie van het Pipefy-platform laat zien om gelijke tred te houden met veranderende bedrijfsbehoeften en technologische vooruitgang. Pipefy AI voldoet aan de belofte van no-code, namelijk om het voor iedereen in het bedrijf gemakkelijker te maken om slimmer en sneller te werken en elke dag betere beslissingen te nemen. Het gaat om het bieden van mogelijkheden voor procesoptimalisatie voor iedereen, zodat bedrijven overal procesefficiëntie kunnen bereiken.

Huidige Pipefy-gebruikers kunnen verwachten dat Pipefy AI in de komende weken wordt uitgerold. Geïnteresseerden in deze baanbrekende technologie kunnen zich inschrijven op de wachtlijst om geïnformeerd te worden zodra de functies beschikbaar zijn. Terwijl de no-code markt blijft groeien, streven platforms zoals Pipefy, samen met andere toonaangevende aanbiedingen zoals AppMaster, ernaar om naadloze en efficiënte oplossingen te bieden, zodat bedrijven het potentieel van digitale transformatie kunnen benutten zonder de beperkingen van traditionele codering.