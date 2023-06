Pipefy, leader mondial de l'automatisation des processus no-code, a récemment annoncé la sortie prochaine de Pipefy AI. Cette technologie pionnière fusionne l'intelligence artificielle (IA) avec la célèbre plateforme de gestion et d'automatisation des processus de Pipefy no-code. L'objectif ultime est de stimuler les efforts de gestion des processus en fournissant des données critiques, en facilitant la création de processus plus rapides et en ouvrant la voie à une prise de décision plus éclairée et à une efficacité opérationnelle accrue dans les entreprises.

Capitalisant sur les prouesses d'OpenAI et de GPT-4, Pipefy AI cherche à élever l'analyse des données tout en aidant les équipes à modéliser et à optimiser divers processus. Alessio Alionço, PDG de Pipefy, souligne l'importance de cette fusion en déclarant : " En combinant l'intelligence artificielle avec la plateforme de gestion des processus de Pipefy, nous portons no-code à un niveau supérieur et permettons aux utilisateurs d'accéder à de nouvelles fonctionnalités d'analyse des données et d'efficacité des processus. En quelques secondes, Pipefy AI peut aider les chefs d'entreprise et leurs équipes à détecter les tendances, à découvrir les causes profondes et à automatiser leurs processus, plus facilement et plus rapidement que jamais.

Les utilisateurs peuvent utiliser Pipefy AI pour poser des questions sur n'importe quel aspect de leurs processus existants ou de leurs ensembles de données et recevoir des réponses rapides. Outre ses prouesses en matière d'analyse de données, Pipefy AI permet également aux utilisateurs de gérer un large éventail de tâches qui nécessitaient auparavant des opérations manuelles. De plus, Pipefy AI excelle dans l'élaboration de processus sur mesure adaptés aux paramètres et aux exigences uniques des utilisateurs, garantissant ainsi que le processus le plus efficace est construit à chaque fois. Les utilisateurs n'ont qu'à informer l'IA du processus ou du flux de travail souhaité, des données qu'ils souhaitent collecter et de toute autre caractéristique supplémentaire, et l'IA s'occupe du reste.

Un aspect notable de l'évolution de Pipefy vers l'adoption de la technologie de l'IA est la capacité de la plateforme à s'adapter à l'évolution des besoins des entreprises et aux progrès technologiques. Alionço ajoute : " Pipefy AI démontre l'évolution de la plateforme Pipefy pour suivre le rythme de l'évolution des besoins des entreprises et des progrès technologiques. Pipefy AI remplit la promesse de no-code, qui est de permettre à tous les acteurs de l'entreprise de travailler plus intelligemment et plus rapidement, et de prendre de meilleures décisions chaque jour. Il s'agit de fournir des capacités d'optimisation des processus pour tout le monde, afin que les entreprises puissent atteindre l'efficacité des processus partout.

Les utilisateurs actuels de Pipefy peuvent s'attendre à ce que Pipefy AI soit déployé dans les semaines à venir. Les personnes intéressées par cette technologie révolutionnaire peuvent s'inscrire sur la liste d'attente afin d'être informées dès que les fonctionnalités seront disponibles. Alors que le marché no-code continue de croître, des plateformes telles que Pipefy, ainsi que d'autres offres de pointe comme AppMaster, visent à fournir des solutions transparentes et efficaces, permettant aux entreprises d'exploiter le potentiel de la transformation numérique sans les contraintes du codage traditionnel.