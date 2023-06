A Pipefy, líder mundial em automação de processos no-code, anunciou recentemente o lançamento do Pipefy AI. Essa tecnologia pioneira funde inteligência artificial (IA) com a aclamada plataforma de gerenciamento e automação de processos no-code da Pipefy. O objetivo final é impulsionar os esforços de gerenciamento de processos, fornecendo informações críticas sobre dados, facilitando a criação mais rápida de processos e abrindo caminho para uma tomada de decisão mais informada e maior eficiência operacional nas empresas.

Capitalizando as proezas do OpenAI e do GPT-4, o Pipefy AI procura elevar a análise de dados enquanto auxilia as equipas na modelação e otimização de vários processos. Alessio Alionço, CEO do Pipefy, enfatiza a importância dessa fusão, afirmando: " Ao combinar a inteligência artificial com a plataforma de gerenciamento de processos do Pipefy, estamos levando o no-code para o próximo nível e permitindo que os usuários acessem novos recursos de análise de dados e eficiência de processos. Em questão de segundos, a IA do Pipefy pode ajudar os líderes de negócios e suas equipes a detetar tendências, descobrir causas raiz e automatizar seus processos, de forma mais fácil e rápida do que nunca.

Os usuários podem aproveitar o Pipefy AI para perguntar sobre qualquer aspeto de seus processos ou conjuntos de dados existentes e receber respostas rápidas. Além de sua capacidade de análise de dados, o Pipefy AI também permite que os usuários lidem com uma ampla gama de tarefas que antes exigiam operações manuais. Além disso, a IA do Pipefy é excelente na elaboração de processos personalizados, adaptados aos parâmetros e requisitos exclusivos dos utilizadores, garantindo sempre a construção do processo mais eficiente. Os utilizadores só precisam de informar a IA sobre o processo ou fluxo de trabalho desejado, os dados que desejam recolher e quaisquer recursos adicionais, enquanto a IA trata do resto.

Um aspeto notável do movimento do Pipefy em direção à adoção da tecnologia de IA é a capacidade da plataforma de se adaptar às necessidades de negócios em evolução e aos avanços tecnológicos. Alionço acrescenta que o Pipefy AI demonstra a evolução da plataforma Pipefy para acompanhar as mudanças nas necessidades de negócios e os avanços da tecnologia. O Pipefy AI cumpre a promessa do no-code, que é tornar mais fácil para todos na empresa trabalhar de forma mais inteligente e rápida, e tomar melhores decisões todos os dias. Trata-se de fornecer recursos de otimização de processos para todos, para que as empresas possam alcançar a eficiência dos processos em todos os lugares.

Os atuais usuários do Pipefy podem esperar que o Pipefy AI seja lançado nas próximas semanas. Os interessados em experimentar essa tecnologia inovadora podem entrar na lista de espera para serem informados assim que os recursos estiverem disponíveis. À medida que o mercado de no-code continua a crescer, plataformas como o Pipefy, juntamente com outras ofertas líderes do setor, como o AppMaster, visam fornecer soluções perfeitas e eficientes, capacitando as empresas a aproveitar o potencial da transformação digital sem as restrições da codificação tradicional.