أعلنت Pipefy ، الشركة الرائدة عالميًا في أتمتة العمليات no-code ، مؤخرًا عن الإصدار المرتقب لـ Pipefy AI. تدمج هذه التقنية الرائدة الذكاء الاصطناعي (AI) مع منصة Pipefy المشهورة لإدارة العمليات والأتمتة no-code. الهدف النهائي هو تعزيز مساعي إدارة العمليات من خلال تقديم رؤى البيانات الهامة ، وتسهيل إنشاء العمليات بشكل أسرع ، وتمهيد الطريق لاتخاذ قرارات أكثر استنارة وزيادة الكفاءة التشغيلية عبر المؤسسات.

بالاستفادة من براعة OpenAI و GPT-4 ، تسعى Pipefy AI إلى رفع مستوى تحليل البيانات مع مساعدة الفرق في نمذجة العمليات المختلفة وتحسينها. يؤكد Alessio Alionço ، الرئيس التنفيذي لشركة Pipefy ، على أهمية هذا الاندماج بالقول ، من خلال الجمع بين الذكاء الاصطناعي ومنصة إدارة عمليات Pipefy ، فإننا نرتقي no-code إلى المستوى التالي وتمكين المستخدمين من الوصول إلى تحليل البيانات الجديدة وميزات كفاءة العملية. في غضون ثوانٍ ، يمكن أن يساعد Pipefy AI قادة الأعمال وفرقهم على اكتشاف الاتجاهات ، واكتشاف الأسباب الجذرية ، وأتمتة عملياتهم ، بشكل أسهل وأسرع من أي وقت مضى.

يمكن للمستخدمين الاستفادة من Pipefy AI للاستعلام عن أي جانب من جوانب عملياتهم الحالية أو مجموعات البيانات وتلقي ردود سريعة. إلى جانب براعة تحليل البيانات ، تتيح Pipefy AI للمستخدمين أيضًا التعامل مع مجموعة واسعة من المهام التي كانت تتطلب عمليات يدوية في السابق. علاوة على ذلك ، تتفوق Pipefy AI في صياغة عمليات مخصصة مصممة وفقًا لمعايير ومتطلبات المستخدمين الفريدة ، مما يضمن إنشاء العملية الأكثر كفاءة في كل مرة. يحتاج المستخدمون ببساطة إلى إبلاغ الذكاء الاصطناعي بالعملية أو سير العمل المطلوب ، والبيانات التي يرغبون في جمعها ، وأي ميزات إضافية ، بينما يعتني الذكاء الاصطناعي بالباقي.

يتمثل أحد الجوانب البارزة لتحرك Pipefy نحو تبني تقنية الذكاء الاصطناعي في قدرة النظام الأساسي على التكيف مع احتياجات الأعمال المتطورة والتقدم التكنولوجي. يضيف Alionço ، يوضح Pipefy AI تطور منصة Pipefy لمواكبة احتياجات العمل المتغيرة والتقدم التكنولوجي. يفي Pipefy AI بوعد no-code ، وهو تسهيل عمل كل فرد في العمل بشكل أكثر ذكاءً وأسرع ، واتخاذ قرارات أفضل كل يوم. يتعلق الأمر بتوفير إمكانات تحسين العمليات للجميع ، بحيث يمكن للشركات تحقيق كفاءة العملية في كل مكان.

يمكن لمستخدمي Pipefy الحاليين توقع طرح Pipefy AI في الأسابيع المقبلة. يمكن للمهتمين بتجربة هذه التكنولوجيا الرائدة الانضمام إلى قائمة الانتظار ليتم إبلاغهم بمجرد توفر الميزات. مع استمرار نمو السوق no-code ، تهدف منصات مثل Pipefy ، إلى جانب العروض الأخرى الرائدة في الصناعة مثل AppMaster ، إلى توفير حلول سلسة وفعالة ، وتمكين الشركات من تسخير إمكانات التحول الرقمي دون قيود الترميز التقليدي.