no-code 流程自动化领域的全球领先者Pipefy最近宣布即将发布Pipefy AI。这项开创性的技术将人工智能（AI）与Pipefy广受好评的no-code 流程管理和自动化平台相融合。其最终目标是通过提供关键的数据洞察力，促进更快的流程创建，并为整个企业更明智的决策和更高的运营效率铺平道路，从而推动流程管理的努力。

利用OpenAI和GPT-4的优势，Pipefy AI寻求提升数据分析，同时协助团队对各种流程进行建模和优化。Pipefy首席执行官Alessio Alionço强调了这种融合的意义，他说：通过将人工智能与Pipefy的流程管理平台相结合，我们正在将no-code ，使用户能够获得新的数据分析和流程效率功能。在几秒钟内，Pipefy人工智能可以帮助企业领导和他们的团队检测趋势，发现根本原因，并使他们的流程自动化，比以前更容易和更快。

用户可以利用Pipefy AI查询其现有流程或数据集的任何方面，并收到及时的回应。除了其数据分析能力，Pipefy AI还能让用户处理以前需要手动操作的广泛任务。此外，Pipefy AI擅长根据用户的独特参数和要求制定定制流程，确保每次都能构建最有效的流程。用户只需告知人工智能所需的流程或工作流程、他们希望收集的数据以及任何其他功能，而人工智能则负责处理其余的事情。

Pipefy走向采用人工智能技术的一个显著方面是，该平台能够适应不断变化的业务需求和技术进步。Alionço补充说，Pipefy AI展示了Pipefy平台的演变，以跟上不断变化的业务需求和技术进步的步伐。Pipefy AI实现了no-code 的承诺，即让企业中的每个人都能更聪明、更快速地工作，并每天做出更好的决定。这是为了给每个人提供流程优化能力，使企业能够在任何地方实现流程效率。

目前的Pipefy用户可以期待Pipefy AI在未来几周内推出。那些有兴趣体验这一突破性技术的人可以加入等待名单，以便在功能可用时获得通知。随着no-code 市场的持续增长，Pipefy等平台与AppMaster等其他行业领先的产品一起，旨在提供无缝和高效的解决方案，使企业能够利用数字转型的潜力，而不受传统编码的限制。