Компания Pipefy, мировой лидер в области автоматизации процессов no-code, недавно объявила о предстоящем выпуске Pipefy AI. Эта новаторская технология объединяет искусственный интеллект (ИИ) с известной платформой управления и автоматизации процессов Pipefy no-code. Конечная цель - повысить эффективность управления процессами путем предоставления критически важных данных, ускорения процесса, а также проложить путь к принятию более обоснованных решений и повышению операционной эффективности предприятий.

Используя преимущества OpenAI и GPT-4, Pipefy AI стремится повысить эффективность анализа данных, помогая командам моделировать и оптимизировать различные процессы. Алессио Алионсо, генеральный директор Pipefy, подчеркивает важность этого объединения, заявляя: " Объединив искусственный интеллект с платформой управления процессами Pipefy, мы выводим no-code на новый уровень и предоставляем пользователям доступ к новым функциям анализа данных и эффективности процессов. В считанные секунды искусственный интеллект Pipefy поможет руководителям предприятий и их командам обнаружить тенденции, выявить первопричины и автоматизировать процессы проще и быстрее, чем когда-либо прежде".

Пользователи могут использовать Pipefy AI для запросов о любых аспектах существующих процессов или наборов данных и получать быстрые ответы. Помимо анализа данных, Pipefy AI также позволяет пользователям решать широкий спектр задач, которые ранее требовали ручных операций. Кроме того, Pipefy AI отлично справляется с разработкой индивидуальных процессов с учетом уникальных параметров и требований пользователей, обеспечивая каждый раз построение наиболее эффективного процесса. Пользователям достаточно сообщить ИИ о желаемом процессе или рабочем процессе, данных, которые они хотят собрать, и любых дополнительных функциях, а ИИ позаботится обо всем остальном.

Примечательным аспектом перехода Pipefy к использованию технологии ИИ является способность платформы адаптироваться к изменяющимся потребностям бизнеса и технологическим достижениям. По словам Алионсо, Pipefy AI демонстрирует эволюцию платформы Pipefy в соответствии с меняющимися потребностями бизнеса и технологическими достижениями. Pipefy AI выполняет обещание no-code, которое заключается в том, чтобы облегчить всем участникам бизнеса более умную и быструю работу и принимать лучшие решения каждый день. Речь идет о предоставлении возможностей оптимизации процессов для всех, чтобы предприятия могли достичь эффективности процессов повсеместно.

Текущие пользователи Pipefy могут ожидать развертывания Pipefy AI в ближайшие недели. Те, кто заинтересован в использовании этой революционной технологии, могут присоединиться к списку ожидания, чтобы получить информацию о появлении новых функций. Поскольку рынок no-code продолжает расти, такие платформы, как Pipefy, наряду с другими ведущими в отрасли предложениями, такими как AppMaster, стремятся предоставить бесшовные и эффективные решения, позволяющие предприятиям использовать потенциал цифровой трансформации без ограничений, связанных с традиционным кодированием.