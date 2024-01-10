Kodsuz Fintech çözümü

Whillet, çeşitli platformlar için yerleşik finans çözümleri sunan, banka hesapları ve cüzdanlar gibi finansal hizmetleri kolayca entegre etmelerine olanak tanıyan bir fintech sağlayıcısıdır. Müşteri sadakat programları, bölünmüş ödemeler ve uygun serbest çalışan ödeme çözümleri gibi temel hizmetler sunarak pazar yerleri, perakende, telekom ve sigorta gibi sektörlere hizmet veriyoruz.

Hedefler

ABD'deki otomobil satıcıları arasında fon transferlerini kolaylaştırmak için kapsamlı bir SaaS çözümü geliştirin.

Çözüm

Çalışma, AppMaster ProService ekibinin danışmanlığıyla Whillet ekibi tarafından birkaç ay boyunca gerçekleştirildi. Proje birçok banka ve analitik sistemle doğrudan entegrasyonu içeriyordu. Arka ucu ve PostgreSQL DBMS'yi oluşturmak için Go'nun kullanılması sayesinde çok büyük ölçeklendirme fırsatları ortaya çıkıyor.

Platformun pek çok benzersiz özelliği kullanılıyor: AES şifrelemesi ve ECDSA imzalarıyla geliştirilmiş şifreleme, DBMS'deki işlemler, üçüncü taraf sistemlere yönelik konektörler ve gelişmiş bir olay günlüğü sisteminin yanı sıra gerçek zamanlı bildirimler için yerleşik WebSockets.

Sonuç

no-code platform sayesinde BaaS çözümünü benzer projelere göre 4 kat daha hızlı hayata geçirerek ayrılan bütçeden %50'den fazla tasarruf sağladık. Ayrıca bir banka ortağımızla da başarıyla sözleşme imzaladık, VISA'nın raylarını etkinleştirdik, denetimden geçerek sistemi devreye aldık.

AppMaster no-code platformu, uygulamamızın her gün birkaç yeni sürümünü yayınlamamıza ve onu docker konteynerlerini kullanarak otomatik olarak kendi sunucularımıza/özel bulutumuza dağıtmamıza olanak tanır.