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Финтех-решение без кода

Willet – новая компания в сфере финансовых технологий, специализирующаяся на встроенных финансах.

Финтех-решение без кода
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Developed: Server app
Market segments: Финансы
Company Size: 1-50 сотрудников
Use Cases: Критически важная система
Website: whillet.com

Среди всех платформ без кода AppMaster оказался единственной подходящей, поскольку изначально требовался исходный код для проведения аудита соответствия PCI-DSS.

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Дмитрий Панов Основатель и венчурный инвестор в сфере финансовых технологий

Willet — это финтех-инженер, предлагающий встроенные финансовые решения для различных платформ, позволяющие им легко интегрировать финансовые услуги, такие как банковские счета и кошельки. Мы обслуживаем такие отрасли, как торговые площадки, розничную торговлю, телекоммуникации и страхование, предоставляя ключевые услуги, такие как программы лояльности клиентов, разделенные платежи и удобные платежные решения для фрилансеров.

Цели

Разработайте комплексное SaaS-решение для облегчения перевода средств между автодилерами в США.

Решение

Работа выполнялась в течение нескольких месяцев командой Willet при консультациях команды AppMaster ProService. Проект включал прямую интеграцию с несколькими банками и аналитическими системами. Благодаря использованию Go для генерации бэкенда и СУБД PostgreSQL открываются очень большие возможности масштабирования.

Используются многие уникальные возможности платформы: улучшенная криптография с шифрованием AES и подписями ECDSA, транзакции в СУБД, коннекторы к сторонним системам и развитая система регистрации событий, а также встроенные WebSockets для уведомлений в реальном времени.

Результат

Благодаря платформе no-code мы смогли реализовать решение BaaS в 4 раза быстрее, чем аналогичные проекты, сэкономив более 50% выделенного бюджета. Также мы успешно заключили договор с банком-партнером, подключили рельсы VISA, прошли аудит и запустили систему.

Платформа no-code AppMaster позволяет нам выпускать несколько новых версий нашего приложения в день и автоматически развертывать его на наших собственных серверах/частном облаке с помощью Docker-контейнеров.

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