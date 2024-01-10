Финтех-решение без кода

Willet — это финтех-инженер, предлагающий встроенные финансовые решения для различных платформ, позволяющие им легко интегрировать финансовые услуги, такие как банковские счета и кошельки. Мы обслуживаем такие отрасли, как торговые площадки, розничную торговлю, телекоммуникации и страхование, предоставляя ключевые услуги, такие как программы лояльности клиентов, разделенные платежи и удобные платежные решения для фрилансеров.

Цели

Разработайте комплексное SaaS-решение для облегчения перевода средств между автодилерами в США.

Решение

Работа выполнялась в течение нескольких месяцев командой Willet при консультациях команды AppMaster ProService. Проект включал прямую интеграцию с несколькими банками и аналитическими системами. Благодаря использованию Go для генерации бэкенда и СУБД PostgreSQL открываются очень большие возможности масштабирования.

Используются многие уникальные возможности платформы: улучшенная криптография с шифрованием AES и подписями ECDSA, транзакции в СУБД, коннекторы к сторонним системам и развитая система регистрации событий, а также встроенные WebSockets для уведомлений в реальном времени.

Результат

Благодаря платформе no-code мы смогли реализовать решение BaaS в 4 раза быстрее, чем аналогичные проекты, сэкономив более 50% выделенного бюджета. Также мы успешно заключили договор с банком-партнером, подключили рельсы VISA, прошли аудит и запустили систему.

Платформа no-code AppMaster позволяет нам выпускать несколько новых версий нашего приложения в день и автоматически развертывать его на наших собственных серверах/частном облаке с помощью Docker-контейнеров.