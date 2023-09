Dans l'industrie du développement de logiciels en constante évolution, les plates-formes sans code ont émergé comme un changeur de jeu, démocratisant la création d'applications pour les particuliers et les entreprises. Thunkable est l'un de ces acteurs de premier plan dans ce domaine. Fondé avec une vision de rendre le développement d'applications accessible à tous, Thunkable a gagné en popularité pour son interface conviviale et son approche innovante de la création d'applications mobiles sans avoir besoin de compétences de codage traditionnelles. Dans cet article, nous allons nous plonger dans l'histoire, les fonctionnalités et le fonctionnement de Thunkable, en mettant en lumière la façon dont il a révolutionné le processus de développement d'applications.

Thunkable a été co-fondé par Arun Saigal et WeiHua Li, pour permettre aux gens de donner vie à leurs idées d'applications, quelle que soit leur expérience en matière de codage. La plate-forme a été lancée en 2015 et a depuis attiré une base d'utilisateurs mondiale, allant des étudiants et des éducateurs aux entrepreneurs et aux entreprises cherchant à créer des applications fonctionnelles et visuellement attrayantes.

Thunkable fonctionne selon une approche no-code, permettant aux utilisateurs de concevoir et de développer des applications mobiles via une interface visuelle. La plate-forme fournit un environnement de glisser-déposer dans lequel les utilisateurs peuvent combiner divers composants et fonctionnalités pour créer des applications entièrement fonctionnelles. Voici comment cela fonctionne:

Interface de conception : les utilisateurs commencent par sélectionner une plate-forme (iOS ou Android), puis utilisent l'interface intuitive drag-and-drop pour concevoir l'interface utilisateur de leur application. Ils peuvent ajouter des boutons, des champs de texte, des images et d'autres éléments pour créer la mise en page souhaitée.

Principales caractéristiques

Interface intuitive par glisser-déposer : l'interface conviviale de Thunkable permet aux utilisateurs de concevoir sans effort des mises en page d'applications en faisant glisser et en déposant des composants sur le canevas. Cette fonctionnalité accélère le processus de prototypage et élimine le besoin de codage complexe.

Qui peut utiliser Thunkable

Thunkable est conçu pour répondre à un large éventail d'utilisateurs, quelle que soit leur formation technique. Voici quelques groupes d'utilisateurs clés qui peuvent bénéficier de Thunkable :

Développeurs d'applications en herbe : les personnes ayant peu ou pas d'expérience en programmation peuvent utiliser Thunkable pour entrer dans le monde du développement d'applications. L'interface visuelle et le système logique de la plate-forme la rendent accessible aux nouveaux arrivants, leur permettant de créer des applications fonctionnelles sans connaissances approfondies en matière de codage.

Thunkable contre AppMaster

Thunkable et AppMaster sont des acteurs de premier plan dans l'espace de développement no-code, offrant des capacités distinctes adaptées aux divers besoins de développement d'applications.

AppMaster est une solution complète no-code qui couvre le développement d'applications backend, Web et mobiles . Ses fonctionnalités uniques, telles que le concepteur visuel BP, l'API REST et le concepteur Web BP, permettent aux utilisateurs de créer des applications complexes avec une logique métier et une interactivité avancées. La prise en charge par la plate-forme de plusieurs frameworks tels que Vue3 , Kotlin, Jetpack Compose et SwiftUI ajoute à sa polyvalence, offrant aux utilisateurs plus d'options pour un développement personnalisé.

La capacité d' AppMaster à générer du code source, à compiler des applications et à les déployer sur diverses plateformes et environnements offre aux utilisateurs une flexibilité et un contrôle exceptionnels. De plus, l'accent mis par AppMaster sur la génération d'applications réelles à partir de zéro et la prise en charge de différents niveaux d'abonnement, y compris Enterprise avec accès au code source, le positionne comme une solution puissante pour les projets nécessitant une évolutivité, une personnalisation et même un hébergement sur site.

Alors que Thunkable est un point d'entrée accessible pour la création d'applications mobiles simples, la puissante boîte à outils d' AppMaster, la prise en charge de divers frameworks et l'accent mis sur la génération d'applications complètes en font un choix incontournable pour les projets de développement plus complexes et les besoins de personnalisation avancés. La décision entre Thunkable et AppMaster dépend de la complexité du projet, des fonctionnalités souhaitées et du niveau de contrôle et d'évolutivité requis.