Na indústria de desenvolvimento de software em constante evolução, as plataformas sem código surgiram como um divisor de águas, democratizando a criação de aplicativos para indivíduos e empresas. Um desses jogadores proeminentes neste campo é Thunkable. Fundada com a visão de tornar o desenvolvimento de aplicativos acessível a todos, a Thunkable ganhou popularidade por sua interface amigável e abordagem inovadora para criar aplicativos móveis sem a necessidade de habilidades de codificação tradicionais. Neste artigo, vamos nos aprofundar na história, recursos e funcionamento do Thunkable, esclarecendo como ele revolucionou o processo de desenvolvimento de aplicativos.

A Thunkable foi cofundada por Arun Saigal e WeiHua Li, para capacitar as pessoas a dar vida às suas ideias de aplicativos, independentemente de sua formação em codificação. A plataforma foi lançada em 2015 e, desde então, conquistou uma base global de usuários, desde estudantes e educadores até empreendedores e empresas que buscam criar aplicativos funcionais e visualmente atraentes.

Como funciona?

A Thunkable opera em uma abordagem no-code, permitindo que os usuários projetem e desenvolvam aplicativos móveis por meio de uma interface visual. A plataforma oferece um ambiente de arrastar e soltar onde os usuários podem combinar vários componentes e funcionalidades para criar aplicativos totalmente funcionais. Veja como funciona:

Interface de design: os usuários começam selecionando uma plataforma (iOS ou Android) e, em seguida, usam a interface intuitiva drag-and-drop para projetar a interface de usuário do aplicativo. Eles podem adicionar botões, campos de texto, imagens e outros elementos para criar o layout desejado.

Adicionar componentes: Thunkable oferece muitos componentes pré-construídos, incluindo botões, listas, mapas, sensores e muito mais. Os usuários podem personalizar esses componentes ajustando suas propriedades e comportamentos.

Lógica Visual: Um dos recursos de destaque do Thunkable é seu sistema de lógica visual. Os usuários podem definir o comportamento do aplicativo conectando visualmente os blocos que representam diferentes ações e condições. Isso elimina a necessidade de escrever código tradicional e torna o processo de desenvolvimento mais acessível.

Teste e visualização: à medida que os usuários criam seu aplicativo, eles podem visualizá-lo instantaneamente em um dispositivo virtual ou baixar o aplicativo Thunkable Live para testá-lo em um dispositivo real. Isso permite uma rápida iteração e refinamento da funcionalidade e do design do aplicativo.

Publicar e distribuir: Uma vez satisfeitos com o aplicativo, os usuários podem publicá-lo em lojas de aplicativos como Google Play Store ou Apple App Store. Thunkable lida com a compilação e empacotamento do aplicativo para distribuição.

Características principais

Interface intuitiva de arrastar e soltar: a interface amigável do Thunkable permite que os usuários criem layouts de aplicativos sem esforço, arrastando e soltando componentes na tela. Esse recurso acelera o processo de prototipagem e elimina a necessidade de codificação complexa.

Desenvolvimento multiplataforma: o Thunkable oferece suporte ao desenvolvimento de aplicativos multiplataforma, permitindo que os usuários criem aplicativos que funcionem em dispositivos iOS e Android. Esse recurso garante alcance e compatibilidade mais amplos em vários dispositivos.

Publicação de aplicativos: Thunkable facilita o processo de publicação de aplicativos em lojas de aplicativos, fornecendo diretrizes e ferramentas para empacotamento e distribuição. Os usuários podem transformar suas criações em aplicativos para download para um público global.

Modelos e kits iniciais: Thunkable oferece uma variedade de modelos e kits iniciais que os usuários podem personalizar e desenvolver. Esses modelos fornecem uma base para tipos e funcionalidades de aplicativos comuns, economizando tempo e esforço.

Conectividade de dados: os usuários podem conectar seus aplicativos a várias fontes de dados, incluindo bancos de dados, APIs e serviços em nuvem. Isso permite que os aplicativos busquem e exibam dados em tempo real, aprimorando o envolvimento e a interatividade do usuário.

Comunidade e suporte: Thunkable possui uma comunidade ativa e solidária onde os usuários podem compartilhar ideias, fazer perguntas e colaborar. A plataforma também oferece recursos de aprendizado e documentação para ajudar os usuários a dominar os conceitos de desenvolvimento de aplicativos.

Quem pode usar o Thunkable

O Thunkable foi projetado para atender a um amplo espectro de usuários, independentemente de sua formação técnica. Aqui estão alguns dos principais grupos de usuários que podem se beneficiar do Thunkable:

Aspirantes a desenvolvedores de aplicativos: indivíduos com pouca ou nenhuma experiência em programação podem usar o Thunkable para entrar no mundo do desenvolvimento de aplicativos. A interface visual e o sistema lógico da plataforma a tornam acessível aos recém-chegados, permitindo que criem aplicativos funcionais sem um amplo conhecimento de codificação.

Educadores: Thunkable é uma excelente ferramenta para educadores que desejam apresentar aos alunos conceitos de desenvolvimento de aplicativos de maneira amigável. Sua abordagem visual simplifica o processo de aprendizado e capacita os alunos a criar seus aplicativos, estimulando a criatividade e as habilidades de resolução de problemas.

Empreendedores e pequenas empresas: pequenas empresas e startups geralmente têm recursos limitados para contratar desenvolvedores de aplicativos dedicados. A Thunkable permite que os empreendedores criem aplicativos que aprimoram suas ofertas de negócios, desde o envolvimento do cliente até a prestação de serviços.

Organizações sem fins lucrativos: organizações sem fins lucrativos que buscam envolver seu público por meio de aplicativos móveis podem usar o Thunkable para criar plataformas interativas para aumentar a conscientização, compartilhar informações e facilitar a comunicação com as partes interessadas.

Designers e criativos: Designers gráficos, artistas e criativos que desejam transformar suas ideias visuais em aplicativos interativos podem aproveitar a interface intuitiva do Thunkable para criar portfólios, galerias interativas ou experiências digitais.

Protótipos e Inovadores: Thunkable é uma plataforma ideal para criar protótipos rapidamente de ideias e conceitos de aplicativos. Os inovadores podem usá-lo para testar e validar suas ideias antes de investir no desenvolvimento completo.

Entusiastas do Hackathon: Thunkable é uma escolha popular para os participantes do hackathon que visam criar aplicativos funcionais dentro de prazos limitados. Sua funcionalidade drag-and-drop acelera o desenvolvimento de aplicativos durante os desafios do hackathon.

Entusiastas de aplicativos: Indivíduos com ideias inovadoras de aplicativos, mas sem habilidades de codificação extensas, podem dar vida a seus conceitos usando o Thunkable. A plataforma permite que os entusiastas de aplicativos criem aplicativos personalizados e compartilhem suas criações com o mundo.

Analistas de negócios e desenvolvedores cidadãos: Thunkable é adequado para analistas de negócios e desenvolvedores cidadãos que se alinham com os objetivos de negócios e podem usar a plataforma para desenvolver soluções que simplificam os processos internos e aumentam a produtividade.

Thunkable vs. AppMaster

Thunkable e AppMaster são jogadores proeminentes no espaço de desenvolvimento no-code, oferecendo recursos distintos adaptados para várias necessidades de desenvolvimento de aplicativos.

AppMaster é uma solução abrangente no-code que abrange o desenvolvimento de back-end, web e aplicativos móveis . Seus recursos exclusivos, como o visual BP Designer, REST API e Web BP designer, permitem que os usuários criem aplicativos complexos com lógica de negócios avançada e interatividade. O suporte da plataforma para várias estruturas como Vue3 , Kotlin, Jetpack Compose e SwiftUI aumenta sua versatilidade, oferecendo aos usuários mais opções para desenvolvimento personalizado.

A capacidade do AppMaster de gerar código-fonte, compilar aplicativos e implantá-los em várias plataformas e ambientes oferece aos usuários flexibilidade e controle excepcionais. Além disso, a ênfase do AppMaster em gerar aplicativos reais a partir do zero e oferecer suporte a diferentes níveis de assinatura, incluindo Enterprise com acesso ao código-fonte, o posiciona como uma solução poderosa para projetos que exigem escalabilidade, personalização e até mesmo hospedagem no local.

Embora o Thunkable seja um ponto de entrada acessível para a criação simples de aplicativos móveis, o poderoso kit de ferramentas do AppMaster, o suporte diversificado de estruturas e o foco na geração de aplicativos abrangentes o tornam uma escolha atraente para projetos de desenvolvimento mais intrincados e necessidades avançadas de personalização. A decisão entre Thunkable e AppMaster depende da complexidade do projeto, dos recursos desejados e do nível de controle e escalabilidade necessários.