В постоянно развивающейся индустрии разработки программного обеспечения no-code платформы изменили правила игры, демократизировав создание приложений как для частных лиц, так и для компаний. Одним из таких выдающихся игроков в этой области является Thunkable. Компания Thunkable, основанная с целью сделать разработку приложений доступной для всех, завоевала популярность благодаря удобному интерфейсу и инновационному подходу к созданию мобильных приложений, не требующих традиционных навыков программирования. В этой статье мы углубимся в историю, функции и работу Thunkable, проливая свет на то, как он произвел революцию в процессе разработки приложений.

Thunkable был соучредителем Аруна Сайгала и Вейхуа Ли, чтобы дать людям возможность воплощать свои идеи приложений в жизнь, независимо от их опыта программирования. Платформа была запущена в 2015 году и с тех пор собрала глобальную базу пользователей, от студентов и преподавателей до предпринимателей и компаний, стремящихся создавать функциональные и визуально привлекательные приложения.

Как это работает?

Thunkable работает no-code, позволяя пользователям проектировать и разрабатывать мобильные приложения через визуальный интерфейс. Платформа предоставляет среду drag-and-drop, в которой пользователи могут комбинировать различные компоненты и функции для создания полнофункциональных приложений. Вот как это работает:

Дизайн интерфейса: пользователи начинают с выбора платформы (iOS или Android), а затем используют интуитивно понятный интерфейс drag-and-drop для разработки пользовательского интерфейса своего приложения. Они могут добавлять кнопки, текстовые поля, изображения и другие элементы для создания нужного макета.

пользователи начинают с выбора платформы (iOS или Android), а затем используют интуитивно понятный интерфейс для разработки пользовательского интерфейса своего приложения. Они могут добавлять кнопки, текстовые поля, изображения и другие элементы для создания нужного макета. Добавление компонентов: Thunkable предлагает множество готовых компонентов, включая кнопки, списки, карты, датчики и многое другое. Пользователи могут настраивать эти компоненты, настраивая их свойства и поведение.

Thunkable предлагает множество готовых компонентов, включая кнопки, списки, карты, датчики и многое другое. Пользователи могут настраивать эти компоненты, настраивая их свойства и поведение. Визуальная логика. Одной из выдающихся особенностей Thunkable является система визуальной логики. Пользователи могут определять поведение приложения, визуально соединяя блоки, представляющие различные действия и условия. Это избавляет от необходимости писать традиционный код и делает процесс разработки более доступным.

Одной из выдающихся особенностей Thunkable является система визуальной логики. Пользователи могут определять поведение приложения, визуально соединяя блоки, представляющие различные действия и условия. Это избавляет от необходимости писать традиционный код и делает процесс разработки более доступным. Тестирование и предварительный просмотр: когда пользователи создают свое приложение, они могут мгновенно просмотреть его на виртуальном устройстве или загрузить приложение Thunkable Live, чтобы протестировать его на реальном устройстве. Это позволяет быстро дорабатывать и улучшать функциональность и дизайн приложения.

когда пользователи создают свое приложение, они могут мгновенно просмотреть его на виртуальном устройстве или загрузить приложение Thunkable Live, чтобы протестировать его на реальном устройстве. Это позволяет быстро дорабатывать и улучшать функциональность и дизайн приложения. Публикация и распространение. После того, как приложение будет удовлетворено, пользователи могут опубликовать его в магазинах приложений, таких как Google Play Store или Apple App Store. Thunkable занимается компиляцией и упаковкой приложения для распространения.

Ключевая особенность

Интуитивно понятный интерфейс перетаскивания: удобный интерфейс Thunkable позволяет пользователям легко создавать макеты приложений, перетаскивая компоненты на холст. Эта функция ускоряет процесс прототипирования и устраняет необходимость в сложном кодировании.

удобный интерфейс Thunkable позволяет пользователям легко создавать макеты приложений, перетаскивая компоненты на холст. Эта функция ускоряет процесс прототипирования и устраняет необходимость в сложном кодировании. Кроссплатформенная разработка: Thunkable поддерживает разработку многоплатформенных приложений, позволяя пользователям создавать приложения, которые работают как на устройствах iOS, так и на устройствах Android. Эта возможность обеспечивает более широкий охват и совместимость на различных устройствах.

Thunkable поддерживает разработку многоплатформенных приложений, позволяя пользователям создавать приложения, которые работают как на устройствах iOS, так и на устройствах Android. Эта возможность обеспечивает более широкий охват и совместимость на различных устройствах. Публикация приложений: Thunkable упрощает процесс публикации приложений в магазинах приложений, предоставляя рекомендации и инструменты для упаковки и распространения. Пользователи могут превратить свои творения в загружаемые приложения для глобальной аудитории.

Thunkable упрощает процесс публикации приложений в магазинах приложений, предоставляя рекомендации и инструменты для упаковки и распространения. Пользователи могут превратить свои творения в загружаемые приложения для глобальной аудитории. Шаблоны и стартовые наборы: Thunkable предлагает множество шаблонов и стартовых наборов, которые пользователи могут настраивать и использовать. Эти шаблоны обеспечивают основу для общих типов приложений и функций, экономя время и усилия.

Thunkable предлагает множество шаблонов и стартовых наборов, которые пользователи могут настраивать и использовать. Эти шаблоны обеспечивают основу для общих типов приложений и функций, экономя время и усилия. Подключение к данным: пользователи могут подключать свои приложения к различным источникам данных, включая базы данных, API и облачные сервисы. Это позволяет приложениям получать и отображать данные в реальном времени, повышая вовлеченность пользователей и интерактивность.

пользователи могут подключать свои приложения к различным источникам данных, включая базы данных, API и облачные сервисы. Это позволяет приложениям получать и отображать данные в реальном времени, повышая вовлеченность пользователей и интерактивность. Сообщество и поддержка: Thunkable может похвастаться активным и поддерживающим сообществом, где пользователи могут делиться идеями, задавать вопросы и сотрудничать. Платформа также предлагает учебные ресурсы и документацию, чтобы помочь пользователям освоить концепции разработки приложений.

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Кто может использовать Thunkable

Thunkable предназначен для широкого круга пользователей, независимо от их технического образования. Вот некоторые ключевые группы пользователей, которые могут извлечь выгоду из Thunkable:

Начинающие разработчики приложений: люди, практически не имеющие опыта программирования, могут использовать Thunkable, чтобы войти в мир разработки приложений. Визуальный интерфейс платформы и логическая система делают ее доступной для новичков, позволяя им создавать функциональные приложения без обширных знаний в области кодирования.

люди, практически не имеющие опыта программирования, могут использовать Thunkable, чтобы войти в мир разработки приложений. Визуальный интерфейс платформы и логическая система делают ее доступной для новичков, позволяя им создавать функциональные приложения без обширных знаний в области кодирования. Преподаватели: Thunkable — отличный инструмент для преподавателей, которые хотят познакомить учащихся с концепциями разработки приложений в удобной для пользователя форме. Его визуальный подход упрощает процесс обучения и позволяет учащимся создавать свои приложения, способствуя творчеству и навыкам решения проблем.

Thunkable — отличный инструмент для преподавателей, которые хотят познакомить учащихся с концепциями разработки приложений в удобной для пользователя форме. Его визуальный подход упрощает процесс обучения и позволяет учащимся создавать свои приложения, способствуя творчеству и навыкам решения проблем. Предприниматели и малый бизнес. Малые предприятия и стартапы часто имеют ограниченные ресурсы для найма специализированных разработчиков приложений. Thunkable позволяет предпринимателям создавать приложения, улучшающие их бизнес-предложения, от взаимодействия с клиентами до предоставления услуг.

Малые предприятия и стартапы часто имеют ограниченные ресурсы для найма специализированных разработчиков приложений. Thunkable позволяет предпринимателям создавать приложения, улучшающие их бизнес-предложения, от взаимодействия с клиентами до предоставления услуг. Некоммерческие организации. Некоммерческие организации, стремящиеся привлечь свою аудиторию с помощью мобильных приложений, могут использовать Thunkable для создания интерактивных платформ для повышения осведомленности, обмена информацией и облегчения общения с заинтересованными сторонами.

Некоммерческие организации, стремящиеся привлечь свою аудиторию с помощью мобильных приложений, могут использовать Thunkable для создания интерактивных платформ для повышения осведомленности, обмена информацией и облегчения общения с заинтересованными сторонами. Дизайнеры и креативщики. Графические дизайнеры, художники и креативщики, желающие воплотить свои визуальные идеи в интерактивные приложения, могут использовать интуитивно понятный интерфейс Thunkable для создания портфолио, интерактивных галерей или цифрового опыта.

Графические дизайнеры, художники и креативщики, желающие воплотить свои визуальные идеи в интерактивные приложения, могут использовать интуитивно понятный интерфейс Thunkable для создания портфолио, интерактивных галерей или цифрового опыта. Прототиперы и новаторы: Thunkable — идеальная платформа для быстрого прототипирования идей и концепций приложений. Новаторы могут использовать его для проверки и проверки своих идей, прежде чем инвестировать в полноценную разработку.

Thunkable — идеальная платформа для быстрого прототипирования идей и концепций приложений. Новаторы могут использовать его для проверки и проверки своих идей, прежде чем инвестировать в полноценную разработку. Для энтузиастов хакатона: Thunkable — популярный выбор среди участников хакатона, которые стремятся создавать функциональные приложения в ограниченные сроки. Его функция drag-and-drop ускоряет разработку приложений во время хакатона.

Thunkable — популярный выбор среди участников хакатона, которые стремятся создавать функциональные приложения в ограниченные сроки. Его функция ускоряет разработку приложений во время хакатона. Энтузиасты приложений: люди с инновационными идеями приложений, но не обладающие обширными навыками программирования, могут воплотить свои концепции в жизнь с помощью Thunkable. Платформа позволяет энтузиастам приложений создавать собственные приложения и делиться своими творениями со всем миром.

люди с инновационными идеями приложений, но не обладающие обширными навыками программирования, могут воплотить свои концепции в жизнь с помощью Thunkable. Платформа позволяет энтузиастам приложений создавать собственные приложения и делиться своими творениями со всем миром. Бизнес-аналитики и гражданские разработчики: Thunkable хорошо подходит для бизнес-аналитиков и гражданских разработчиков, которые соответствуют бизнес-целям и могут использовать платформу для разработки решений, оптимизирующих внутренние процессы и повышающих производительность.

Thunkable против AppMaster

И Thunkable, и AppMaster являются известными игроками в области разработки no-code, предлагая различные возможности, адаптированные к различным потребностям разработки приложений.

AppMaster — это комплексное решение no-code, которое охватывает разработку серверных, веб-приложений и мобильных приложений . Его уникальные функции, такие как визуальный BP Designer, REST API и веб-дизайнер BP, позволяют пользователям создавать сложные приложения с расширенной бизнес-логикой и интерактивностью. Поддержка платформой нескольких фреймворков, таких как Vue3 , Kotlin, Jetpack Compose и SwiftUI, повышает ее универсальность, предлагая пользователям больше возможностей для индивидуальной разработки.

Способность AppMaster генерировать исходный код, компилировать приложения и развертывать их на различных платформах и средах предоставляет пользователям исключительную гибкость и контроль. Кроме того, упор AppMaster на создание реальных приложений с нуля и поддержку различных уровней подписки, включая Enterprise с доступом к исходному коду, позиционирует его как мощное решение для проектов, требующих масштабируемости, настройки и даже локального хостинга.

В то время как Thunkable является доступной отправной точкой для создания простых мобильных приложений, мощный инструментарий AppMaster, поддержка разнообразных платформ и акцент на создании комплексных приложений делают его привлекательным выбором для более сложных проектов разработки и расширенных потребностей в настройке. Выбор между Thunkable и AppMaster зависит от сложности проекта, желаемых функций и требуемого уровня контроля и масштабируемости.