В постоянно развивающейся индустрии разработки программного обеспечения no-code платформы изменили правила игры, демократизировав создание приложений как для частных лиц, так и для компаний. Одним из таких выдающихся игроков в этой области является Thunkable. Компания Thunkable, основанная с целью сделать разработку приложений доступной для всех, завоевала популярность благодаря удобному интерфейсу и инновационному подходу к созданию мобильных приложений, не требующих традиционных навыков программирования. В этой статье мы углубимся в историю, функции и работу Thunkable, проливая свет на то, как он произвел революцию в процессе разработки приложений.
Thunkable был соучредителем Аруна Сайгала и Вейхуа Ли, чтобы дать людям возможность воплощать свои идеи приложений в жизнь, независимо от их опыта программирования. Платформа была запущена в 2015 году и с тех пор собрала глобальную базу пользователей, от студентов и преподавателей до предпринимателей и компаний, стремящихся создавать функциональные и визуально привлекательные приложения.
Как это работает?
Thunkable работает no-code, позволяя пользователям проектировать и разрабатывать мобильные приложения через визуальный интерфейс. Платформа предоставляет среду drag-and-drop, в которой пользователи могут комбинировать различные компоненты и функции для создания полнофункциональных приложений. Вот как это работает:
- Дизайн интерфейса: пользователи начинают с выбора платформы (iOS или Android), а затем используют интуитивно понятный интерфейс drag-and-drop для разработки пользовательского интерфейса своего приложения. Они могут добавлять кнопки, текстовые поля, изображения и другие элементы для создания нужного макета.
- Добавление компонентов: Thunkable предлагает множество готовых компонентов, включая кнопки, списки, карты, датчики и многое другое. Пользователи могут настраивать эти компоненты, настраивая их свойства и поведение.
- Визуальная логика. Одной из выдающихся особенностей Thunkable является система визуальной логики. Пользователи могут определять поведение приложения, визуально соединяя блоки, представляющие различные действия и условия. Это избавляет от необходимости писать традиционный код и делает процесс разработки более доступным.
- Тестирование и предварительный просмотр: когда пользователи создают свое приложение, они могут мгновенно просмотреть его на виртуальном устройстве или загрузить приложение Thunkable Live, чтобы протестировать его на реальном устройстве. Это позволяет быстро дорабатывать и улучшать функциональность и дизайн приложения.
- Публикация и распространение. После того, как приложение будет удовлетворено, пользователи могут опубликовать его в магазинах приложений, таких как Google Play Store или Apple App Store. Thunkable занимается компиляцией и упаковкой приложения для распространения.
Ключевая особенность
- Интуитивно понятный интерфейс перетаскивания: удобный интерфейс Thunkable позволяет пользователям легко создавать макеты приложений, перетаскивая компоненты на холст. Эта функция ускоряет процесс прототипирования и устраняет необходимость в сложном кодировании.
- Кроссплатформенная разработка: Thunkable поддерживает разработку многоплатформенных приложений, позволяя пользователям создавать приложения, которые работают как на устройствах iOS, так и на устройствах Android. Эта возможность обеспечивает более широкий охват и совместимость на различных устройствах.
- Публикация приложений: Thunkable упрощает процесс публикации приложений в магазинах приложений, предоставляя рекомендации и инструменты для упаковки и распространения. Пользователи могут превратить свои творения в загружаемые приложения для глобальной аудитории.
- Шаблоны и стартовые наборы: Thunkable предлагает множество шаблонов и стартовых наборов, которые пользователи могут настраивать и использовать. Эти шаблоны обеспечивают основу для общих типов приложений и функций, экономя время и усилия.
- Подключение к данным: пользователи могут подключать свои приложения к различным источникам данных, включая базы данных, API и облачные сервисы. Это позволяет приложениям получать и отображать данные в реальном времени, повышая вовлеченность пользователей и интерактивность.
- Сообщество и поддержка: Thunkable может похвастаться активным и поддерживающим сообществом, где пользователи могут делиться идеями, задавать вопросы и сотрудничать. Платформа также предлагает учебные ресурсы и документацию, чтобы помочь пользователям освоить концепции разработки приложений.
Кто может использовать Thunkable
Thunkable предназначен для широкого круга пользователей, независимо от их технического образования. Вот некоторые ключевые группы пользователей, которые могут извлечь выгоду из Thunkable:
- Начинающие разработчики приложений: люди, практически не имеющие опыта программирования, могут использовать Thunkable, чтобы войти в мир разработки приложений. Визуальный интерфейс платформы и логическая система делают ее доступной для новичков, позволяя им создавать функциональные приложения без обширных знаний в области кодирования.
- Преподаватели: Thunkable — отличный инструмент для преподавателей, которые хотят познакомить учащихся с концепциями разработки приложений в удобной для пользователя форме. Его визуальный подход упрощает процесс обучения и позволяет учащимся создавать свои приложения, способствуя творчеству и навыкам решения проблем.
- Предприниматели и малый бизнес. Малые предприятия и стартапы часто имеют ограниченные ресурсы для найма специализированных разработчиков приложений. Thunkable позволяет предпринимателям создавать приложения, улучшающие их бизнес-предложения, от взаимодействия с клиентами до предоставления услуг.
- Некоммерческие организации. Некоммерческие организации, стремящиеся привлечь свою аудиторию с помощью мобильных приложений, могут использовать Thunkable для создания интерактивных платформ для повышения осведомленности, обмена информацией и облегчения общения с заинтересованными сторонами.
- Дизайнеры и креативщики. Графические дизайнеры, художники и креативщики, желающие воплотить свои визуальные идеи в интерактивные приложения, могут использовать интуитивно понятный интерфейс Thunkable для создания портфолио, интерактивных галерей или цифрового опыта.
- Прототиперы и новаторы: Thunkable — идеальная платформа для быстрого прототипирования идей и концепций приложений. Новаторы могут использовать его для проверки и проверки своих идей, прежде чем инвестировать в полноценную разработку.
- Для энтузиастов хакатона: Thunkable — популярный выбор среди участников хакатона, которые стремятся создавать функциональные приложения в ограниченные сроки. Его функция drag-and-drop ускоряет разработку приложений во время хакатона.
- Энтузиасты приложений: люди с инновационными идеями приложений, но не обладающие обширными навыками программирования, могут воплотить свои концепции в жизнь с помощью Thunkable. Платформа позволяет энтузиастам приложений создавать собственные приложения и делиться своими творениями со всем миром.
- Бизнес-аналитики и гражданские разработчики: Thunkable хорошо подходит для бизнес-аналитиков и гражданских разработчиков, которые соответствуют бизнес-целям и могут использовать платформу для разработки решений, оптимизирующих внутренние процессы и повышающих производительность.
Thunkable против AppMaster
И Thunkable, и AppMaster являются известными игроками в области разработки no-code, предлагая различные возможности, адаптированные к различным потребностям разработки приложений.
AppMaster — это комплексное решение no-code, которое охватывает разработку серверных, веб-приложений и мобильных приложений . Его уникальные функции, такие как визуальный BP Designer, REST API и веб-дизайнер BP, позволяют пользователям создавать сложные приложения с расширенной бизнес-логикой и интерактивностью. Поддержка платформой нескольких фреймворков, таких как Vue3 , Kotlin, Jetpack Compose и SwiftUI, повышает ее универсальность, предлагая пользователям больше возможностей для индивидуальной разработки.
Способность AppMaster генерировать исходный код, компилировать приложения и развертывать их на различных платформах и средах предоставляет пользователям исключительную гибкость и контроль. Кроме того, упор AppMaster на создание реальных приложений с нуля и поддержку различных уровней подписки, включая Enterprise с доступом к исходному коду, позиционирует его как мощное решение для проектов, требующих масштабируемости, настройки и даже локального хостинга.
В то время как Thunkable является доступной отправной точкой для создания простых мобильных приложений, мощный инструментарий AppMaster, поддержка разнообразных платформ и акцент на создании комплексных приложений делают его привлекательным выбором для более сложных проектов разработки и расширенных потребностей в настройке. Выбор между Thunkable и AppMaster зависит от сложности проекта, желаемых функций и требуемого уровня контроля и масштабируемости.