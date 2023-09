Dans le monde de l'optimisation des flux de travail des entreprises, ServiceNow est un acteur majeur qui transforme la façon dont les organisations gèrent leurs processus, leurs tâches et leurs interactions numériques. Fondé en 2004 par Fred Luddy, ServiceNow est devenu un leader dans la fourniture de plateformes basées sur le cloud, sans code et à faible code, qui permettent aux entreprises d'améliorer leur productivité, de rationaliser leurs opérations et de stimuler l'innovation.

ServiceNow propose une suite complète d'outils conçus pour simplifier les processus complexes et favoriser la collaboration entre les différents services de l'entreprise. A la base, ServiceNow fournit une solution PaaS (Platform-as-a-Service) qui permet aux utilisateurs techniques et non techniques de créer, de personnaliser et de déployer des applications sans avoir besoin d'un codage extensif.

La plateforme s'appuie sur une approche sans code, permettant aux utilisateurs de concevoir des flux de travail, d'automatiser des tâches et de créer des applications à l'aide d'interfaces visuelles intuitives. Grâce à la fonctionnalité "glisser-déposer", les utilisateurs peuvent modéliser des processus, concevoir des interfaces utilisateur et configurer des règles métier pour répondre à leurs besoins spécifiques. Pour les utilisateurs plus avancés, ServiceNow prend également en charge les capacités low-code, permettant la création d'applications et d'intégrations plus complexes grâce à l'utilisation d'extraits de code et de scripts.

La force de ServiceNow réside dans sa capacité à centraliser les informations, à automatiser les tâches répétitives et à orchestrer les processus entre les différents départements, tels que l'informatique, les ressources humaines, le service clientèle, etc. En offrant une plateforme unifiée, ServiceNow permet aux organisations de briser les silos, d'améliorer la communication et d'atteindre l'excellence opérationnelle.

L'architecture de la plateforme repose sur un modèle multi-instances basé sur le cloud, ce qui garantit l'évolutivité, la sécurité et la fiabilité. Les utilisateurs peuvent s'appuyer sur divers modèles, modules et applications prédéfinis pour accélérer leur processus de développement et relever les défis les plus courants de l'entreprise.

Avec ServiceNow, les entreprises peuvent transformer leur efficacité opérationnelle, favoriser la transformation numérique et améliorer l'expérience des clients et des employés en exploitant la puissance des solutions no-code et low-code.

Principales caractéristiques de ServiceNow

La suite étendue de fonctionnalités de ServiceNow permet aux organisations de transformer leurs flux de travail et leurs opérations, en favorisant l'efficacité, la collaboration et l'innovation. L'une de ses caractéristiques les plus remarquables est sa capacité no-code et low-code, qui permet aux utilisateurs de concevoir et de déployer des applications sans avoir besoin de compétences avancées en matière de codage. Cela permet aux utilisateurs techniques et non techniques de créer des solutions personnalisées adaptées à leurs besoins.

La plateforme offre une interface unifiée pour la gestion de divers processus, tels que la gestion des services informatiques, les ressources humaines, le service à la clientèle, etc. Les utilisateurs peuvent concevoir des flux de travail, automatiser des tâches et s'intégrer à des systèmes externes de manière transparente. La vaste bibliothèque d'applications et de modèles préconstruits de ServiceNow accélère le développement, ce qui permet aux utilisateurs de relever rapidement les défis les plus courants.

ServiceNow se distingue par sa capacité à orchestrer et à automatiser des processus complexes, en améliorant la collaboration entre les services et en réduisant les interventions manuelles. Ses outils de reporting et d'analyse fournissent des informations sur les performances, ce qui permet aux entreprises de prendre des décisions fondées sur des données.

La sécurité et la conformité sont primordiales dans l'industrie numérique d'aujourd'hui, et ServiceNow offre des fonctions de sécurité avancées et des outils de conformité réglementaire. L'évolutivité de la plateforme et son architecture basée sur le cloud garantissent que les entreprises peuvent s'adapter à l'évolution de leurs besoins tout en maintenant la fiabilité et les performances.

Intégrant des capacités d'IA et d'apprentissage automatique, ServiceNow permet aux organisations de tirer parti de perspectives prédictives, de l'automatisation et de recommandations intelligentes. Cela favorise une approche proactive pour résoudre les problèmes et offrir des expériences client exceptionnelles.

Qui peut l'utiliser ?

La polyvalence de ServiceNow s'étend à tous les secteurs et à toutes les fonctions de l'entreprise, ce qui en fait un outil précieux pour de nombreuses entreprises.

Les services informatiques : ServiceNow dote les départements informatiques d'outils puissants pour rationaliser la gestion des services, automatiser la résolution des incidents, gérer les actifs et orchestrer les processus informatiques complexes. Les équipes informatiques peuvent ainsi gagner en efficacité, améliorer les temps de réponse et garantir des opérations informatiques transparentes.

ServiceNow dote les départements informatiques d'outils puissants pour rationaliser la gestion des services, automatiser la résolution des incidents, gérer les actifs et orchestrer les processus informatiques complexes. Les équipes informatiques peuvent ainsi gagner en efficacité, améliorer les temps de réponse et garantir des opérations informatiques transparentes. Ressources humaines : Les équipes des ressources humaines peuvent s'appuyer sur ServiceNow pour transformer l'expérience des employés. De l'automatisation des processus d'intégration à la gestion des évaluations de performance et des demandes de congés, la plateforme permet aux professionnels des ressources humaines de rationaliser les tâches administratives et de se concentrer sur les initiatives stratégiques.

Les équipes des ressources humaines peuvent s'appuyer sur ServiceNow pour transformer l'expérience des employés. De l'automatisation des processus d'intégration à la gestion des évaluations de performance et des demandes de congés, la plateforme permet aux professionnels des ressources humaines de rationaliser les tâches administratives et de se concentrer sur les initiatives stratégiques. Service client : ServiceNow améliore les opérations de service à la clientèle en facilitant la résolution efficace des problèmes, en assurant le suivi des interactions avec les clients et en fournissant une assistance personnalisée. Les capacités de la plateforme permettent aux équipes du service client de fournir des expériences exceptionnelles et de maintenir des niveaux élevés de satisfaction de la clientèle.

ServiceNow améliore les opérations de service à la clientèle en facilitant la résolution efficace des problèmes, en assurant le suivi des interactions avec les clients et en fournissant une assistance personnalisée. Les capacités de la plateforme permettent aux équipes du service client de fournir des expériences exceptionnelles et de maintenir des niveaux élevés de satisfaction de la clientèle. Opérations et installations : Les organisations peuvent utiliser ServiceNow pour gérer les installations, les demandes de maintenance et les tâches opérationnelles. Cela permet de rationaliser les processus, de réduire les temps d'arrêt et de garantir un environnement bien entretenu pour les employés et les clients.

Les organisations peuvent utiliser ServiceNow pour gérer les installations, les demandes de maintenance et les tâches opérationnelles. Cela permet de rationaliser les processus, de réduire les temps d'arrêt et de garantir un environnement bien entretenu pour les employés et les clients. Services financiers : Dans le secteur financier, ServiceNow aide à rationaliser les processus de conformité, à gérer les risques et à automatiser les opérations financières. Il garantit la conformité réglementaire, renforce la sécurité et améliore l'efficacité opérationnelle.

Dans le secteur financier, ServiceNow aide à rationaliser les processus de conformité, à gérer les risques et à automatiser les opérations financières. Il garantit la conformité réglementaire, renforce la sécurité et améliore l'efficacité opérationnelle. Soins de santé : Les établissements de santé peuvent utiliser ServiceNow pour améliorer les soins aux patients, gérer les équipements médicaux et automatiser les tâches administratives. Les capacités de la plateforme contribuent à améliorer les résultats pour les patients et l'efficacité opérationnelle.

ServiceNow vs. AppMaster

Dans le domaine de la transformation numérique et de l'optimisation des processus, ServiceNow et AppMaster occupent tous deux une position unique, répondant aux différents aspects des besoins d'une organisation.

AppMaster AppMaster se distingue par sa spécialisation dans le développement d'applications à l'aide d'une approche no-code. Elle permet aux utilisateurs, quel que soit leur bagage en matière de codage, de créer facilement des applications backend, web et mobiles. Les fonctionnalités innovantes de la plateforme permettent aux utilisateurs de concevoir visuellement des modèles de données, des logiques d'entreprise et des interfaces utilisateur, éliminant ainsi la nécessité d'un codage complexe.

AppMasterLa capacité unique de la plateforme à générer le code source des applications, à les compiler, à les tester et à les déployer dans le nuage accélère considérablement le processus de développement. Cette approche est particulièrement précieuse pour les entreprises qui cherchent à créer rapidement des applications et à les faire évoluer sans les barrières traditionnelles du codage.

Choisir la bonne solution

Lorsqu'elles comparent ServiceNow à AppMaster, les entreprises doivent évaluer leurs besoins et priorités spécifiques. ServiceNow excelle dans la fourniture d'une plateforme holistique pour l'optimisation des processus et la collaboration. D'autre part, AppMaster est une solution de choix pour ceux qui se concentrent sur le développement d'applications agiles, leur permettant de créer rapidement des applications fonctionnelles sur différentes plates-formes sans connaissances approfondies en matière de codage.

Dans le monde en constante évolution des solutions numériques, ServiceNow et AppMaster offrent tous deux des outils précieux pour stimuler l'innovation, améliorer l'efficacité opérationnelle et répondre aux exigences uniques des entreprises modernes. La décision dépend des objectifs et des défis spécifiques qu'une organisation souhaite relever.