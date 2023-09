Dans le domaine des logiciels de gestion de la relation client (CRM) , Salesforce est un titan, une force pionnière qui a redéfini la façon dont les entreprises gèrent leurs relations avec leurs clients. Il est passé d'une simple idée à un géant mondial qui fournit une suite d'outils pour aider les entreprises, quels que soient leur taille ou leur secteur d'activité, à développer leurs activités et à renforcer leurs liens avec leur public.

Salesforce est l'idée originale de Marc Benioff, ancien cadre chez Oracle. Il envisageait une plateforme CRM basée sur le cloud qui révolutionnerait la façon dont les entreprises interagissent avec leurs clients. Salesforce a été officiellement lancé en 1999 et a rapidement gagné du terrain grâce à son approche innovante du CRM. L'engagement de l'entreprise en faveur du cloud computing et d'un modèle basé sur l'abonnement ont rendu le CRM accessible aux entreprises de toutes tailles, égalisant ainsi les règles du jeu pour les startups et les entreprises établies.

Salesforce fonctionne sur une architecture multi-tenant, où plusieurs utilisateurs et entreprises partagent une infrastructure et une base de code communes. Voici comment fonctionne Salesforce :

Gestion des données : Salesforce fournit un référentiel centralisé pour toutes les données client, y compris les informations de contact, l'historique des interactions, etc. Les utilisateurs peuvent personnaliser les champs de données en fonction de leurs besoins spécifiques.

Personnalisation : Salesforce propose une large gamme d'outils de personnalisation. Les utilisateurs peuvent créer des champs, des objets et des flux de travail personnalisés pour adapter le CRM à leurs processus métier uniques.

Automatisation : Salesforce permet aux utilisateurs d'automatiser diverses tâches et processus. Des flux de travail, des processus d'approbation et des déclencheurs peuvent être configurés pour réduire le travail manuel et améliorer l'efficacité.

Intégration : Salesforce s'intègre de manière transparente à d'autres outils commerciaux, tels que les plateformes de messagerie électronique, d'automatisation du marketing et d'analyse, pour fournir une vue globale des interactions avec les clients.

Analytics : Salesforce propose des fonctionnalités d'analyse et de reporting, permettant aux utilisateurs d'obtenir des informations sur leurs données, de suivre les performances et de prendre des décisions basées sur les données.

AppExchange : AppExchange de Salesforce est un marché d'applications et d'intégrations prédéfinies développées par des fournisseurs tiers. Cela permet aux entreprises d'étendre les fonctionnalités de leur instance Salesforce.

Informations basées sur l'IA : avec Salesforce Einstein, une plate-forme basée sur l'IA, les utilisateurs peuvent tirer parti de l'apprentissage automatique pour obtenir des informations prédictives, automatiser les tâches et personnaliser les expériences client.

Principales fonctionnalités de Salesforce

Vue client à 360 degrés : Salesforce fournit une vue complète de chaque client, y compris son historique, ses préférences et ses interactions avec l'entreprise.

Ventes et gestion des leads : il offre des outils pour gérer efficacement les leads, les opportunités et les pipelines de ventes.

Automatisation du marketing : Salesforce Marketing Cloud permet aux entreprises de créer des campagnes ciblées et de mesurer leur efficacité.

Service Cloud : une plate-forme de service client qui aide les entreprises à fournir un excellent support client.

Community Cloud : permet aux entreprises de créer des communautés en ligne de marque pour leurs clients, partenaires et employés.

Application mobile : Salesforce propose une application mobile, garantissant que les utilisateurs peuvent accéder aux données et aux informations en déplacement.

Qui peut l’utiliser ?

Salesforce s'adresse à un public diversifié, ce qui en fait un choix approprié pour les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs. Voici quelques groupes spécifiques qui peuvent bénéficier des fonctionnalités de Salesforce :

Petites entreprises et startups : l'interface conviviale et les fonctionnalités personnalisables de Salesforce le rendent accessible aux petites entreprises et aux startups. Il fournit des fonctionnalités CRM essentielles pour les aider à gérer efficacement les prospects, les contacts et les interactions avec les clients.

Entreprises de taille moyenne : les entreprises de taille moyenne peuvent tirer parti de la suite plus large d'outils de Salesforce pour gérer les ventes, le service client, les campagnes marketing, etc. Son évolutivité garantit que les entreprises peuvent s'adapter à mesure qu'elles se développent.

Grandes entreprises : les entreprises ayant des opérations complexes et de vastes bases de données clients peuvent exploiter les fonctionnalités de Salesforce pour créer des flux de travail personnalisés, des analyses avancées et des intégrations avec d'autres systèmes.

Équipes de vente et de marketing : les équipes de vente peuvent bénéficier des outils de gestion des leads, de suivi des opportunités et de prévision des ventes de Salesforce. Les équipes marketing peuvent utiliser sa gestion de campagne, son automatisation et ses analyses pour optimiser les efforts marketing.

Départements du service client : le service cloud de Salesforce aide les équipes du service client à rationaliser la gestion des cas, à automatiser les processus et à fournir un meilleur support client via différents canaux.

Professionnels de l'informatique : les services informatiques peuvent utiliser la plate-forme Salesforce pour créer et déployer des applications personnalisées, intégrer des systèmes tiers et gérer la sécurité et la conformité des données.

Cas d'utilisation spécifiques à un secteur : divers secteurs, tels que la santé, la finance, la vente au détail et l'industrie manufacturière, peuvent adapter les solutions Salesforce à leurs besoins spécifiques, qu'il s'agisse de gérer les données des patients, les comptes financiers, les stocks ou l'engagement client.

Administrateurs et développeurs Salesforce : les professionnels qualifiés dans la configuration, la personnalisation et le développement sur la plateforme Salesforce jouent un rôle crucial dans l'adaptation du système aux exigences uniques de leur organisation.

Salesforce contre AppMaster

Bien que Salesforce et AppMaster soient des acteurs de premier plan dans le domaine du développement logiciel, ils répondent à des besoins et des préférences distincts au sein du domaine commercial.

AppMaster est une plateforme complète qui permet aux entreprises de créer des applications puissantes et évolutives sans avoir besoin d'une expertise approfondie en codage. Contrairement à d'autres outils du marché, AppMaster va au-delà des simples interfaces visuelles et offre une gamme de fonctionnalités avancées qui en font un atout précieux pour les développeurs débutants et expérimentés.

Création backend avancée : AppMaster permet aux utilisateurs de concevoir visuellement des modèles de données et de définir des processus métier via son BP Designer intuitif. Cela permet de créer facilement des applications backend complexes. L' API REST et les points de terminaison WSS de la plateforme étendent encore les capacités, permettant une intégration transparente avec des systèmes et services externes.

permet aux utilisateurs de concevoir visuellement des modèles de données et de définir des processus métier via son BP Designer intuitif. Cela permet de créer facilement des applications backend complexes. L' API REST et les points de terminaison WSS de la plateforme étendent encore les capacités, permettant une intégration transparente avec des systèmes et services externes. Applications Web et mobiles : la polyvalence d' AppMaster brille dans les applications Web et mobiles. Le Web BP Designer permet aux utilisateurs de concevoir des interfaces utilisateur avec des composants glisser-déposer , et les applications Web générées s'exécutent avec le framework Vue3 , garantissant des conceptions modernes et réactives. Pour les applications mobiles, Mobile BP Designer permet aux utilisateurs de créer une interface utilisateur et une logique métier sans effort, avec des applications générées à l'aide du framework serveur AppMaster basé sur Kotlin pour Android et SwiftUI pour iOS.

la polyvalence d' brille dans les applications Web et mobiles. Le Web BP Designer permet aux utilisateurs de concevoir des interfaces utilisateur avec des composants glisser-déposer , et les applications Web générées s'exécutent avec le framework Vue3 , garantissant des conceptions modernes et réactives. Pour les applications mobiles, Mobile BP Designer permet aux utilisateurs de créer une interface utilisateur et une logique métier sans effort, avec des applications générées à l'aide du framework serveur basé sur Kotlin pour Android et pour iOS. Applications réelles, flexibilité réelle : AppMaster génère de véritables applications à partir de zéro, contrairement à de nombreux autres outils. Cette approche garantit que les applications générées sont entièrement fonctionnelles, de haute qualité et exemptes de dette technique. Les clients peuvent choisir parmi différents niveaux d'abonnement, allant de Business à Enterprise, chacun offrant différents niveaux d'accès, y compris les binaires exécutables et le code source pour l'hébergement sur site.

génère de véritables applications à partir de zéro, contrairement à de nombreux autres outils. Cette approche garantit que les applications générées sont entièrement fonctionnelles, de haute qualité et exemptes de dette technique. Les clients peuvent choisir parmi différents niveaux d'abonnement, allant de Business à Enterprise, chacun offrant différents niveaux d'accès, y compris les binaires exécutables et le code source pour l'hébergement sur site. Évolutivité inégalée : les applications backend d' AppMaster , générées avec Go (Golang) , font preuve d'une évolutivité exceptionnelle, ce qui les rend idéales pour les cas d'utilisation au niveau de l'entreprise et à forte charge. La combinaison d'une architecture sans état et d'un code compilé donne naissance à des applications capables de gérer un trafic important tout en conservant performances et fiabilité.

les applications backend d' , générées avec Go (Golang) , font preuve d'une évolutivité exceptionnelle, ce qui les rend idéales pour les cas d'utilisation au niveau de l'entreprise et à forte charge. La combinaison d'une architecture sans état et d'un code compilé donne naissance à des applications capables de gérer un trafic important tout en conservant performances et fiabilité. Évolution continue : l'engagement d' AppMaster envers l'excellence est évident dans son évolution continue. La plateforme génère automatiquement la documentation Swagger (OpenAPI), facilitant le processus de maintien des API bien documentées et accessibles. À chaque changement de plan, les utilisateurs peuvent générer un nouvel ensemble d’applications en moins de 30 secondes, facilitant ainsi les itérations et l’adaptabilité rapides.

AppMaster témoigne du fait qu'une plate -forme sans code peut offrir à la fois simplicité et sophistication, s'adressant aux entreprises de toutes tailles et de tous secteurs. Sa capacité à générer des applications réelles, ses fonctionnalités avancées et son souci constant de qualité et d’évolutivité en font une solution inégalée dans le domaine du développement d’applications.

Alors que Salesforce est une solution incontournable pour les entreprises centrées sur le client à la recherche d'une plate-forme CRM holistique, AppMaster est un outil polyvalent permettant de créer une large gamme d'applications grâce à son approche unique no-code. Le choix entre les deux dépend en grande partie de la portée du projet, du besoin de personnalisation et du niveau de contrôle souhaité dans le développement d'applications.