Forza vendite

Nel campo dei software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) , Salesforce è un titano, una forza pionieristica che ha ridefinito il modo in cui le aziende gestiscono le proprie relazioni con clienti e consumatori. Si è evoluto da una semplice idea a un colosso globale che fornisce una suite di strumenti per aiutare le aziende, indipendentemente dalle loro dimensioni o dal settore, a far crescere le loro attività e rafforzare le connessioni con il loro pubblico.

Salesforce è nata da un'idea di Marc Benioff, ex dirigente di Oracle. Immaginava una piattaforma CRM basata su cloud che avrebbe rivoluzionato il modo in cui le aziende interagivano con i propri clienti. Salesforce è stata lanciata ufficialmente nel 1999 e ha rapidamente guadagnato terreno grazie al suo approccio innovativo al CRM. L'impegno dell'azienda nei confronti del cloud computing e un modello basato su abbonamento hanno reso il CRM accessibile ad aziende di tutte le dimensioni, livellando il campo di gioco sia per le startup che per le imprese affermate.

Come funziona?

Salesforce opera su un'architettura multi-tenant, in cui più utenti e aziende condividono un'infrastruttura e una base di codice comuni. Ecco come funziona Salesforce:

Gestione dei dati: Salesforce fornisce un archivio centralizzato per tutti i dati dei clienti, comprese le informazioni di contatto, la cronologia delle interazioni e altro ancora. Gli utenti possono personalizzare i campi dati in base alle proprie esigenze specifiche.

Salesforce fornisce un archivio centralizzato per tutti i dati dei clienti, comprese le informazioni di contatto, la cronologia delle interazioni e altro ancora. Gli utenti possono personalizzare i campi dati in base alle proprie esigenze specifiche. Personalizzazione: Salesforce offre un'ampia gamma di strumenti per la personalizzazione. Gli utenti possono creare campi, oggetti e flussi di lavoro personalizzati per adattare il CRM ai loro processi aziendali specifici.

Salesforce offre un'ampia gamma di strumenti per la personalizzazione. Gli utenti possono creare campi, oggetti e flussi di lavoro personalizzati per adattare il CRM ai loro processi aziendali specifici. Automazione: Salesforce consente agli utenti di automatizzare varie attività e processi. È possibile impostare flussi di lavoro, processi di approvazione e trigger per ridurre il lavoro manuale e migliorare l'efficienza.

Salesforce consente agli utenti di automatizzare varie attività e processi. È possibile impostare flussi di lavoro, processi di approvazione e trigger per ridurre il lavoro manuale e migliorare l'efficienza. Integrazione: Salesforce si integra perfettamente con altri strumenti aziendali, come e-mail, automazione del marketing e piattaforme di analisi, per fornire una visione olistica delle interazioni con i clienti.

Salesforce si integra perfettamente con altri strumenti aziendali, come e-mail, automazione del marketing e piattaforme di analisi, per fornire una visione olistica delle interazioni con i clienti. Analisi: Salesforce offre funzionalità di analisi e reporting, che consentono agli utenti di ottenere informazioni approfondite sui propri dati, monitorare le prestazioni e prendere decisioni basate sui dati.

Salesforce offre funzionalità di analisi e reporting, che consentono agli utenti di ottenere informazioni approfondite sui propri dati, monitorare le prestazioni e prendere decisioni basate sui dati. AppExchange: AppExchange di Salesforce è un marketplace di app e integrazioni predefinite sviluppate da fornitori di terze parti. Ciò consente alle aziende di estendere le funzionalità della propria istanza Salesforce.

AppExchange di Salesforce è un marketplace di app e integrazioni predefinite sviluppate da fornitori di terze parti. Ciò consente alle aziende di estendere le funzionalità della propria istanza Salesforce. Approfondimenti basati sull'intelligenza artificiale: con Salesforce Einstein, una piattaforma basata sull'intelligenza artificiale, gli utenti possono sfruttare l'apprendimento automatico per ottenere approfondimenti predittivi, automatizzare le attività e personalizzare le esperienze dei clienti.

Caratteristiche principali di Salesforce

Visualizzazione del cliente a 360 gradi: Salesforce offre una visione completa di ciascun cliente, inclusa la sua cronologia, preferenze e interazioni con l'azienda.

Salesforce offre una visione completa di ciascun cliente, inclusa la sua cronologia, preferenze e interazioni con l'azienda. Gestione vendite e lead: offre strumenti per gestire in modo efficiente lead, opportunità e pipeline di vendita.

offre strumenti per gestire in modo efficiente lead, opportunità e pipeline di vendita. Automazione del marketing: Salesforce Marketing Cloud consente alle aziende di creare campagne mirate e misurarne l'efficacia.

Salesforce Marketing Cloud consente alle aziende di creare campagne mirate e misurarne l'efficacia. Service Cloud: una piattaforma di servizio clienti che aiuta le aziende a fornire un eccellente supporto ai clienti.

una piattaforma di servizio clienti che aiuta le aziende a fornire un eccellente supporto ai clienti. Community Cloud: consente alle aziende di creare comunità online personalizzate per i propri clienti, partner e dipendenti.

consente alle aziende di creare comunità online personalizzate per i propri clienti, partner e dipendenti. App mobile: Salesforce offre un'app mobile, garantendo agli utenti l'accesso a dati e approfondimenti in movimento.

Chi può usarlo?

Salesforce si rivolge a un pubblico diversificato, rendendolo una scelta adatta per aziende di tutte le dimensioni e settori. Ecco alcuni gruppi specifici che possono trarre vantaggio dalle funzionalità di Salesforce:

Piccole imprese e startup: l'interfaccia intuitiva e le funzionalità personalizzabili di Salesforce lo rendono accessibile alle piccole imprese e alle startup. Fornisce funzionalità CRM essenziali per aiutarli a gestire in modo efficiente lead, contatti e interazioni con i clienti.

l'interfaccia intuitiva e le funzionalità personalizzabili di Salesforce lo rendono accessibile alle piccole imprese e alle startup. Fornisce funzionalità CRM essenziali per aiutarli a gestire in modo efficiente lead, contatti e interazioni con i clienti. Imprese di medie dimensioni: le aziende di medie dimensioni possono sfruttare la suite più ampia di strumenti di Salesforce per gestire vendite, servizio clienti, campagne di marketing e altro ancora. La sua scalabilità garantisce che le aziende possano adattarsi man mano che crescono.

le aziende di medie dimensioni possono sfruttare la suite più ampia di strumenti di Salesforce per gestire vendite, servizio clienti, campagne di marketing e altro ancora. La sua scalabilità garantisce che le aziende possano adattarsi man mano che crescono. Grandi aziende: le aziende con operazioni complesse e vasti database di clienti possono sfruttare le funzionalità di Salesforce per creare flussi di lavoro personalizzati, analisi avanzate e integrazioni con altri sistemi.

le aziende con operazioni complesse e vasti database di clienti possono sfruttare le funzionalità di Salesforce per creare flussi di lavoro personalizzati, analisi avanzate e integrazioni con altri sistemi. Team di vendita e marketing: i team di vendita possono trarre vantaggio dagli strumenti di gestione dei lead, monitoraggio delle opportunità e previsione delle vendite di Salesforce. I team di marketing possono utilizzare la gestione delle campagne, l'automazione e l'analisi per ottimizzare gli sforzi di marketing.

i team di vendita possono trarre vantaggio dagli strumenti di gestione dei lead, monitoraggio delle opportunità e previsione delle vendite di Salesforce. I team di marketing possono utilizzare la gestione delle campagne, l'automazione e l'analisi per ottimizzare gli sforzi di marketing. Reparti del servizio clienti: il servizio cloud di Salesforce aiuta i team del servizio clienti a semplificare la gestione dei casi, automatizzare i processi e fornire un migliore supporto ai clienti attraverso vari canali.

il servizio cloud di Salesforce aiuta i team del servizio clienti a semplificare la gestione dei casi, automatizzare i processi e fornire un migliore supporto ai clienti attraverso vari canali. Professionisti IT: i dipartimenti IT possono utilizzare la piattaforma Salesforce per creare e distribuire applicazioni personalizzate, integrarsi con sistemi di terze parti e gestire la sicurezza e la conformità dei dati.

i dipartimenti IT possono utilizzare la piattaforma Salesforce per creare e distribuire applicazioni personalizzate, integrarsi con sistemi di terze parti e gestire la sicurezza e la conformità dei dati. Casi d'uso specifici del settore: vari settori, come quello sanitario, finanziario, della vendita al dettaglio e della produzione, possono personalizzare le soluzioni Salesforce in base alle proprie esigenze specifiche, sia che si tratti di gestire i dati dei pazienti, i conti finanziari, l'inventario o il coinvolgimento dei clienti.

vari settori, come quello sanitario, finanziario, della vendita al dettaglio e della produzione, possono personalizzare le soluzioni Salesforce in base alle proprie esigenze specifiche, sia che si tratti di gestire i dati dei pazienti, i conti finanziari, l'inventario o il coinvolgimento dei clienti. Amministratori e sviluppatori Salesforce: i professionisti esperti nella configurazione, personalizzazione e sviluppo sulla piattaforma Salesforce sono fondamentali per adattare il sistema ai requisiti specifici della propria organizzazione.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Salesforce contro AppMaster

Sebbene sia Salesforce che AppMaster siano attori di spicco nella sfera dello sviluppo software, soddisfano esigenze e preferenze distinte all'interno del mondo degli affari.

AppMaster è una piattaforma completa che consente alle aziende di creare applicazioni potenti e scalabili senza la necessità di competenze approfondite in materia di codifica. A differenza di altri strumenti sul mercato, AppMaster va oltre le semplici interfacce visive e fornisce una gamma di funzionalità avanzate che lo rendono una risorsa preziosa sia per i principianti che per gli sviluppatori esperti.

Creazione avanzata di backend: AppMaster consente agli utenti di progettare visivamente modelli di dati e definire processi aziendali attraverso il suo intuitivo BP Designer. Ciò consente di creare facilmente applicazioni backend complesse. L' API REST e gli endpoint WSS della piattaforma estendono ulteriormente le funzionalità, consentendo un'integrazione perfetta con sistemi e servizi esterni.

consente agli utenti di progettare visivamente modelli di dati e definire processi aziendali attraverso il suo intuitivo BP Designer. Ciò consente di creare facilmente applicazioni backend complesse. L' API REST e gli endpoint WSS della piattaforma estendono ulteriormente le funzionalità, consentendo un'integrazione perfetta con sistemi e servizi esterni. Applicazioni web e mobili: la versatilità di AppMaster risplende nelle applicazioni web e mobili. Web BP Designer consente agli utenti di progettare interfacce utente con componenti drag-and-drop e le applicazioni Web generate vengono eseguite con il framework Vue3 , garantendo design moderni e reattivi. Per le applicazioni mobili, Mobile BP Designer consente agli utenti di creare facilmente interfaccia utente e logica di business, con applicazioni generate utilizzando il framework basato su server AppMaster basato su Kotlin per Android e SwiftUI per iOS.

la versatilità di risplende nelle applicazioni web e mobili. Web BP Designer consente agli utenti di progettare interfacce utente con componenti drag-and-drop e le applicazioni Web generate vengono eseguite con il framework Vue3 , garantendo design moderni e reattivi. Per le applicazioni mobili, Mobile BP Designer consente agli utenti di creare facilmente interfaccia utente e logica di business, con applicazioni generate utilizzando il framework basato su server basato su Kotlin per Android e per iOS. Applicazioni reali, flessibilità reale: AppMaster genera applicazioni reali da zero a differenza di molti altri strumenti. Questo approccio garantisce che le applicazioni generate siano pienamente funzionali, di alta qualità e prive di debiti tecnici. I clienti possono scegliere tra vari livelli di abbonamento, che vanno da Business a Enterprise, ciascuno dei quali offre diversi livelli di accesso, inclusi file binari eseguibili e codice sorgente per l'hosting in sede.

genera applicazioni reali da zero a differenza di molti altri strumenti. Questo approccio garantisce che le applicazioni generate siano pienamente funzionali, di alta qualità e prive di debiti tecnici. I clienti possono scegliere tra vari livelli di abbonamento, che vanno da Business a Enterprise, ciascuno dei quali offre diversi livelli di accesso, inclusi file binari eseguibili e codice sorgente per l'hosting in sede. Scalabilità senza pari: le applicazioni backend di AppMaster , generate con Go (Golang) , dimostrano una scalabilità eccezionale, rendendole ideali per casi d'uso a livello aziendale e ad alto carico. La combinazione di architettura stateless e codice compilato si traduce in applicazioni in grado di gestire un traffico significativo mantenendo prestazioni e affidabilità.

le applicazioni backend di , generate con Go (Golang) , dimostrano una scalabilità eccezionale, rendendole ideali per casi d'uso a livello aziendale e ad alto carico. La combinazione di architettura stateless e codice compilato si traduce in applicazioni in grado di gestire un traffico significativo mantenendo prestazioni e affidabilità. Evoluzione continua: l'impegno di AppMaster verso l'eccellenza è evidente nella sua continua evoluzione. La piattaforma genera automaticamente la documentazione Swagger (OpenAPI), facilitando il processo di mantenimento delle API ben documentate e accessibili. A ogni modifica del progetto, gli utenti possono generare una nuova serie di applicazioni in meno di 30 secondi, facilitando iterazioni rapide e adattabilità.

AppMaster è una testimonianza del fatto che una piattaforma senza codice può fornire sia semplicità che sofisticatezza, soddisfacendo aziende di tutte le dimensioni e settori. La sua capacità di generare applicazioni reali, le sue funzionalità avanzate e la sua costante attenzione alla qualità e alla scalabilità lo rendono una soluzione senza pari nel campo dello sviluppo di applicazioni.

Mentre Salesforce è una soluzione di riferimento per le aziende incentrate sul cliente che cercano una piattaforma CRM olistica, AppMaster è uno strumento versatile per creare un'ampia gamma di applicazioni con il suo esclusivo approccio no-code. La scelta tra i due dipende in gran parte dall'ambito del progetto, dalla necessità di personalizzazione e dal livello di controllo desiderato nello sviluppo dell'applicazione.