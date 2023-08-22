在客户关系管理 (CRM)软件领域，Salesforce 堪称巨头，是重新定义企业管理与客户和顾客关系的方式的先锋力量。它已经从一个单纯的想法发展成为一个全球巨头，提供一套工具来帮助公司（无论其规模或行业如何）发展业务并加强与受众的联系。

Salesforce 是甲骨文前高管马克·贝尼奥夫 (Marc Benioff) 的创意。他设想了一个基于云的 CRM 平台，该平台将彻底改变公司与客户的互动方式。 Salesforce 于 1999 年正式推出，并因其创新的 CRM 方法而迅速受到关注。该公司致力于云计算和基于订阅的模式，使各种规模的企业都可以使用 CRM，为初创企业和老牌企业提供了公平的竞争环境。

它是如何工作的？

Salesforce 在多租户架构上运行，其中多个用户和企业共享公共基础设施和代码库。 Salesforce 的工作原理如下：

数据管理： Salesforce 为所有客户数据提供集中存储库，包括联系信息、交互历史记录等。用户可以自定义数据字段以满足他们的特定需求。

Salesforce 为所有客户数据提供集中存储库，包括联系信息、交互历史记录等。用户可以自定义数据字段以满足他们的特定需求。 定制： Salesforce 提供了广泛的定制工具。用户可以创建自定义字段、对象和工作流程，以根据其独特的业务流程定制 CRM。

Salesforce 提供了广泛的定制工具。用户可以创建自定义字段、对象和工作流程，以根据其独特的业务流程定制 CRM。 自动化： Salesforce 允许用户自动执行各种任务和流程。可以设置工作流程、审批流程和触发器，以减少人工工作并提高效率。

Salesforce 允许用户自动执行各种任务和流程。可以设置工作流程、审批流程和触发器，以减少人工工作并提高效率。 集成： Salesforce 与其他业务工具（例如电子邮件、营销自动化和分析平台）无缝集成，以提供客户交互的整体视图。

Salesforce 与其他业务工具（例如电子邮件、营销自动化和分析平台）无缝集成，以提供客户交互的整体视图。 分析： Salesforce 提供分析和报告功能，使用户能够深入了解其数据、跟踪绩效并做出数据驱动的决策。

Salesforce 提供分析和报告功能，使用户能够深入了解其数据、跟踪绩效并做出数据驱动的决策。 AppExchange： Salesforce 的 AppExchange 是由第三方提供商开发的预构建应用程序和集成的市场。这允许企业扩展其 Salesforce 实例的功能。

Salesforce 的 AppExchange 是由第三方提供商开发的预构建应用程序和集成的市场。这允许企业扩展其 Salesforce 实例的功能。 人工智能驱动的见解：借助人工智能驱动的平台 Salesforce Einstein，用户可以利用机器学习来获得预测性见解、自动化任务并个性化客户体验。

Salesforce 的主要功能

360 度客户视图： Salesforce 提供每个客户的全面视图，包括他们的历史记录、偏好以及与公司的互动。

Salesforce 提供每个客户的全面视图，包括他们的历史记录、偏好以及与公司的互动。 销售和潜在客户管理： 它提供了有效管理潜在客户、机会和销售渠道的工具。

它提供了有效管理潜在客户、机会和销售渠道的工具。 营销自动化： Salesforce Marketing Cloud 允许企业创建有针对性的营销活动并衡量其有效性。

Salesforce Marketing Cloud 允许企业创建有针对性的营销活动并衡量其有效性。 Service Cloud： 帮助企业提供卓越客户支持的客户服务平台。

帮助企业提供卓越客户支持的客户服务平台。 社区云： 允许企业为其客户、合作伙伴和员工创建品牌在线社区。

允许企业为其客户、合作伙伴和员工创建品牌在线社区。 移动应用程序： Salesforce 提供移动应用程序，确保用户可以随时随地访问数据和见解。

谁可以使用它？

Salesforce 迎合不同的受众，使其成为各种规模和行业的企业的合适选择。以下是一些可以从 Salesforce 的功能中受益的特定群体：

小型企业和初创企业： Salesforce 的用户友好界面和可定制功能使其可供小型企业和初创企业使用。它提供了必要的 CRM 功能，帮助他们有效地管理潜在客户、联系人和客户互动。

Salesforce 的用户友好界面和可定制功能使其可供小型企业和初创企业使用。它提供了必要的 CRM 功能，帮助他们有效地管理潜在客户、联系人和客户互动。 中型企业： 中型企业可以利用 Salesforce 更广泛的工具套件来管理销售、客户服务、营销活动等。其可扩展性确保企业能够随着发展而适应。

中型企业可以利用 Salesforce 更广泛的工具套件来管理销售、客户服务、营销活动等。其可扩展性确保企业能够随着发展而适应。 大型企业： 拥有复杂运营和庞大客户数据库的企业可以利用 Salesforce 的功能来创建定制工作流程、高级分析以及与其他系统的集成。

拥有复杂运营和庞大客户数据库的企业可以利用 Salesforce 的功能来创建定制工作流程、高级分析以及与其他系统的集成。 销售和营销团队： 销售团队可以从 Salesforce 的销售线索管理、机会跟踪和销售预测工具中受益。营销团队可以利用其活动管理、自动化和分析来优化营销工作。

销售团队可以从 Salesforce 的销售线索管理、机会跟踪和销售预测工具中受益。营销团队可以利用其活动管理、自动化和分析来优化营销工作。 客户服务部门： Salesforce 的服务云帮助客户服务团队简化案例管理、自动化流程，并通过各种渠道提供更好的客户支持。

Salesforce 的服务云帮助客户服务团队简化案例管理、自动化流程，并通过各种渠道提供更好的客户支持。 IT 专业人员： IT 部门可以使用 Salesforce 的平台构建和部署自定义应用程序、与第三方系统集成以及管理数据安全性和合规性。

IT 部门可以使用 Salesforce 的平台构建和部署自定义应用程序、与第三方系统集成以及管理数据安全性和合规性。 特定行业用例： 医疗保健、金融、零售和制造等各个行业都可以根据其特定需求定制 Salesforce 的解决方案，无论是管理患者数据、财务账户、库存还是客户参与。

医疗保健、金融、零售和制造等各个行业都可以根据其特定需求定制 Salesforce 的解决方案，无论是管理患者数据、财务账户、库存还是客户参与。 Salesforce 管理员和开发人员：擅长在 Salesforce 平台上配置、自定义和开发的专业人员对于根据组织的独特需求定制系统至关重要。

Salesforce 与AppMaster

虽然 Salesforce 和AppMaster都是软件开发领域的知名参与者，但它们迎合了业务领域的不同需求和偏好。

AppMaster是一个综合平台，使企业能够创建强大且可扩展的应用程序，而无需广泛的编码专业知识。与市场上的其他工具不同， AppMaster超越了简单的可视化界面，并提供了一系列高级功能，使其成为初学者和经验丰富的开发人员的宝贵资产。

高级后端创建： AppMaster 使用户能够通过其直观的 BP Designer 直观地设计数据模型并定义业务流程。这允许轻松创建复杂的后端应用程序。该平台的REST API和 WSS 端点进一步扩展了功能，实现与外部系统和服务的无缝集成。

使用户能够通过其直观的 BP Designer 直观地设计数据模型并定义业务流程。这允许轻松创建复杂的后端应用程序。该平台的REST API和 WSS 端点进一步扩展了功能，实现与外部系统和服务的无缝集成。 Web 和移动应用程序： AppMaster 的多功能性在 Web 和移动应用程序中大放异彩。 Web BP Designer允许用户使用拖放组件设计用户界面，生成的 Web 应用程序使用Vue3框架运行，确保现代且响应式的设计。对于移动应用程序，Mobile BP Designer 使用户能够轻松创建 UI 和业务逻辑，并使用基于 Kotlin 的 AppMaster 服务器驱动框架（适用于 Android）和 SwiftUI （适用于 iOS）生成应用程序。

的多功能性在 Web 和移动应用程序中大放异彩。 Web BP Designer允许用户使用拖放组件设计用户界面，生成的 Web 应用程序使用Vue3框架运行，确保现代且响应式的设计。对于移动应用程序，Mobile BP Designer 使用户能够轻松创建 UI 和业务逻辑，并使用基于 Kotlin 的 服务器驱动框架（适用于 Android）和 （适用于 iOS）生成应用程序。 真正的应用程序，真正的灵活性： 与许多其他工具不同， AppMaster 从头开始​​生成真正的应用程序。这种方法可确保生成的应用程序功能齐全、高质量且无技术债务。客户可以选择从商业到企业的各种订阅级别，每个级别提供不同的访问级别，包括用于本地托管的可执行二进制文件和源代码。

与许多其他工具不同， 从头开始​​生成真正的应用程序。这种方法可确保生成的应用程序功能齐全、高质量且无技术债务。客户可以选择从商业到企业的各种订阅级别，每个级别提供不同的访问级别，包括用于本地托管的可执行二进制文件和源代码。 无与伦比的可扩展性： AppMaster 的后端应用程序由Go (Golang)生成，展现出卓越的可扩展性，使其成为企业级和高负载用例的理想选择。无状态架构和编译代码的结合使应用程序可以处理大量流量，同时保持性能和可靠性。

的后端应用程序由Go (Golang)生成，展现出卓越的可扩展性，使其成为企业级和高负载用例的理想选择。无状态架构和编译代码的结合使应用程序可以处理大量流量，同时保持性能和可靠性。 持续发展： AppMaster 对卓越的承诺在其不断发展中显而易见。该平台自动生成 Swagger (OpenAPI) 文档，简化了保持 API 记录完整且易于访问的过程。每次蓝图更改，用户都可以在 30 秒内生成一组新的应用程序，从而促进快速迭代和适应性。

AppMaster证明了无代码平台既简单又复杂，适合各种规模和行业的企业。它生成真实应用程序的能力、先进的功能以及对质量和可扩展性的坚定关注使其成为应用程序开发领域无与伦比的解决方案。

对于寻求整体 CRM 平台的以客户为中心的企业来说，Salesforce 是首选解决方案，而AppMaster是一款多功能工具，可通过其独特的no-code方法创建各种应用程序。两者之间的选择很大程度上取决于项目的范围、定制的需要以及应用程序开发中所需的控制级别。