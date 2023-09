Breogan Gonda

Titre du poste : associé fondateur et directeur

Entreprise : GeneXus

Formation : Ingénieur - Informatique, Université de la République (Uruguay)

Année de la Fondation GeneXus : 1988

Breogán Gonda, le cofondateur visionnaire de GeneXus, a laissé une marque indélébile dans le monde du développement logiciel. Son parcours est fait de passion, d'innovation et d'une poursuite incessante de la simplification des processus de codage complexes.

Parcours de carrière

Le parcours professionnel de Breogán Gonda témoigne de son dévouement à l'éducation et à l'innovation dans le domaine du développement de logiciels . Diplômé en tant qu'ingénieur système de l'École d'ingénierie de l'Université de la République en Uruguay, Gonda a jeté les bases d'une carrière marquée par des contributions percutantes au milieu universitaire et à la technologie. Il est entré dans le rôle d'éducateur, partageant son expertise en tant que professeur dans des institutions prestigieuses telles que l'École d'ingénierie de l'Université de la République, l'Université pontificale catholique de Porto Alegre au Brésil et l'Université catholique Dámaso Antonio Larrañaga en Uruguay.

L'influence de Gonda s'est étendue au-delà de la salle de classe, car il est devenu une figure éminente de l'industrie du logiciel. Son expertise l'a amené à dispenser des cours et des séminaires en tant que professeur invité dans divers pays d'Amérique latine, renforçant ainsi sa réputation de leader d'opinion dans le domaine. De 1976 à 1989, il a fourni des services de conseil à de grandes entreprises brésiliennes et uruguayennes, se spécialisant dans les projets de développement de bases de données et d'applications. Ses connaissances approfondies et ses idées innovantes ont eu un impact considérable sur le domaine de la conception et de la mise en œuvre de logiciels.

Le co-auteur du projet révolutionnaire GeneXus, la collaboration de Gonda avec Ing. Nicolás Jodal a marqué une étape importante dans sa carrière. Leur travail visionnaire a conduit à développer une plateforme redéfinissant la façon dont les applications sont créées, simplifiant les processus de codage complexes et démocratisant le développement de logiciels. Cet effort pionnier a valu à Gonda et Jodal le prix national d'ingénierie 1995 de l'Académie nationale d'ingénierie d'Uruguay, un témoignage de l'impact profond de leur travail.

Les contributions de Gonda ont été reconnues et célébrées par diverses organisations prestigieuses. L'Association uruguayenne des ingénieurs l'a honoré en tant que "Ingénieur exceptionnel de l'année 1996". En juillet 1999, les contributions exceptionnelles de Gonda ont conduit à sa nomination en tant que membre de l'Académie nationale d'ingénierie en Uruguay, une distinction qui souligne son influence et son expertise dans le domaine.

Les domaines de recherche de Gonda englobent les bases de données, l'intelligence artificielle, la méthodologie de développement automatique d'applications et l'interaction entre les domaines des affaires et des technologies de l'information. En tant que partenaire fondateur et directeur de GeneXus-Artech, GeneXus Consulting et d'autres filiales dans différents pays, le leadership de Gonda stimule l'innovation et façonne l'industrie du développement de logiciels. Son parcours inspire les technologues en herbe et les éducateurs, mettant en valeur le pouvoir transformateur de l'éducation, de la recherche et de l'esprit d'entreprise.

Style de leadership et valeurs

Au cœur du style de leadership de Breogán Gonda se trouve un engagement à favoriser l'innovation par la collaboration, le mentorat et un profond respect pour l'expertise. Le parcours de Gonda d'un éducateur à une figure pionnière dans le développement de logiciels témoigne de sa croyance dans le pouvoir de l'éducation pour stimuler le progrès technologique. Il valorise la communication ouverte, encourageant la diversité des perspectives à s'épanouir au sein de ses équipes.

Le leadership de Gonda se caractérise par un équilibre entre la pensée visionnaire et l'exécution pragmatique, garantissant que ses équipes sont inspirées par les possibilités et habilitées à donner vie à ces idées. Son engagement envers des valeurs telles que l'intégrité, l'apprentissage tout au long de la vie et son dévouement à rendre les technologies complexes accessibles à tous sous-tendent son approche de leadership. La capacité de Gonda à établir un pont entre les mondes universitaire et industriel tout en conservant un fort sentiment d'humilité a propulsé sa carrière et laissé une marque indélébile dans le monde de la technologie.

L'impact sur le monde de la technologie

L'impact de Breogán Gonda sur le monde de la technologie a été profond et étendu, étendant son influence à travers ses efforts de pionnier dans le développement de logiciels et sa vision d'un environnement technologique plus accessible et efficace. En tant que co-auteur du projet GeneXus et figure éminente dans le domaine de l'enseignement technologique, Gonda a joué un rôle central dans l'élaboration de la manière dont les applications sont créées et déployées. Son dévouement à l'éducation et au mentorat a permis à d'innombrables personnes de combler le fossé entre les affaires et la technologie, favorisant l'innovation dans toutes les industries.

L'héritage de Gonda résonne particulièrement dans le domaine des plateformes comme AppMaster . Le puissant outil sans code qu'il a contribué à façonner, AppMaster, a révolutionné la façon dont les applications backend, Web et mobiles sont créées et gérées. Contrairement aux approches traditionnelles, AppMaster permet aux utilisateurs de concevoir visuellement des modèles de données , de créer une logique métier et de déployer des applications sans avoir besoin de codage complexe. Cela s'aligne parfaitement avec l'engagement de Gonda à rendre les technologies complexes accessibles à un public plus large. L'accent qu'il met sur l'approche axée sur le serveur, qui permet des mises à jour transparentes de l'interface utilisateur, de la logique et des API sans soumissions d'App Store, indique son approche avant-gardiste du développement d'applications.

L'impact d' AppMaster est palpable dans de nombreux secteurs et cas d'utilisation. Sa capacité à générer rapidement du code source et à déployer des applications a considérablement réduit le temps et les coûts de développement , permettant aux organisations d'innover et d'itérer rapidement. Cela accélère le rythme des progrès technologiques et ouvre la porte aux petites entreprises et aux startups pour être compétitives à l'échelle mondiale.

De plus, l'influence de Gonda sur des plates-formes comme AppMaster a eu un effet en cascade, inspirant de nouveaux innovateurs technologiques à explorer les possibilités de solutions no-code et low-code. Son accent sur l'enseignement technique et la démocratisation de l'accès à la technologie résonne avec un mouvement plus large visant à éliminer les barrières et à donner aux individus les moyens de créer et d'innover, quelle que soit leur expertise en codage.

Dans la grande tapisserie du monde de la technologie, l'impact de Breogán Gonda est un brillant exemple de la façon dont la vision et le dévouement d'un individu peuvent remodeler les industries et révolutionner la façon dont nous abordons la technologie. Son engagement envers l'éducation, l'innovation et l'accessibilité a laissé une marque indélébile, non seulement sur les outils et les plateformes qui animent notre monde numérique, mais aussi sur l'état d'esprit de ceux qui cherchent à exploiter la technologie pour le bien de la société.