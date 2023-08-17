职位名称：创始合伙人兼董事

公司： GeneXus

教育背景：工程师 - 计算机科学，共和国大学（乌拉圭）

GeneXus基金会成立年份： 1988

Breogán Gonda 是 GeneXus 背后富有远见的联合创始人，他在软件开发领域留下了不可磨灭的印记。他的旅程充满激情、创新和对简化复杂编码流程的不懈追求。

职业生涯

Breogán Gonda 的职业生涯证​​明了他对软件开发领域教育和创新的奉献精神。贡达从乌拉圭共和国大学工程学院毕业，成为一名系统工程师，为学术界和技术做出有影响力的贡献奠定了职业基础。他扮演了教育家的角色，在共和国大学工程学院、巴西阿雷格里港天主教大学和乌拉圭达马索·安东尼奥·拉拉尼亚加天主教大学等著名机构分享了他作为教授的专业知识。

贡达的影响力超出了课堂，他成为软件行业的杰出人物。他的专业知识使他作为客座教授在多个拉丁美洲国家举办课程和研讨会，进一步巩固了他作为该领域思想领袖的声誉。从1976年到1989年，他为巴西和乌拉圭的主要公司提供咨询服务，专门从事数据库和应用程序开发项目。他渊博的知识和创新的见解极大地影响了软件设计和实现领域。

革命性 GeneXus 项目的合著者，Gonda 与 Ing 的合作。尼古拉斯·乔达尔标志着他职业生涯中的一个重要里程碑。他们富有远见的工作导致开发了一个平台，重新定义了应用程序的创建方式、简化了复杂的编码流程并使软件开发民主化。这一开创性的努力为 Gonda 和 Jodal 赢得了乌拉圭国家工程院颁发的 1995 年国家工程奖，这证明了他们工作的深远影响。

Gonda 的贡献得到了各种著名组织的认可和赞扬。乌拉圭工程师协会授予他“1996年度杰出工程师”称号。 1999 年 7 月，贡达因杰出贡献而被任命为乌拉圭国家工程学院院士，这一殊荣凸显了他在该领域的影响力和专业知识。

Gonda 的研究领域包括数据库、人工智能、自动应用程序开发方法以及业务和信息技术领域之间的交互。作为 GeneXus-Artech、GeneXus Consulting 和其他不同国家子公司的创始合伙人兼董事，Gonda 的领导力推动创新并塑造软件开发行业。他的旅程激励了有抱负的技术专家和教育工作者，展示了教育、研究和创业精神的变革力量。

领导风格和价值观

Breogán Gonda 领导风格的核心是致力于通过协作、指导和对专业知识的高度尊重来促进创新。 Gonda 从教育家到软件开发先驱人物的历程证明了他坚信教育推动技术进步的力量。他重视开放式沟通，鼓励不同的观点在团队中蓬勃发展。

Gonda 的领导力特点是富有远见的思维和务实的执行之间的平衡，确保他的团队受到可能性的启发，并有能力将这些想法变为现实。他对诚信、终身学习等价值观的承诺，以及致力于让所有人都能使用复杂技术的努力，支撑着他的领导方式。贡达能够在学术界和工业界之间架起桥梁，同时保持强烈的谦逊意识，这推动了他的职业生涯，并在科技界留下了不可磨灭的印记。

对科技界的影响

Breogán Gonda 对科技界的影响是深远的，通过他在软件开发方面的开创性努力以及他对更便捷、更高效的技术环境的愿景，扩大了他的影响力。作为 GeneXus 项目的合著者和技术教育领域的杰出人物，Gonda 在塑造应用程序创建和部署方式方面发挥了关键作用。他对教育和指导的奉献使无数人能够弥合商业和技术之间的差距，促进跨行业的创新。

Gonda 的遗产在AppMaster等平台领域尤其引起共鸣。他帮助打造的强大的无代码工具AppMaster彻底改变了后端、Web 和移动应用程序的构建和管理方式。与传统方法不同， AppMaster使用户能够直观地设计数据模型、创建业务逻辑和部署应用程序，而无需复杂的编码。这与 Gonda 致力于让更广泛的受众能够接触到复杂技术的承诺完美契合。他强调服务器驱动的方法，无需提交应用程序商店即可无缝更新 UI、逻辑和API ，这表明他对应用程序开发的前瞻性思维方法。

AppMaster的影响在许多行业和用例中都是显而易见的。其快速生成源代码和部署应用程序的能力显着减少了开发时间和成本，使组织能够快速创新和迭代。这加快了技术进步的步伐，并为小型企业和初创企业参与全球竞争打开了大门。

此外，Gonda 对AppMaster等平台的影响产生了连锁效应，激励新技术创新者探索no-code和low-code解决方案的可能性。他对技术教育和技术获取民主化的重视与更广泛的运动产生了共鸣，该运动旨在打破障碍并赋予个人创造和创新的能力，无论其编码专业知识如何。

在宏伟的科技世界中，Breogán Gonda 的影响力是一个光辉的例子，说明个人的愿景和奉献精神如何重塑行业并彻底改变我们处理技术的方式。他对教育、创新和可及性的承诺留下了不可磨灭的印记，不仅在推动数字世界的工具和平台上，而且在那些寻求利用技术改善社会的人们的思维方式上。