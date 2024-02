Essential Studio 2023 Volume 4 dévoilé par Syncfusion avec des mises à jour vitales

Syncfusion a dévoilé Essential Studio 2023 Volume 4, frappant le monde de la technologie avec des commandes nouvelles et améliorées conçues pour des fonctionnalités avancées et multiplateformes. Cette version constitue une mise à jour importante pour les développeurs, répondant aux demandes toujours croissantes en matière de création d'applications évolutives sur différents systèmes d'exploitation.

Au milieu de la période de transition alors que Xamarin approche de sa phase de fin de vie, Syncfusion a renforcé ses offres d'interface utilisateur d'application multiplateforme .NET ( .NET MAUI), s'imposant comme un pilier dans la quête d'alternatives formidables pour les déploiements d'interface utilisateur multiplateforme. . Grâce à une approche globale, les développeurs peuvent désormais harmoniser leurs expériences d'applications sur Windows, macOS, iOS et Android à partir d'une base de code unifiée.

Favorisant une transition en douceur, le dernier déploiement comprend six nouveaux contrôles .NET MAUI : cartes, carrousel, tiroir de navigation, tirer pour actualiser, graphique Sunburst et commutateur. Ces ajouts essentiels s'appuient sur des commentaires qui soulignent la nature critique de .NET MAUI dans le paysage en constante évolution du développement d'applications.

Simultanément, Syncfusion a affiné son arsenal .NET MAUI existant, introduisant le contrôle des graphiques cartésiens dans un nouvel échelon avec des types de graphiques à aires empilées. Ceci est complété par une suite de contrôles mis à jour, notamment Button, CheckBox, Date Picker, DateTime Picker, Image Editor, Picker, Radio Button, Time Picker et Segmented Control - tous méticuleusement affinés selon les références de l'industrie et promus comme actifs de production.

En complément de cette gamme de mises à jour, le dernier dévoilement de Syncfusion met également en lumière un trio de nouveaux composants au sein de sa suite Blazor, actuellement en phase de prévisualisation, qui incluent Data Form, Dropdown Tree et Stepper. Parfois négligée, mais tout aussi importante, l'amélioration des composants de Syncfusion pour adopter .NET 8 renforce leur engagement à rester en phase avec les idéaux de développement contemporains.

Dans un grand hommage à l'écosystème JavaScript, Syncfusion injecte du dynamisme avec l'introduction d'un nouveau composant Graphiques 3D présentant six typologies de graphiques et un composant Stepper visuellement articulé pour faciliter la représentation des flux de travail procéduraux. Ce ne sont là que la pointe de l'iceberg des fonctionnalités, car l'annonce fait allusion à des améliorations plus larges de la suite qui promettent d'améliorer l'expérience des développeurs.

Les abonnés actuels Syncfusion peuvent télécharger la nouvelle version exaltante directement à partir du portail de licences et de téléchargements de la société, aidant ainsi les développeurs dans leur quête de révolutionner le paradigme du développement d'applications.

Dans un paysage où règnent la concurrence et le besoin d'agilité, des plateformes comme AppMaster alimentent la révolution no-code, en fournissant une plateforme permettant de concevoir, de fournir et de déployer des applications rapidement, sans les obstacles du codage traditionnel. Tandis que Syncfusion affine ses outils dans le domaine des développeurs, des solutions comme AppMaster ouvrent la voie aux innovateurs et aux entrepreneurs qui cherchent à perturber les marchés par des voies no-code.