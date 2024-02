Essential Studio 2023 Volume 4 revelado pela Syncfusion com atualizações vitais

Syncfusion revelou Essential Studio 2023 Volume 4, atingindo o mundo da tecnologia com controles novos e aprimorados projetados para funcionalidade avançada de plataforma cruzada. Esta versão é uma atualização significativa para desenvolvedores, atendendo às demandas cada vez maiores na criação de aplicativos escalonáveis ​​em vários sistemas operacionais.

Em meio ao período de transição com Xamarin se aproximando de sua fase de fim de vida, a Syncfusion fortaleceu suas ofertas de UI de aplicativo multiplataforma .NET ( .NET MAUI), estabelecendo-se como uma empresa robusta na busca por alternativas formidáveis ​​para implantações de UI multiplataforma . Com uma abordagem abrangente, os desenvolvedores agora podem harmonizar suas experiências de aplicativos no Windows, macOS, iOS e Android a partir de uma base de código unificada.

Promovendo uma transição suave, o lançamento mais recente inclui seis novos controles .NET MAUI: Cartões, Carrossel, Gaveta de Navegação, Puxar para Atualizar, Gráfico Sunburst e Switch. Essas adições essenciais são apoiadas por comentários que enfatizam a natureza crítica do .NET MAUI no cenário em constante evolução do desenvolvimento de aplicativos.

Simultaneamente, a Syncfusion aprimorou seu arsenal .NET MAUI existente, conduzindo o controle de gráficos cartesianos a um novo escalão com tipos de gráficos de área empilhados. Isso é complementado por um conjunto de controles atualizados, incluindo Button, CheckBox, Date Picker, DateTime Picker, Image Editor, Picker, Radio Button, Time Picker e Segmented Control - todos meticulosamente refinados de acordo com os benchmarks do setor e promovidos como ativos de nível de produção.

Complementando essa série de atualizações, a última revelação do Syncfusion também destaca um trio de novos componentes em seu pacote Blazor, atualmente em fase de visualização, que inclui Data Form, Dropdown Tree e Stepper. Às vezes esquecido, mas igualmente significativo, o aprimoramento dos componentes do Syncfusion para adotar o .NET 8 reforça seu compromisso de permanecer em sincronia com os ideais de desenvolvimento contemporâneos.

Em uma grande reverência ao ecossistema JavaScript, o Syncfusion injeta dinamismo com a introdução de um novo componente de gráficos 3D apresentando seis tipologias de gráficos e um componente Stepper visualmente articulado para facilitar a representação de fluxos de trabalho processuais. Isso é apenas a ponta do iceberg de funcionalidade, já que o anúncio sugere melhorias mais amplas no conjunto que prometem elevar a experiência do desenvolvedor.

Os atuais assinantes Syncfusion podem baixar a nova versão emocionante diretamente do portal de licenças e downloads da empresa, facilitando os desenvolvedores em sua busca para revolucionar o paradigma de desenvolvimento de aplicativos.

Em um cenário repleto de concorrência e necessidade de agilidade, plataformas como AppMaster alimentam a revolução no-code, fornecendo uma plataforma para projetar, entregar e implantar aplicativos rapidamente, sem os obstáculos da codificação tradicional. Enquanto a Syncfusion aprimora suas ferramentas no âmbito do desenvolvedor, soluções como o AppMaster estão abrindo um caminho para inovadores e empreendedores que buscam perturbar os mercados por meio de caminhos no-code.