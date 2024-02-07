Essential Studio 2023 Volume 4 представлен Syncfusion с Vital Updates

Syncfusion представила Essential Studio 2023 Volume 4, поразив мир технологий новыми и улучшенными элементами управления, разработанными для расширенной кроссплатформенной функциональности. Этот выпуск представляет собой значительное обновление для разработчиков, удовлетворяющее постоянно растущие потребности в создании масштабируемых приложений для различных операционных систем.

В переходный период, когда Xamarin приближается к концу жизненного цикла, Syncfusion усилила свои предложения .NET Multi-платформенного пользовательского интерфейса приложений ( .NET MAUI), зарекомендовав себя как стойкий приверженец в поисках мощных альтернатив для кросс-платформенного развертывания пользовательского интерфейса. . Благодаря комплексному подходу разработчики теперь могут гармонизировать работу своих приложений для Windows, macOS, iOS и Android на основе единой базы кода.

Последняя версия, обеспечивающая плавный переход, включает шесть новых элементов управления .NET MAUI: «Карточки», «Карусель», «Навигационный ящик», «Потянуть для обновления», «Санберст-диаграмма» и «Переключатель». Эти важные дополнения подкреплены отзывами, подчеркивающими важную роль .NET MAUI в постоянно меняющейся среде разработки приложений.

Одновременно компания Syncfusion усовершенствовала свой существующий арсенал .NET MAUI, переведя элемент управления декартовыми диаграммами в новый эшелон с типами составных диаграмм с областями. Это дополняется набором обновленных элементов управления, включая «Кнопку», «Флажок», «Выбор даты», «Выбор даты и времени», «Редактор изображений», «Выборщик», «Переключатель», «Выбор времени» и «Сегментированный элемент управления» — все они тщательно доработаны в соответствии с отраслевыми стандартами и продвигаются как активы производственного уровня.

В дополнение к этому набору обновлений, последнее открытие Syncfusion также освещает три новых компонента в его пакете Blazor, которые в настоящее время находятся на стадии предварительного просмотра, включая Data Form, Dropdown Tree и Stepper. Иногда упускаемое из виду, но не менее важное, усовершенствование компонентов Syncfusion для поддержки .NET 8 укрепляет их стремление оставаться в синхронизации с современными идеалами разработки.

Отдавая должное экосистеме JavaScript, Syncfusion привносит динамизм, вводя новый компонент 3D Charts, демонстрирующий шесть типологий диаграмм, а также визуально понятный компонент Stepper, упрощающий описание процедурных рабочих процессов. Это лишь верхушка айсберга функциональности, поскольку анонс намекает на более широкие улучшения пакета, которые обещают улучшить качество обслуживания разработчиков.

Текущие подписчики Syncfusion имеют возможность загрузить потрясающую новую версию непосредственно с портала лицензий и загрузок компании, что помогает разработчикам в их стремлении революционизировать парадигму разработки приложений.

В условиях конкуренции и необходимости гибкости такие платформы, как AppMaster, способствуют революции no-code, предоставляя платформу для быстрого проектирования, доставки и развертывания приложений без препятствий традиционного кодирования. В то время как Syncfusion совершенствует свои инструменты в сфере разработчиков, такие решения, как AppMaster прокладывают путь для новаторов и предпринимателей, стремящихся революционизировать рынки с помощью способов no-code.