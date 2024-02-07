تم الكشف عن الإصدار الرابع من Essential Studio 2023 بواسطة Syncfusion مع التحديثات الحيوية

كشفت Syncfusion النقاب عن Essential Studio 2023 Volume 4 ، الذي أذهل عالم التكنولوجيا بعناصر تحكم جديدة ومحسنة مصممة للوظائف المتقدمة عبر الأنظمة الأساسية. يأتي هذا الإصدار بمثابة تحديث مهم للمطورين، لتلبية المتطلبات المتزايدة باستمرار في إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير عبر أنظمة التشغيل المختلفة.

في خضم الفترة الانتقالية مع اقتراب Xamarin من نهاية عمره الافتراضي، قامت Syncfusion بتعزيز عروض .NET Multi-platform App UI ( .NET MAUI)، مما أدى إلى ترسيخ مكانتها كشركة قوية في البحث عن بدائل هائلة لعمليات نشر واجهة المستخدم عبر الأنظمة الأساسية . من خلال اتباع نهج شامل، يمكن للمطورين الآن تنسيق تجارب تطبيقاتهم عبر Windows و macOS و iOS و Android من قاعدة تعليمات برمجية موحدة.

لتعزيز الانتقال السلس، يتضمن الإصدار الأخير ستة عناصر تحكم جديدة .NET MAUI: البطاقات، والعرض الدائري، ودرج التنقل، والسحب للتحديث، ومخطط Sunburst، والتبديل. يتم دعم هذه الإضافات المحورية من خلال التعليقات التي تؤكد على الطبيعة الحاسمة لـ .NET MAUI في المشهد المتطور باستمرار لتطوير التطبيقات.

في الوقت نفسه، قامت Syncfusion بتحسين ترسانتها الحالية .NET MAUI ، مما أدى إلى دخول التحكم في المخططات الديكارتية إلى مستوى جديد مع أنواع المخططات المساحية المكدسة. يُستكمل ذلك بمجموعة من عناصر التحكم المحدثة بما في ذلك Button وCheckBox وDate Picker وDateTime Picker وImage Editor وPicker وRadio Button وTime Picker وSegmented Control - جميعها تم تحسينها بدقة وفقًا لمعايير الصناعة وتم الترويج لها كأصول على مستوى الإنتاج.

واستكمالًا لهذه المجموعة من التحديثات، يسلط أحدث كشف لـ Syncfusion الضوء أيضًا على ثلاثة مكونات جديدة ضمن مجموعة Blazor الخاصة بها، والتي هي حاليًا في مرحلة المعاينة، والتي تشمل Data Form، وDropdown Tree، وStepper. يتم تجاهل تحسين مكونات Syncfusion لتشمل .NET 8، ولكنه لا يقل أهمية في بعض الأحيان، مما يعزز التزامهم بالبقاء متزامنين مع مُثُل التطوير المعاصرة.

في انحناءة كبيرة لنظام JavaScript البيئي، يقوم Syncfusion بإضفاء الديناميكية من خلال تقديم مكون جديد للرسوم البيانية ثلاثية الأبعاد يعرض ستة أنواع من الرسوم البيانية، ومكون Stepper واضح بصريًا لتسهيل تصوير سير العمل الإجرائي. هذه مجرد غيض من فيض الوظائف، حيث يلمح الإعلان إلى تحسينات أوسع للمجموعة والتي تعد برفع مستوى تجربة المطورين.

يتمتع المشتركون الحاليون Syncfusion بإمكانية تنزيل الإصدار الجديد المبهج مباشرةً من بوابة التراخيص والتنزيلات الخاصة بالشركة، مما يسهل على المطورين سعيهم لإحداث ثورة في نموذج تطوير التطبيقات.

في بيئة مليئة بالمنافسة والحاجة إلى المرونة، تعمل منصات مثل AppMaster على تغذية ثورة no-code ، مما يوفر منصة لتصميم التطبيقات وتقديمها ونشرها بسرعة دون عوائق البرمجة التقليدية. في حين تعمل Syncfusion على تحسين أدواتها داخل نطاق المطورين، فإن حلول مثل AppMaster تشق طريقًا للمبتكرين ورجال الأعمال الذين يتطلعون إلى إحداث تغيير جذري في الأسواق من خلال طرق no-code.