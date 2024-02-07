Essential Studio 2023 Cilt 4, Syncfusion Tarafından Önemli Güncellemelerle Tanıtıldı

Syncfusion, gelişmiş, platformlar arası işlevsellik için tasarlanan yeni ve geliştirilmiş kontrollerle teknoloji dünyasına göz atan Essential Studio 2023 Volume 4 tanıttı. Bu sürüm, geliştiriciler için önemli bir güncelleme olarak geliyor ve çeşitli işletim sistemlerinde ölçeklenebilir uygulama oluşturma konusunda giderek artan talepleri karşılıyor.

Xamarin kullanım ömrünün sonuna yaklaştığı geçiş döneminin ortasında Syncfusion, .NET Çoklu Platform Uygulama Kullanıcı Arayüzü ( .NET MAUI) tekliflerini güçlendirerek platformlar arası kullanıcı arayüzü dağıtımları için zorlu alternatifler arayışında güçlü bir firma olarak kendini kanıtladı. . Kapsamlı bir yaklaşımla geliştiriciler artık uygulama deneyimlerini Windows, macOS, iOS ve Android genelinde birleşik bir kod tabanından uyumlu hale getirebilir.

Sorunsuz bir geçişi teşvik eden en son sürüm, altı yeni .NET MAUI kontrolünü içerir: Kartlar, Atlıkarınca, Gezinme Çekmecesi, Yenilemek için Çek, Sunburst Grafiği ve Anahtar. Bu önemli eklemeler, sürekli gelişen uygulama geliştirme ortamında .NET MAUI kritik doğasını vurgulayan geri bildirimlerle desteklenmektedir.

Eş zamanlı olarak Syncfusion, mevcut .NET MAUI cephaneliğini güçlendirerek Kartezyen Grafikler kontrolünü yığılmış alan grafik türleriyle yeni bir aşamaya taşıdı. Bu, Düğme, Onay Kutusu, Tarih Seçici, TarihSaat Seçici, Görüntü Düzenleyici, Seçici, Radyo Düğmesi, Zaman Seçici ve Bölümlenmiş Kontrol gibi güncellenmiş kontrollerden oluşan bir paketle tamamlanır; bunların tümü endüstri kriterlerine göre titizlikle iyileştirilir ve üretim sınıfı varlıklar olarak tanıtılır.

Bu güncelleme dizisini tamamlayan Syncfusion'ın en son duyurusu, şu anda önizleme aşamasında olan Blazor paketindeki Veri Formu, Açılır Ağaç ve Stepper'ı içeren üçlü yeni bileşeni de ön plana çıkarıyor. Bazen gözden kaçan ancak aynı derecede önemli olan Syncfusion bileşenlerinin .NET 8'i kapsayacak şekilde geliştirilmesi, çağdaş geliştirme idealleriyle senkronize kalma kararlılığını güçlendiriyor.

Syncfusion, JavaScript ekosistemine büyük bir saygı duruşunda bulunarak, altı grafik tipolojisini sergileyen yeni bir 3D Grafik bileşeninin ve prosedürel iş akışlarının tasvirini kolaylaştırmak için görsel olarak anlaşılır bir Stepper bileşeninin sunulmasıyla dinamizm katıyor. Duyuru, geliştirici deneyimini yükseltmeyi vaat eden daha geniş paket geliştirmelerine işaret ettiğinden, bunlar işlevsellik buzdağının sadece görünen kısmı.

Mevcut Syncfusion aboneleri, heyecan verici yeni sürümü doğrudan şirketin Lisans ve İndirmeler portalından indirme hakkına sahip olup, geliştiricilerin uygulama geliştirme paradigmasında devrim yaratma arayışlarını kolaylaştırıyor.

Rekabet ve çeviklik ihtiyacıyla dolu bir ortamda, AppMaster gibi platformlar no-code devrimi körükleyerek uygulamaları geleneksel kodlamanın engelleri olmadan hızlı bir şekilde tasarlamak, sunmak ve dağıtmak için bir platform sağlıyor. Syncfusion, geliştiricilerin alanındaki araçlarını geliştirirken, AppMaster gibi çözümler, no-code yollarla pazarları altüst etmek isteyen yenilikçiler ve girişimciler için bir yol açıyor.