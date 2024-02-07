Syncfusion 推出 Essential Studio 2023 第 4 卷及重要更新

Syncfusion 推出了Essential Studio 2023 Volume 4 ，通过专为高级跨平台功能设计的全新增强控件震撼了技术世界。此版本对开发人员来说是一次重大更新，可满足跨各种操作系统创建可扩展应用程序的不断增长的需求。

在Xamarin接近生命周期结束阶段的过渡时期，Syncfusion 强化了其 .NET 多平台应用程序 UI ( .NET MAUI) 产品，在寻求跨平台 UI 部署的强大替代方案方面确立了自己的坚定地位。通过全面的方法，开发人员现在可以通过统一的代码库协调Windows 、 macOS 、 iOS和Android上的应用程序体验。

为了促进平稳过渡，最新推出的产品包括六个新的.NET MAUI控件：卡片、轮播、导航抽屉、拉动刷新、旭日图和开关。这些关键的补充得到了反馈的支持，这些反馈强调了.NET MAUI在不断发展的应用程序开发环境中的关键性质。

同时，Syncfusion 增强了其现有的.NET MAUI库，将笛卡尔图表控件引入具有堆叠面积图表类型的新梯队。一系列更新的控件对此进行了补充，包括按钮、复选框、日期选择器、日期时间选择器、图像编辑器、选择器、单选按钮、时间选择器和分段控件 - 所有这些都根据行业基准精心改进，并作为生产级资产进行推广。

作为对这一系列更新的补充，Syncfusion 的最新发布还重点介绍了目前处于预览阶段的Blazor套件中的三个新组件，其中包括数据表单、下拉树和步进器。有时会被忽视，但同样重要的是，Syncfusion 组件的增强以拥抱 .NET 8，这强化了他们与当代开发理念保持同步的承诺。

为了向 JavaScript 生态系统致敬，Syncfusion 引入了新颖的 3D 图表组件（展示六种图表类型）和视觉清晰的 Stepper 组件（以简化程序工作流程的描述），注入了活力。这些只是功能的冰山一角，因为该公告暗示了更广泛的套件增强功能，有望提升开发人员的体验。

当前的Syncfusion订阅者可以直接从公司的许可证和下载门户下载令人兴奋的新版本，从而帮助开发人员彻底改变应用程序开发模式。

在充满竞争和敏捷性需求的环境中，像AppMaster这样的平台推动了no-code革命，提供了一个快速设计、交付和部署应用程序的平台，没有传统编码的障碍。虽然 Syncfusion 在开发人员领域内改进了其工具，但AppMaster等解决方案正在为希望通过no-code途径颠覆市场的创新者和企业家开辟一条道路。