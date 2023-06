Développant les capacités et les cas d'utilisation des grands modèles de langage (LLM) tels que GPT-3 et GPT-4 d'OpenAI, LlamaIndex est un projet open-source révolutionnaire visant à connecter les données privées à ces puissants modèles d'IA. Fondé par Jerry Liu, ancien chercheur scientifique d'Uber, LlamaIndex est devenu une entreprise bien établie, offrant aux développeurs un cadre unique pour travailler avec les LLM et diverses sources de données.

Après avoir expérimenté le GPT-3, M. Liu a identifié des limites dans la capacité du modèle d'IA à traiter des données privées, telles que des fichiers personnels, et a vu un immense potentiel pour l'extraction de connaissances et le raisonnement à l'aide des LLM. Il a développé LlamaIndex pour aider les développeurs à gérer les données pour les applications LLM, et le projet a depuis suscité une grande attention, avec plus de 200 000 téléchargements mensuels.

La popularité de LlamaIndex grandissant, Liu s'est associé à Simon Suo, un ancien collègue d'Uber, pour transformer l'initiative open-source en une entreprise à part entière. Le cadre LlamaIndex fournit désormais aux développeurs des outils et des ressources pour connecter aux LLM une vaste gamme de sources de données, allant de fichiers comme les PDF et les PowerPoint à des applications comme Notion et Slack, ainsi qu'à des bases de données comme Postgres et MongoDB. Ce cadre robuste comporte des connecteurs pour l'ingestion et la gestion des données, ainsi qu'une intégration facile avec d'autres outils que les développeurs pourraient utiliser.

Outre ses capacités complètes de gestion des données, LlamaIndex comprend également une interface de recherche et d'interrogation des données, qui permet aux développeurs de saisir n'importe quelle invite d'entrée LLM et d'obtenir un résultat contextuel, enrichi de connaissances. L'accent mis sur la connexion des sources de données avec les LLM distingue LlamaIndex des autres cadres d'application LLM sur le marché.

Les investisseurs ont reconnu le potentiel de l'approche innovante de LlamaIndex, qui a récemment levé 8,5 millions de dollars de fonds d'amorçage dirigés par Greylock, avec la participation d'investisseurs providentiels tels que Jack Altman, Lenny Rachitsky et Charles Xie. Les fonds seront utilisés pour créer une solution d'entreprise basée sur le projet open-source LlamaIndex, dont le lancement est prévu dans le courant de l'année.

La solution d'entreprise à venir comprendra des connecteurs de données de niveau de protection pour traiter et transporter de grands volumes de données, ainsi que la capacité d'indexer des données spécifiques à un domaine. En outre, LlamaIndex est conçu pour s'adapter à l'évolution rapide de la technologie de l'IA, ce qui garantit sa pertinence et son utilité au sein de l'industrie.

Des outils comme LlamaIndex sont essentiels pour exploiter tout le potentiel des LLM et faire progresser la technologie de l'IA. Avec des plateformes no-code comme AppMaster et des outils backend sans code, les développeurs peuvent tirer parti de ces avancées technologiques pour créer des applications robustes et évolutives et intégrer de manière transparente des données privées afin d'améliorer la fonctionnalité globale.