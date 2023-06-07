توسيع قدرات وحالات استخدام نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) مثل OpenAI's GPT-3 و GPT-4 ، LlamaIndex هو مشروع رائد مفتوح المصدر يهدف إلى ربط البيانات الخاصة بنماذج الذكاء الاصطناعي القوية هذه. أسسها عالم الأبحاث السابق في Uber Jerry Liu ، LlamaIndex تطورت لتصبح شركة كاملة التأسيس ، تقدم للمطورين إطارًا فريدًا للعمل مع LLMs ومصادر البيانات المختلفة.

بعد تجربة GPT-3 ، حدد Liu قيودًا في قدرة نموذج الذكاء الاصطناعي على التعامل مع البيانات الخاصة ، مثل الملفات الشخصية ، ورأى إمكانات هائلة لاستخراج المعرفة والاستدلال باستخدام LLMs. قام بتطوير LlamaIndex لمساعدة المطورين على إدارة البيانات لتطبيقات LLM ، ومنذ ذلك الحين حظي المشروع باهتمام كبير ، مع أكثر من 200000 تنزيل شهريًا.

مع تزايد شعبية LlamaIndex ، دخلت Liu في شراكة مع Simon Suo ، زميل قديم من Uber ، لتحويل مبادرة المصدر المفتوح إلى شركة مطورة بالكامل. يوفر إطار عمل LlamaIndex الآن للمطورين أدوات وموارد لتوصيل مجموعة واسعة من مصادر البيانات ، من ملفات مثل ملفات PDF و PowerPoint إلى تطبيقات مثل Notion و Slack ، بالإضافة إلى قواعد البيانات مثل Postgres و MongoDB مع LLMs. يتميز إطار العمل القوي بموصلات لاستيعاب البيانات وإدارة البيانات جنبًا إلى جنب مع سهولة التكامل مع الأدوات الأخرى التي قد يستخدمها مطورو البرامج.

بالإضافة إلى قدرات إدارة البيانات الشاملة ، يشتمل LlamaIndex أيضًا على واجهة استرجاع واستعلام للبيانات ، مما يسمح للمطورين بإدخال أي موجه إدخال LLM والحصول على مخرجات سياقية معززة بالمعرفة. هذا التركيز على ربط مصادر البيانات بـ LLM يضع LlamaIndex بعيدًا عن أطر تطبيقات LLM الأخرى في السوق.

لقد أدرك المستثمرون الإمكانات الكامنة في نهج LlamaIndex المبتكر ، حيث جمعت الشركة مؤخرًا 8.5 مليون دولار من التمويل الأولي بقيادة Greylock ، إلى جانب مشاركة مستثمرين ملاك مثل Jack Altman و Lenny Rachitsky و Charles Xie. سيتم استخدام الأموال لإنشاء حل مؤسسي يعتمد على مشروع LlamaIndex مفتوح المصدر ، المقرر إطلاقه في وقت لاحق من العام.

سيضم حل المؤسسات القادم موصلات بيانات من درجة الحماية لمعالجة ونقل كميات كبيرة من البيانات ، إلى جانب القدرة على فهرسة البيانات الخاصة بالمجال. علاوة على ذلك ، تم تصميم LlamaIndex ليكون قابلاً للتكيف مع استمرار تطور تقنية الذكاء الاصطناعي بسرعة ، مما يضمن استمرار ملاءمتها وفائدتها في الصناعة.

أدوات مثل LlamaIndex ضرورية في تسخير الإمكانات الكاملة لـ LLMs وتعزيز التقدم في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. مع الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster وأدوات الواجهة الخلفية بدون كود ، يمكن للمطورين الاستفادة بشكل أكبر من هذه التطورات التكنولوجية لإنشاء تطبيقات قوية وقابلة للتطوير ودمج البيانات الخاصة بسلاسة لتعزيز الوظائف العامة.