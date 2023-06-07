Расширяя возможности и варианты использования больших языковых моделей (LLM), таких как OpenAI GPT-3 и GPT-4, LlamaIndex является новаторским проектом с открытым исходным кодом, направленным на подключение частных данных к этим мощным моделям ИИ. Основанная бывшим научным сотрудником Uber Джерри Лю, LlamaIndex превратилась в полноценную компанию, предлагающую разработчикам уникальную структуру для работы с LLM и различными источниками данных.

Экспериментируя с GPT-3, Лю обнаружил ограничения в способности модели ИИ работать с частными данными, такими как личные файлы, и увидел огромный потенциал для извлечения знаний и рассуждений с помощью LLM. Он разработал LlamaIndex, чтобы помочь разработчикам управлять данными для приложений LLM, и с тех пор проект привлек к себе большое внимание, ежемесячно его загружают более 200 000 раз.

По мере роста популярности LlamaIndex Лю стал сотрудничать с Саймоном Суо, давним коллегой из Uber, чтобы превратить инициативу с открытым исходным кодом в полноценную компанию. Сейчас фреймворк LlamaIndex предоставляет разработчикам инструменты и ресурсы для подключения к LLM огромного количества источников данных, от файлов, таких как PDF и PowerPoints, до приложений, таких как Notion и Slack, а также баз данных, таких как Postgres и MongoDB. Надежный фреймворк имеет разъемы для ввода данных и управления данными, а также легкую интеграцию с другими инструментами, которые могут использовать разработчики.

В дополнение к комплексным возможностям управления данными, LlamaIndex также включает интерфейс поиска и запроса данных, позволяющий разработчикам вводить любые входные запросы LLM и получать контекстный, дополненный знаниями результат. Такая направленность на соединение источников данных с LLM отличает LlamaIndex от других систем приложений LLM, представленных на рынке.

Инвесторы признали потенциал инновационного подхода LlamaIndex, и недавно компания привлекла 8,5 млн. долларов в виде начального финансирования под руководством Greylock, а также при участии инвесторов-ангелов, таких как Джек Альтман, Ленни Рачицкий и Чарльз Кси. Средства будут использованы для создания корпоративного решения на основе проекта LlamaIndex с открытым исходным кодом, которое будет запущено в конце года.

Готовящееся корпоративное решение будет включать в себя коннекторы данных с уровнем защиты для обработки и транспортировки больших объемов данных, а также возможность индексирования данных, специфичных для конкретного домена. Кроме того, LlamaIndex разработан таким образом, чтобы его можно было адаптировать по мере быстрого развития технологий ИИ, что гарантирует его постоянную актуальность и полезность в отрасли.

Такие инструменты, как LlamaIndex, жизненно важны для использования всего потенциала LLM и дальнейшего развития технологий ИИ. С помощью платформ no-code, таких как AppMaster, и no-code инструментов бэкенда разработчики могут и дальше использовать такие технологические достижения для создания надежных, масштабируемых приложений и беспрепятственной интеграции частных данных для повышения общей функциональности.