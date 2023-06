Rozszerzając możliwości i przypadki użycia dużych modeli językowych (LLM), takich jak GPT-3 i GPT-4 OpenAI, LlamaIndex jest przełomowym projektem open-source mającym na celu połączenie prywatnych danych z tymi potężnymi modelami sztucznej inteligencji. Założony przez byłego naukowca Ubera Jerry'ego Liu, LlamaIndex przekształcił się w w pełni ugruntowaną firmę, oferującą programistom unikalną platformę do pracy z LLM i różnymi źródłami danych.

Po eksperymentach z GPT-3 Liu zidentyfikował ograniczenia w zdolności modelu AI do obsługi prywatnych danych, takich jak pliki osobiste, i dostrzegł ogromny potencjał w zakresie ekstrakcji wiedzy i wnioskowania przy użyciu LLM. Opracował LlamaIndex, aby pomóc programistom w zarządzaniu danymi dla aplikacji LLM, a projekt od tego czasu cieszy się dużym zainteresowaniem, z ponad 200 000 pobrań miesięcznie.

Wraz ze wzrostem popularności LlamaIndex, Liu nawiązał współpracę z Simonem Suo, dawnym kolegą z Ubera, aby przekształcić inicjatywę open-source w w pełni rozwiniętą firmę. Framework LlamaIndex zapewnia teraz programistom narzędzia i zasoby do łączenia szerokiej gamy źródeł danych, od plików takich jak PDF i PowerPoints po aplikacje takie jak Notion i Slack, a także bazy danych, takie jak Postgres i MongoDB, z LLM. Solidny framework oferuje konektory do pozyskiwania danych i zarządzania nimi, a także łatwą integrację z innymi narzędziami, z których mogą korzystać programiści.

Oprócz wszechstronnych możliwości zarządzania danymi, LlamaIndex zawiera również interfejs pobierania danych i zapytań, umożliwiając programistom wprowadzanie dowolnych danych wejściowych LLM i uzyskiwanie kontekstowych, rozszerzonych o wiedzę danych wyjściowych. Skupienie się na łączeniu źródeł danych z LLM odróżnia LlamaIndex od innych frameworków aplikacji LLM dostępnych na rynku.

Inwestorzy dostrzegli potencjał w innowacyjnym podejściu LlamaIndex, a firma niedawno pozyskała 8,5 miliona dolarów w ramach finansowania zalążkowego prowadzonego przez Greylock, wraz z udziałem aniołów biznesu, takich jak Jack Altman, Lenny Rachitsky i Charles Xie. Fundusze zostaną wykorzystane do stworzenia rozwiązania dla przedsiębiorstw opartego na projekcie open-source LlamaIndex, który ma zostać uruchomiony jeszcze w tym roku.

Nadchodzące rozwiązanie dla przedsiębiorstw będzie wyposażone w konektory danych klasy ochronnej do przetwarzania i transportu dużych ilości danych, a także możliwość indeksowania danych specyficznych dla domeny. Co więcej, LlamaIndex został zaprojektowany tak, aby można go było dostosowywać w miarę szybkiego rozwoju technologii AI, zapewniając jego ciągłe znaczenie i użyteczność w branży.

Narzędzia takie jak LlamaIndex są niezbędne do wykorzystania pełnego potencjału LLM i dalszego rozwoju technologii AI. Dzięki platformom no-code, takim jak AppMaster i narzędziom backendowym no-code, programiści mogą dalej wykorzystywać takie postępy technologiczne do tworzenia solidnych, skalowalnych aplikacji i płynnej integracji prywatnych danych w celu zwiększenia ogólnej funkcjonalności.