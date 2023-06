Expandindo as capacidades e os casos de utilização de grandes modelos de linguagem (LLM), como o GPT-3 e o GPT-4 da OpenAI, o LlamaIndex é um projecto inovador de código aberto que visa ligar dados privados a estes poderosos modelos de IA. Fundado pelo antigo cientista de investigação da Uber, Jerry Liu, o LlamaIndex evoluiu para uma empresa totalmente estabelecida, oferecendo aos programadores uma estrutura única para trabalhar com LLMs e várias fontes de dados.

Depois de fazer experiências com o GPT-3, Liu identificou limitações na capacidade do modelo de IA para lidar com dados privados, como ficheiros pessoais, e viu um imenso potencial para a extracção de conhecimento e raciocínio utilizando LLMs. Desenvolveu o LlamaIndex para ajudar os programadores a gerir dados para aplicações LLM e, desde então, o projecto tem atraído uma atenção significativa, com mais de 200.000 downloads mensais.

À medida que a popularidade do LlamaIndex crescia, Liu associou-se a Simon Suo, um antigo colega da Uber, para transformar a iniciativa de código aberto numa empresa totalmente desenvolvida. A estrutura LlamaIndex fornece agora aos programadores ferramentas e recursos para ligar uma vasta gama de fontes de dados, desde ficheiros como PDFs e PowerPoints a aplicações como Notion e Slack, bem como bases de dados como Postgres e MongoDB, com LLMs. A estrutura robusta inclui conectores para ingestão e gestão de dados, bem como uma fácil integração com outras ferramentas que os programadores possam estar a utilizar.

Para além das suas capacidades abrangentes de gestão de dados, o LlamaIndex também inclui uma interface de consulta e recuperação de dados, permitindo aos programadores introduzir qualquer pedido de entrada LLM e obter resultados contextuais e enriquecidos com conhecimento. Este foco na conexão de fontes de dados com LLMs diferencia o LlamaIndex de outros frameworks de aplicações LLM no mercado.

Os investidores reconheceram o potencial da abordagem inovadora da LlamaIndex, com a empresa a angariar recentemente 8,5 milhões de dólares em financiamento inicial liderado pela Greylock, juntamente com a participação de investidores anjos como Jack Altman, Lenny Rachitsky e Charles Xie. Os fundos serão utilizados para criar uma solução empresarial baseada no projecto de código aberto LlamaIndex, cujo lançamento está previsto para o final do ano.

A futura solução empresarial contará com conectores de dados de grau de protecção para processar e transportar grandes volumes de dados, juntamente com a capacidade de indexar dados específicos de um domínio. Além disso, o LlamaIndex foi concebido para ser adaptável à medida que a tecnologia de IA continua a evoluir rapidamente, garantindo a sua relevância e utilidade contínuas no sector.

Ferramentas como o LlamaIndex são vitais para aproveitar todo o potencial dos LLMs e promover os avanços na tecnologia de IA. Com as plataformas no-code como o AppMaster e as ferramentas de back-end sem código, os programadores podem aproveitar ainda mais esses avanços tecnológicos para criar aplicações robustas e escaláveis e integrar perfeitamente dados privados para melhorar a funcionalidade geral.